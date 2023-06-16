«Беларусбанк» ввел ограничения по карточкам

Опубликовано: 16.06.2023 16:35 , Обновлено: 16.06.2023

В пресс-службе «Беларусбанка» заявили, что с 17 июля банк расширит перечень операций, по которым установлен лимит сумм транзакций по карточкам в сутки.

В финансовом учреждении отметили, что ограничения будет распространяться на денежные переводы с карты на карту (операции в сервисах с МСС-кодом 6538).

По карточкам Клуба «Бархат» ограничение составляет 400 рублей в сутки, по другим дебетовым карточкам банка – 3 000 рублей.

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[info_b]Лимит установлен в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах (МСС-коды: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540).[/info_b]

В банке отметили, что ввели ограничения для защиты клиентов: уменьшения случаев хищения мошенниками денег.

Ограничения владелец карточки может отменить. Для этого нужно позвонить по номер 147 или написать заявление в учреждении банка.

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