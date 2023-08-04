"Он рычит. Это чё?" - Грибники под Борисовом встретили медведя. А грибы собрали?

Опубликовано: 04.08.2023 11:00 , Обновлено: 10.07.2024

Жители Борисовского района опубликовали видео под названием "Сходили посмотреть грибочки" на котором нет ни одного гриба. Зато есть угрожающе вставший на задние лапы медведь.

Видео с животным появилось в TikTok ещё 29 июля, но популярность набрало только сейчас. По словам автора видео, встреча произошла в лесу у деревни Жортай (на северо-востоке Борисовского района, в сторону Лепеля).

На видео слышно, как мужчина обсуждает с парнем, зачем медведь встал на задние лапы и рычит. А в конце видео мальчик по имени Федор просит взрослых “Это плохо, поехали”.

[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7261155397640194821?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Реальный коп.” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Реальный коп. [/link]

В комментариях, впрочем, зрители попросили рассказать, а грибы-то там есть. По словам автора видео - он почему-то не нашел.

Ранее Телеграф сообщил, что медведи в Беларуси с каждым годом все смелее. Вот и в 2023 году белорусы поделились уже не в первый раз видео с косолапыми прямо на дороге. Судя по подписи к ролику, все произошло на трассе Витебск-Орша.

«Красавчик!» — Белорусы оценили поведение медведя на дороге под Витебском