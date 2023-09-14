Прямо у дома - Под Гродно, в популярных грибных местах, заметили медведя

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Опубликовано: 14.09.2023 10:57 , Обновлено: 10.07.2024

В деревне Синятевка Щучинского района, что под Гродно, заметили медведя, который стоял недалеко от дома. Присутствие зверя обеспокоило людей – эта местность пользуется популярностью у грибников.

«Совсем близко к Озерам. Всего 20 км», — говорит один из пользователей групп грибников и ягодников Гродно.

Фото с сайта newgrodno.by

Видимо, так он предупредил других, чтобы были внимательнее, предположил newgrodno.by.

Напомним, в этом году встречи с медведями фиксируются чуть ли не по всей стране. Так, в конце августа зверя встретили жителя коттеджного поселка Марьяливо, находящегося в 10 километрах от Минска.

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18 августа Телеграф писал, что под Минском вновь заметили медведя.

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А в мае косолапого засняли гуляющим вдоль трассы. Животное без видимой опаски прогуливалось вдоль дороги, провожая взглядом проезжающие легковушки и грузовики и не выказывало особого беспокойства по поводу оживлённого автомобильного движения.

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В июне медведя заметили под Витебском.

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А в июле косолапого встретили под Борисовом.

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Медведи стали чаще выходить к людям. Что делать при встрече?

По словам магистра естествознания Александра Рака, сотруднику Березинского биосферного заповедника, если вы встретили медведя, то убегать не стоит. Нужно заговорить басом, начать медленно пятиться и ни в коем случае не поворачиваться к зверю спиной.

[info_b]По данным НАН Беларуси, в настоящее время в стране обитает порядка 600-700 медведей, из них около 450 – на Витебщине. Их численность за последнее время увеличилась. Ученые считают, что это произошло не только из-за миграционного притока из РФ.[/info_b]

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