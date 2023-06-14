Нацбанк объявил о нововведениях по кредитным историям белорусов. Что изменят?

💼 Официально

Опубликовано: 14.06.2023 15:56 , Обновлено: 14.06.2023

В Национальном банке Беларуси 14 июня рассказали о ряде нововведений, которые коснутся кредитных историй белорусов. Так, с 1 сентября банки должны будут оперативнее передавать информацию в кредитный реестр по выданным белорусам кредитам, а с 4 июля изменятся кредитные отчеты клиентов банков.

Как пояснили в Нацбанке, с 4 июля полнота данных кредитных отчетов белорусов будет отличаться и будет напрямую зависеть от цели получения такого отчета.

Например, если кредитный отчет запрашивается клиентом для заключения кредитного договора, то в него будут включены дополнительные сведения и он будет отличаться от кредитного отчета, предоставляемого для целей, “не связанных с возникновением денежных обязательств”.

В Нацбанке пояснили, что окончательные формы кредитных отчетов определят после того, как соответствующие изменения внесут в постановление Правления Нацбанка от 22 августа 2018 года.

Что касается ускорения процедуры передачи данных о кредитной сделке в Кредитный регистр, то с 1 сентября банкам на неё будет отводиться всего один рабочий день (сейчас - три рабочих дня). По мнению финансового регулятора, это позволит “повысить защищенность граждан при оформлении кредитных сделок”.

В кредитные истории белорусов предложили внести новые данные. Какие?

Напомним, этой весной белорусские законодатели обсудили изменения по кредитным историям белорусов. Кредитные истории белорусов предложили дополнить информацией о предоставлении отсрочки или рассрочки оплаты товаров и услуг в торговых сетях, а также у мобильных операторов. Данный законопроект планируют внести на утверждение Палаты представителей в октябре 2023 года.

Депутаты предложили дать доступ к кредитным историям белорусов не только банкам. Зачем?

Кроме того, депутаты предложили разрешить предоставлять информацию об истории задолженности белорусов торговым организациям, которые выдают рассрочки и займы.