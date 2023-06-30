Белорусским водителям разрешили получать "зелёную карту" после 30 июня. Но только для одной страны

Опубликовано: 30.06.2023 10:46 , Обновлено: 30.06.2023

Для белорусских автовладельцев сохранили возможность получения "зелёной карты" и после 30 июня - официального дня приостановки членства Беларуси и России в международной системе автострахования. Однако, привычную для белорусских водителей автостраховку можно будет оформить для въезда только в одну страну - Россию.

Как пояснили в Белорусском бюро по транспортному страхованию, они заключили соответствующее соглашение с Российским союзом автостраховщиков, по которому автостраховщикам разрешили заключать договора страхования “Зеленая карта”, но только “с территорией действия исключительно Российской Федерации”. После 30 июня такие страховки продолжат выдавать “без ограничений в установленных законодательством порядке и условиях”, заявили в Бюро.

“Данные договоры страхования “Зеленая карта” будут признаваться действительными на территории Российской Федерации с предоставлением по ним гарантий в течение указанного в них срока действия”, - пояснили там, подчеркнув, что российские страховщики будут действовать “в аналогичном порядке”.

Рассматривать страховые случаи и осуществлять выплаты потерпевшими по таким автостраховкам в Белорусском бюро по транспортному страхованию пообещали “в порядке, аналогичном установленному Внутренними Положениями системы “Зеленая карта"".

Белорусам ограничили выдачу «зелёной карты» даже для въезда в Россию. Когда прекратят оформлять?

Напомним, с 30 июня 2023 года решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы «Зелёная карта» было приостановлено членство Беларуси и России в системе на неопределенный срок. Те договоры автострахования, которые были заключены до 30 июня для России, Азербайджана и Турции, будут считаться действующими вплоть до окончания указанного в них срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года.

В остальном же с 30 июня 2023 года белорусским автомобилистам при въезде в страны, не входящие в ЕЭЗ (за исключением России, Азербайджана и Турции), придётся заключать договор пограничного страхования в порядке, установленном в стране въезда.

Тем автомобилистам, у которых нет действующей “зелёной карты” для въезда в Россию, Азербайджан или Турцию, необходимо будет также заключать договор пограничного страхования в установленном порядке.

Автостраховщики предложили белорусам оформлять «синюю карту» вместо «зелёной» для въезда в РФ. Что это такое?

После того, как было объявлено о приостановке членства Беларуси и России в международной системе автострахования, Российский союз автостраховщиков и Белорусское бюро по транспортному страхованию заключили двустороннее соглашение, которое получило рабочее название “Синяя карта”.