«Буквально в 100 метрах от дома» - Под Минском вновь заметили медведя

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Опубликовано: 18.08.2023 08:32 , Обновлено: 10.07.2024

Жительница Боровлян, что под Минском, отправилась на прогулку по тропе рядом с оживленным районом и встретила медведя.

Девушка шла по местному заказнику, прилегающему к жилому массиву. В какой-то момент ее привлек шум. Сперва она решила, что это собака, но, присмотревшись, увидела косолапого.

«Все произошло буквально в 100 метрах от домов, около микрорайона Зеленый Бор. Я шла по главной дорожке, где постоянно прогуливается огромное количество людей, а потом свернула на тропинку, которая ведет обратно в Боровляны, — рассказала девушкаOnliner. — Медведь вышел на дорогу. Время было ближе к сумеркам, я не надела очки, и силуэт сливался с лесом, но все-таки рассмотрела, что передо мной медведь. А так я шла просто на него».

По ее словам, судя по всему, медведь был «не взрослый, но и не маленький». Осознав, кто перед ней, девушка развернулась «и потихонечку пошла в обратную сторону, а он — на меня».

Девушка не начала кричать, и медведь, не проявляя никакой агрессии, вскоре развернулся и ушел. При этом девушка успела заснять зверя на телефон.

Возвращаясь назад, она предупредила прохожих о медведе, однако далеко не все ей поверили.

Медведи чаще стали выходить к людям. Что делать при встрече?

Это далеко не первый случай, когда медведи выходили к людям. Так, в мае косолапого засняли гуляющим вдоль трассы. Животное без видимой опаски прогуливалось вдоль дороги, провожая взглядом проезжающие легковушки и грузовики и не выказывало особого беспокойства по поводу оживлённого автомобильного движения.

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А в июне медведя заметили под Витебском:

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В июле косолапого встретили под Борисовом:

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По словам магистра естествознания Александра Рака, сотруднику Березинского биосферного заповедника, если вы встретили медведя, то убегать не стоит. Нужно заговорить басом, начать медленно пятиться и ни в коем случае не поворачиваться к зверю спиной.

В ГАИ рассказали, почему дикие животные выходят на дороги

В Госавтоинспекции отметили, что звери выходят на дороги по разным причинам, но в большинстве случаев они следуют к месту кормежки или возвращаются к месту отдыха.

Некоторых животных привлекает соль, входящая в состав смеси для поддержания проезжей части в должном состоянии. Иногда звери выбегают на дороги при преследовании их хищниками.

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