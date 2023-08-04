"Он рычит. Это чё?" - Грибники под Борисовом встретили медведя. А грибы собрали?
Жители Борисовского района опубликовали видео под названием "Сходили посмотреть грибочки" на котором нет ни одного гриба. Зато есть угрожающе вставший на задние лапы медведь.
Видео с животным появилось в TikTok ещё 29 июля, но популярность набрало только сейчас. По словам автора видео, встреча произошла в лесу у деревни Жортай (на северо-востоке Борисовского района, в сторону Лепеля).
На видео слышно, как мужчина обсуждает с парнем, зачем медведь встал на задние лапы и рычит. А в конце видео мальчик по имени Федор просит взрослых “Это плохо, поехали”.
[link href=“https://www.tiktok.com/@lexa.com05?refer=embed” target=“_blank” title=“@lexa.com05” rel=“noopener”] @lexa.com05 [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7261155397640194821?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Реальный коп.” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Реальный коп. [/link]
В комментариях, впрочем, зрители попросили рассказать, а грибы-то там есть. По словам автора видео - он почему-то не нашел.
Ранее Телеграф сообщил, что медведи в Беларуси с каждым годом все смелее. Вот и в 2023 году белорусы поделились уже не в первый раз видео с косолапыми прямо на дороге. Судя по подписи к ролику, все произошло на трассе Витебск-Орша.
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