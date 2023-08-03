🎥 Видео

Опубликовано: 03.08.2023 10:49 , Обновлено: 10.07.2024

В Румынии на одной из дорог обосновался необычный медведь, который привлек внимание туристов и стал настоящей звездой (как минимум, соцсетей). В TikTok показали видео, как он встречает проезжающих мимо гостей и дарит им улыбки и невероятные впечатления. Что же в нем особенного?

Судя по ролику, опубликованному пользовательницей @alionamelnyk13, этот мишка не похож на других своих сородичей. Кажется, что он совсем не агрессивен и не опасен для людей, а, напротив, очень дружелюбен и любит общение. Но, вероятнее, больше всего он обожает поесть.

Как видно на видео, медведь сидит на дороге, и как только видит подъезжающую машину, начинает… махать лапами. А как только получает желаемое, становится на четвереньки и выпрашивает еще.

[link href=“https://www.tiktok.com/@alionamelnyk13?refer=embed” title=“@alionamelnyk13” target=“_blank” rel=“noopener”] @alionamelnyk13 [/link]Це вражаючі емоціі від зустрічі з дикою твариною в природі, а не в заповіднику[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригінальний-звук-7262749053451307782?refer=embed” title=”♬ оригінальний звук - Aliona Melnyk” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригінальний звук - Aliona Melnyk [/link]

Как утверждает автор ролика, он такой не один. По словам пользовательницы, по дороге за полчаса они встретили около 15 (!) топтышек. Хотя звезду видео назвали «лучшей попрошайкой».

«Мы на самом деле не думали, что в Румынии так много медведей, которые ждут проезжающие машины. Так бы купили рыбку или фрукты и овощи. Поэтому отдали все сосиски и хлеб», — рассказала она.

Также автор подчеркнула, что “хлеб медведям можно” и они находились возле озера, где смогут попить”.

При этом она объяснила, почему медведи сидят у дороги и ждут людей:

«Проблема в том, что если медведь хоть один раз попробовал еду от человека, он уже не пойдет добывать ее самостоятельно».

В комментариях под роликом многие остались под впечатлением:

«Ну все, теперь я хочу домашнего медведя»

«Так мило»

«Какая прелесть!»

«Лапатусик!»

«Такой умняшка».

«Почему-то это видео тронуло до слез от милоты».

А кто-то спросил, что будет, если там пешком идти. Ему ответили, что тогда медведь «будет кушать не хлебом».

Ранее Телеграф писал, что дикий медведь забрался в пекарню на дальневосточном прииске “Джульетта” в Магаданской области и съел 125 пирожков. Утром 30 июля медведя “застали на месте преступления” сотрудницы пекарни, однако, присутствие людей лесного гостя ничуть не смутило — как ни в чём ни бывало, тот продолжил есть пирожки, пока те бесстрашно снимали его на видео.

«Ну хоть немножко оставь!», — Медведь забрался в пекарню и съел 125 пирожков

А в Китае посетители зоопарка заподозрили, что тамошние медведи на самом деле переодетые люди. К такой идее зрителей подтолкнуло поведение косолапых. Слишком умные? Кажется, не из-за этого.

Посетители заподозрили, что медведи в китайском зоопарке на самом деле переодетые люди. Почему?