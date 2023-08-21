«В лесу встретить меньше шансов, чем в городе!» - Под Минском опять заметили медведя

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Опубликовано: 21.08.2023 18:13 , Обновлено: 10.07.2024

Бурого медведя встретили жителя коттеджного поселка Марьяливо, находящегося в 10 километрах от Минска.

Читатели Sputnik сняли на видео встречу с косолапым, который прогуливался по одной из улиц коттеджного поселка. “В лесу встретить меньше шансов, чем в городе!”, - напил на это один из читателей Телеграфа.

На кадрах видно, что местные жители пытались привлечь внимание зверя, кричали: “Миша! Миша!”, но он даже не обернулся и медленно ушел.

Это далеко не первый случай в Беларуси, когда медведи приходят к жилищу человека. Так, буквально 18 августа Телеграф уже писал, что под Минском вновь заметили медведя:

«Буквально в 100 метрах от дома» — Под Минском вновь заметили медведя

А в мае косолапого засняли гуляющим вдоль трассы. Животное без видимой опаски прогуливалось вдоль дороги, провожая взглядом проезжающие легковушки и грузовики и не выказывало особого беспокойства по поводу оживлённого автомобильного движения:

«Здоровый какой!» — В Беларуси вновь засняли на видео гуляющего вдоль трассы медведя

В июне медведя заметили под Витебском:

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А в июле косолапого встретили под Борисовом:

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Медведи стали чаще выходить к людям. Что делать при встрече?

По словам магистра естествознания Александра Рака, сотруднику Березинского биосферного заповедника, если вы встретили медведя, то убегать не стоит. Нужно заговорить басом, начать медленно пятиться и ни в коем случае не поворачиваться к зверю спиной.

[info_b]По данным НАН Беларуси, в настоящее время в стране обитает порядка 600-700 медведей, из них около 450 – на Витебщине. Их численность за последнее время увеличилась. Ученые считают, что это произошло не только из-за миграционного притока из РФ.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, как медведь забрался в пекарню и съел 125 пирожков:

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