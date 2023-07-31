«Ну хоть немножко оставь!», - Медведь забрался в пекарню и съел 125 пирожков

🎥 Видео

Опубликовано: 31.07.2023 07:40 , Обновлено: 10.07.2024

Дикий медведь забрался в пекарню на дальневосточном прииске "Джульетта" в Магаданской области и съел 125 пирожков. Утром 30 июля медведя "застали на месте преступления" сотрудницы пекарни, однако, присутствие людей лесного гостя ничуть не смутило - как ни в чём ни бывало, тот продолжил есть пирожки, пока те бесстрашно снимали его на видео.

“Ну правда, жрет стоит пирожки у нас здесь!”, - не скрывали своего удивления сотрудницы пекарни, ставшие свидетельницами необычного визита лесного жителя.

“Ну хоть немножко оставь! 125 пирожков сожрал”, – попыталась увещевать незваного гостя одна из них, однако, медведь, судя по всему, остался глух к её призывам.

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Что стало с медведем после того, как он вволю отъелся пирожков, авторы видео не сообщили. Однако, в комментариях люди предположили, что после такого щедрого угощения косолапый станет частым гостем пекарни.

“Это плохо. Теперь будет часто к ним наведываться”, – написал один из комментаторов.

“Всё, сейчас каждый день за обедом, ужином придёт!”, - поддержал его другой.

А вот некоторых зрителей удивила достаточно спокойная реакция сотрудниц пекарни - при виде лесного зверя, стоящего на задних лапах и бесцеремонно поглощающего результат их труда, они лишь взяли в руки телефоны, чтобы снять его на камеру.

“Похоже частый гость. Девочки в двух шагах и ржут. Я бы уже на сосне сидела”, – отметила одна из зрительниц.

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Напомним, в Национальной академии наук Беларуси на днях заявили, что численность диких животных в Беларуси будет увеличиваться, и людям следует научиться жить с ними рядом. Специалисты признают, что сегодня диких животных, таких как медведи, рыси, кабаны, можно увидеть там, где раньше их не наблюдали, поскольку их популяции восстанавливаются. Эта тенденция, по мнению экспертов, лишь продолжится.