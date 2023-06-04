"Красавчик!" - Белорусы оценили поведение медведя на дороге под Витебском
Медведи в Беларуси с каждым годом все смелее. Вот и в 2023 году белорусы поделились уже не в первый раз видео с косолапыми прямо на дороге. Судя по подписи к ролику, все произошло на трассе Витебск-Орша.
Очевидец не рассказал много подробностей. Однако на видео можно заметить, как медведь ничуть не смущаясь присутствия машин, перебегает трассу.
Вот сами посмотрите:
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Подписчики оценили ролик с медведем. “Класс, нужно туда в ягоды идти?в памперсе”, - написал один из них.
“Красавчик ,прежде ,чем перейти посмотрел ))”, - оставили и такой комментарий под видео.
“Сегодня был на озере в Богушевске слыхал как он ревел”, - похвалился уже другой очевидец.
“Здесь мишек море… развелось столько, что страшно по лесу ходить… но я рискованная… Скоро земляника попрёт… А я обожаю её собирать”, - поделилась планами другая местная жительница.
Ранее Телеграф сообщил, что на трассе М6 в Гродненской области, недалеко от города Лида водитель-дальнобойщик на днях заснял на камеру бурого медведя. Тот бежал по обочине встречной полосы и спустился с дороги, направившись в лес лишь тогда, когда закончилась заградительная сетка.
«Обалдеть!» — Под Лидой водитель встретил медведя. Что было дальше?