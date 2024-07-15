Дни кислых конфет, высунутого языка, вишни и не только. Какие международные праздники на этой неделе могут отметить белорусы?

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Опубликовано: 15.07.2024 07:06 , Обновлено: 15.11.2024

По всему миру отмечают невообразимое количество праздников. Не обо всех белорусы даже слышали. Поэтому мы взяли на себя смелость собрать самые интересные и веселые на наступившей неделе. Каждый может выбрать на свой вкус наиболее подходящий. Итак, какие праздники можно отметить с 15 по 21 июля?

15 июля. День желатинок, “придурков” и аналог Прощёного воскресенья

Не все праздники подразумевают под собой лишь покупку подарков и организацию каких-либо мероприятий. Многие из них просты, но в то же время полны смысла. Так, например, уже в этот понедельник, 15 июля, вы можете отметить. День “убирайся из собачей конуры” .

Пусть вас не удивляет странность этого названия, на самом деле в нём заложена очень хорошая суть. А именно - восстановление отношений и исправление ошибок в отношении близких людей.

Название дня символично и восходит к роману о Питере Пэне Дж. М. Барри. Там, в одной из глав мистер Дарлинг спит в собачьей конуре, раскаиваясь в том, что не уделяет достаточно внимания своей семье. После похищения детей он предпочитает остаться там же и ожидать их возвращения.

Этот день учит тому, что пора выходить из такой «конуры» и начинать выстраивать отношения с людьми, с которыми вы потеряли связь либо находитесь в ссоре, особенно если это очень близкие люди.

Как это сделать? Самое главное - решиться. Вы можете просто написать письмо, в котором выразите свои чувства, либо организовать примирительный ужин, устроить киносеанс с тематическим фильмом. Искренность ваших намерений непременно сделают этот день особенным.

Для закрепления эффекта обмолвимся, что 15 июля - это ещё и Всемирный день объятий детей . Не скупитесь на такое простое проявление чувств со всеми близкими и обнимайте их почаще.

Ещё сегодня праздник всех аутсайдеров, “ботаников” и гиков, который в США именуют День “Будь придурков” . В этот день совершенно незазорно казаться “придурком” и даже более того, всячески подражать таким героям из кино и не только. В такой праздник можно даже вспомнить свои первоапрельские шутки.

Если вы достаточно смелы и свободны от мнения окружающих, то можете прогуляться в каком-нибудь “придурковатом” наряде либо организовать вечеринку в дурашливом стиле. Если же вы не желаете выходить за рамки, то можно ограничиться просмотром любимых фильмов с Джимом Керри и пересмотреть “Теорию большого взрыва”.

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Помимо вышеупомянутых праздников, стоит знать, что предстоящая неделя может быть полна гастрономических удовольствий. Так, уже сегодня вы можете отметить… День желейных червячков . Того самого желатинового угощения, которое продаётся у кассы. Не забудьте захватить парочку таких упаковок, чтобы порадовать своих детей.

Если же вы предпочитаете здоровую пищу, то можете отметить День чёрной смородины , который отмечают сегодня же, 15 июля. Да-да, такой тоже существует. Чем не повод приготовить освежающий смузи?

Конечно, наесться вдоволь ни в первом, ни во втором случае не получится. Поэтому вы вполне можете приготовить на ужин курицу с апельсинами либо поискать подобное блюдо в меню заведений с азиатской кухней. Вы не ошиблись, если подумали, что День курицы с апельсинами также отмечают в этот понедельник.

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16 июля. День морских свинок, вишни и шпината

Этот день не столь богат на праздники, как остальные, но среди них тоже есть достаточно серьёзные. Например, День морских свинок . Если вы искали повод для того, чтобы обзавестись этим милым животным или купить его своему ребёнку, то не ждите дня рождения. Этот день самый подходящий. Но не забывайте, что любое домашнее животное - это ответственность. Оно, как и любое другое, нуждается в заботе, внимании и любви.

Также 16 июля вы можете отметить День вишни и День шпината .

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17 июля. День лотерейки, хот-дога и татуировок

В среду вы можете попытать удачи, купив лотерейный билет. Кто знает, быть может, именно в день лотерейных билетов вам несказанно повезёт.

Если вы вдруг искали повод для того, чтобы съесть хот-дог или персиковое мороженое , то не отказывайте себе в этом удовольствии 17 июля. Именно в эту среду отмечают такие дни.

