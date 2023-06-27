До 37 рублей. С 1 июля белорусских школьников могут оштрафовать. За что?

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Опубликовано: 27.06.2023 13:32 , Обновлено: 01.07.2023

В Беларуси с 1 июля в некоторых случаях школьникам грозит штраф от 0,5 до одной базовой величины (от 18,5 до 37 рублей).

Связано это с тем, что бесплатный проезд для школьников в городском общественном транспорте с 1 июлябудет отменен. С этого дня и до 31 августа ученикам общеобразовательных и специальных учреждений при проезде на общественном транспорте нужно покупать билеты. За проезд «зайцем» грозит штраф.

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[info_b]Учащимся общеобразовательных и спецучреждений можно ездить бесплатно на городских автобусах и троллейбусах от места жительства (места пребывания) к школе и обратно, на кружки, факультативы (другие внеурочные мероприятия) только с 1 сентября по 30 июня. В июле и августе проезд в общественном транспорте нужно оплачивать. Исключение – Минск. Здесь школьники могут ездить бесплатно круглый год.[/info_b]

За безбилетный проезд придется заплатить штраф: от 18,5 до 37 рублей (от 0,5 до одной базовой).

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