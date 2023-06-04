"Красавчик!" - Белорусы оценили поведение медведя на дороге под Витебском

🎥 Видео

Опубликовано: 04.06.2023 09:17 , Обновлено: 10.07.2024

Медведи в Беларуси с каждым годом все смелее. Вот и в 2023 году белорусы поделились уже не в первый раз видео с косолапыми прямо на дороге. Судя по подписи к ролику, все произошло на трассе Витебск-Орша.

Очевидец не рассказал много подробностей. Однако на видео можно заметить, как медведь ничуть не смущаясь присутствия машин, перебегает трассу.

Вот сами посмотрите:

Новость Телеграф

Подписчики оценили ролик с медведем. “Класс, нужно туда в ягоды идти?в памперсе”, - написал один из них.

“Красавчик ,прежде ,чем перейти посмотрел ))”, - оставили и такой комментарий под видео.

“Сегодня был на озере в Богушевске слыхал как он ревел”, - похвалился уже другой очевидец.

“Здесь мишек море… развелось столько, что страшно по лесу ходить… но я рискованная… Скоро земляника попрёт… А я обожаю её собирать”, - поделилась планами другая местная жительница.

Ранее Телеграф сообщил, что на трассе М6 в Гродненской области, недалеко от города Лида водитель-дальнобойщик на днях заснял на камеру бурого медведя. Тот бежал по обочине встречной полосы и спустился с дороги, направившись в лес лишь тогда, когда закончилась заградительная сетка.

«Обалдеть!» — Под Лидой водитель встретил медведя. Что было дальше?