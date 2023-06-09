Путин назвал дату размещения ядерного оружия в Беларуси

Опубликовано: 09.06.2023 14:47 , Обновлено: 09.06.2023

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 9 июня рассказал, когда планирует разместить в Беларуси российское ядерное оружие.

По его словам, это произойдет «сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него», передает ТАСС.

Ранее, 25 мая, Александр Лукашенко заявлял, что Россия уже начала процесс перемещения своего нестратегического ядерного оружия на территорию Беларуси, писало ТАСС.

«Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал он.

При этом на вопрос о том, действительно ли российское ядерное оружие уже территориально находится в Беларуси, Лукашенко не ответил прямо.

«Возможно. Я приеду — посмотрю», — заявил он.

«Мы это сделали» — Лукашенко объявил о перемещении ядерного оружия в Беларусь. В США отреагировали

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст.

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия

А 3 мая в министерстве обороны России объяснили, зачем им нужно размещать ядерное оружие на территории Беларуси. В ведомстве этот шаг назвали «дополнительными мерами по обеспечению безопасности Союзного государства России и Беларуси» и «ответом на эскалацию со стороны НАТО».

В Миноброны РФ объяснили, зачем Москве ядерное оружие в Беларуси