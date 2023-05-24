«Здоровый какой!» - В Беларуси вновь засняли на видео гуляющего вдоль трассы медведя

🎥 Видео

Опубликовано: 24.05.2023 08:16 , Обновлено: 10.07.2024

На одной из трасс автомобилисты засняли на камеру неожиданную встречу с "хозяином белорусского леса" - бурым медведем. Животное без видимой опаски прогуливалось вдоль дороги, провожая взглядом проезжающие легковушки и грузовики и не выказывало особого беспокойства по поводу оживлённого автомобильного движения.

«Медведь на трассе! Просто, вот! Здоровый какой!», - не сдерживали эмоции авторы видео, опубликованного в телеграм-канале “Sputnik Беларусь”.

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Где именно снято видео, его авторы не уточнили. Между тем, это уже второй случай за последние несколько дней, когда автомобилисты встречают бурого медведя рядом с оживлённой автомобильной трассой. Предыдущий случай был на трассе М6 в Гродненской области, недалеко от города Лида. Там водитель-дальнобойщик стал свидетелем того, как медведь бежал по обочине встречной полосы и спустился с дороги, направившись в лес лишь тогда, когда закончилась заградительная сетка.

«Обалдеть!» — Под Лидой водитель встретил медведя. Что было дальше?

В ГАИ Беларуси отмечают, что происшествия на дорогах с дикими животными в последнее время участились. нередки стали и случаи, когда животные выходят прямо в город. Чаще всего они благополучно возвращаются в лес, но иногда провоцируют серьёзные аварии. Так, на прошлой неделе поступило несколько сообщений об авариях, спровоцированных дикими животными на автомобильных трассах, а в Минске и Гомеле на камеру прямо на городских улицах засняли лосей.

В Минске и Гомеле лоси прогулялись по центру города, под Могилёвом – устроили смертельное ДТП