"Один недостаток — грызет провода" — Белорус рассказал, как ручной олень Федор помогает по хозяйству

🎥 Видео

Опубликовано: 21.09.2023 13:15 , Обновлено: 21.09.2023

В TikTok 19 сентября появилось забавное видео, как белоруска встретила в лесу приставучего оленя. Назойливого зверя она убеждала отстать уговорами, отгоняла прутиком, но ничего не помогало. Спутник женщины снял это на видео и за два дня ролик посмотрели более 2,2 млн раз. Позже выяснилось, что олень ручной, корреспонденты sb.by нашли его хозяина, который рассказал про Федора (так зовут оленя).

[link href=“https://www.tiktok.com/@kazimez1967?refer=embed” title=“@kazimez1967” target=“blank” rel=“noopener”] @kazimez1967 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7280147389061974789?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - @ fishing kazimez 67 .” target=“blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - @ fishing kazimez 67 . [/link]

Произошло это в Налибокской пуще, недалеко от хутора Козлики (Воложинский район). Мужчина приехал сюда из Минска, сейчас у него около 300 овец и много другой живности, написала”СБ Беларусь Сегодня”.

Он рассказал, что примерно пять лет назад прибился олененок. “Возможно, его мать убили”, - предположил фермер. Отпаивали Федора коровьим молоком, давали сухари. Олень намного мельче своих сородичей, выросших в дикой природе. “Должен был бы весить около 300 килограммов, а у него даже рога нормально не оформились, только панты!”

Фото с сайта sb.by

По словам сельчанина, Федора никто не пытается удержать, он свободно гуляет по подворью, ходит и в лес. Животное любит ластиться к людям, выпрашивать угощения, и возможно и в случае с женщиной с видео, он рассчитывал получить лакомство.

Фото с сайта sb.by

“Федор очень умный, открывает все заборы, заходит в дом, – рассказал мужчина. – Есть у него один недостаток: грызет провода в тракторе, однажды открыл багажник в легковой машине и перекусил провод, ведущий к лампочке подсветки. Правда, «электропастух» не трогает, чувствует, где есть напряжение. А овец пасти точно помогает, вместе с тремя кавказскими овчарками”.

Фото с сайта sb.by

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что белорусам предложили 50 рублей за имя для «сенсационного» зелёного котёнка из Гродно.

«Никто его не красил!» — Белорусам предложили 50 рублей за имя для «сенсационного» зелёного котёнка из Гродно