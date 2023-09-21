На видео попало, как на Гомельщине медведь пришел на пасеку поесть меда
Все чаще в новостной ленте можно прочесть, что то тут, то там в Беларуси люди стали встречать медведей. На этот раз косолапого заметили на Гомельщине, в Нацпарке «Припятский».
Сотрудники парка отметили, что в последний раз медведь заходил сюда 42 года назад. На этот раз его заметили в середине сентября. Медведь прогулялся по обочине лесной дороги, но этим косолапый не ограничился и в поисках еды зашел в районе деревни Славинск на пасеку Национального парка полакомиться медом.
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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CxdDrzaNceA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Национальный парк “Припятский” (@pripyat_national_park) [/link]
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На видео видно, как медведь вскрывает пасеку и лакомится медом.
Потом его что-то испугало и зверь поспешил ретироваться.
На кадрах видно, что мишка просто разгромил пасеку.
Ранее Телеграф писал, что под Гродно, в популярных грибных местах, заметили медведя.
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Напомним, в этом году встречи с медведями фиксируются чуть ли не по всей стране. Так, в конце августа зверя встретили жителя коттеджного поселка Марьяливо, находящегося в 10 километрах от Минска.
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18 августа Телеграф писал, что под Минском вновь заметили медведя.
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А в мае косолапого засняли гуляющим вдоль трассы. Животное без видимой опаски прогуливалось вдоль дороги, провожая взглядом проезжающие легковушки и грузовики и не выказывало особого беспокойства по поводу оживлённого автомобильного движения.
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В июне медведя заметили под Витебском.
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А в июле косолапого встретили под Борисовом.
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По словам магистра естествознания Александра Рака, сотруднику Березинского биосферного заповедника, если вы встретили медведя, то убегать не стоит. Нужно заговорить басом, начать медленно пятиться и ни в коем случае не поворачиваться к зверю спиной.
[info_b]По данным НАН Беларуси, в настоящее время в стране обитает порядка 600-700 медведей, из них около 450 – на Витебщине. Их численность за последнее время увеличилась. Ученые считают, что это произошло не только из-за миграционного притока из РФ.[/info_b]
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