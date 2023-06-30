На сколько подорожают билеты на поезда в Беларуси с 5 июля? В МАРТ озвучили новые тарифы

💼 Официально

Опубликовано: 30.06.2023 09:08 , Обновлено: 30.06.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) скорректировало тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки в Беларуси. Новое постановление 30 июня было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, но в законную силу вступит лишь через пять дней, следовательно, цены на билеты начнут повышать не ранее, чем 5 июля.

В постановлении МАРТ прописаны новые тарифы как непосредственно на пассажирские перевозки, так и на провоз багажа и грузобагажа.

После вступления постановления в силу устанавливаются следующие тарифы на пассажирские перевозки на городских линиях :

в пределах одного тарифного пояса – 1,73 рубля (по сравнению с действующим тарифом, стоимость увеличилась на 29 копеек или на 24,3% ),

), в пределах двух тарифных поясов по одному направлению или маршруту – 2,23 рубля (на 37 копеек больше, что равнозначно повышению на 18,8% ),

), в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям или маршрутам – 3,46 рубля (на 58 копеек или на 20,14% больше),

больше), в пределах трех тарифных поясов по двум направлениям или маршрутам – 3,96 рубля (на 66 копеек или на 20% больше),

больше), в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям или маршрутам – 4,46 рубля (на 74 копейки или на 19,89% больше).

Установлен также новый тариф на проезд поездами региональных линий экономкласса :

одна зона проезда – 0,35 рубля (на 6 копеек больше, чем сейчас),

1 км проезда – 0,035 рубля (на 0,6 копейки больше, чем сейчас).

Проезд в поездах региональных линий бизнес-класса для взрослых белорусов теперь обойдётся в 4,07 - 133,49 рубля (в зависимости от выбранного типа вагона и пройденного расстояния), а для детей ( в возрасте от 5 до 10 лет) - в 1,42 - 46,73 рубля.

Цены на билеты в поездах межрегиональных линий экономкласса составят 4,48 - 149,84 рубля (в зависимости от выбранного типа вагона и пройденного расстояния) для взрослых и 1,61 - 52,44 рубля для детей.

Билеты на поезда межрегиональных линий бизнес-класса теперь обойдутся белорусам в 5,28 - 174,76 рубля для взрослых и 1,85 - 60,99 рубля для детей.

С подробным перечнем тарифов с указанием конкретных цен, а также со стоимостью полного проездного и тарифами на плацкарт можно ознакомиться по ссылке.