Ещё 17 июля отмечают День отправки электронных открыток и Всемирный день эмодзи . Отправив кому-то близкому открытку в этот день, его вполне можно сделать особенным. В случае с эмодзи можете попробовать пообщаться с кем-то только с их применением. Вас сочтут странным, но вы-то будете знать правду. Хотя всё же лучше предупредить.

Также в этот день отмечают День татуировок . Возможно, вы давно хотели, но никак не могли решиться на такое дело? Эта дата может стать символичной. Подходите к этому решению со всей ответственностью, ведь с тату, как правило, придётся жить всю жизнь.

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18 июля. День икры, кислых конфет и Нельсона Манделы

В этот день мир обращён к проблемам расовой сегрегации. Так, под эгидой ООН отмечается Международный день Нельсона Манделы . Именно в этот день родился южноафриканский революционер, политический лидер и филантроп, занимавший пост президента ЮАР с 1994 по 1999 год. Кроме того в этот четверг отмечается День осведомленности об истории чернокожих лидеров.

Даже если вам свойственна толерантность, это совсем не должно стать препятствием к тому, чтобы ознакомиться с мировой историей и провести вечер за просмотром интересных документальных фильмов по теме.

Если вам понравилась тема гастрономических экспериментов по календарю, то не забудьте также отметить День икры и День кислых конфет 18 июля. Не будем объяснять как.

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19 июля. День футбола, караоке и… высунутого языка

Заглянув в международный календарь, вы можете найти и массу других полезных для себя дней.

Так, например, если вам всё время приходится выбивать у супруги разрешение на то, чтобы пойти посмотреть футбол с друзьями, то она наверняка не откажет вам 19 июля. В эту среду в мире отмечают день футбола . Смело отправляйтесь смотреть интересующий матч.

Ещё 19 июля отмечают день… высунутого языка. Если вдруг вас так и подмывало прибегнуть к такому действию по отношению к кому-либо, то в эту пятницу у вас будет оправдание. Также этот день определённо понравится вашим детям. Приготовьте вареники с черникой и устройте соревнование на самый фиолетовый язык. Будьте уверены, они оценят такой креатив.

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Конец рабочей недели - отличный повод, чтобы пойти в караоке и высвободить весь накопившийся негатив, исполняя любимые хиты. Пусть вас не останавливает отсутствие голоса. В день караоке это простят.

Завершить день можно, выпив “Дайкири” . Да, в эту пятницу ещё и день этого кубинского коктейля. Если вы вдруг не знали о нём, то можете приготовить его дома и оценить по достоинству. Готовится он чрезвычайно просто и буквально за 3 минуты.

Классический “Дайкири” требует всего 3 ингредиента:

ром,

сироп,

сок лайма.

Смешайте 100 мл. белого рома, 60 мл. сока лайма и добавьте 15 мл. любого сиропа. Встряхните как следует, и ваш “Дайкири” готов. Дополните его кубиками льда и украсьте долькой лайма.

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20 июля. День шахмат, луны и леденцов

Родившаяся в древней Индии “Чатуранга” полюбилась многим народам мира и спустя века распространилась персами и арабами в Европе, получив название “шахматы”.

Полагается, что в привычном нам виде шахматы существуют уже с XV века, но в Беларуси находили более древние шахматные фигурки. В частности, в 2017 и 2018 годах были найдены пешка и ладья из рога XIV века, а в 2019 году 700-летняя пешка.

Но самой ценной стала найденная при раскопках на реке Менка в 1975 году фигурка коня. Находка в своё время произвела сенсацию и была признана международным научным сообществом самой старой шахматной фигуркой в Восточной Европе.

Только вдумайтесь: на территории нашей Республики играли в шахматы ещё в начале XI века!

Посему оставить Международный день шахмат без внимания белорусам никак нельзя.

Вступите в шахматный клуб, пригласите друга или члена семьи сыграть партию, зарегистрируйтесь на турнир или начните учиться самостоятельно, играя с компьютером или онлайн-игроком.

К слову, можете даже погрузиться в историю белорусских шахмат и навестить музей “Стары Менск”, где можно взглянуть на ту самую древнюю фигурку.

Предстоящая суббота также является днём исследования космоса и днём Луны. И действительно, это неисчерпаемая тема для изучения. Вы можете вооружиться телескопом (если располагаете таковым) и выбраться с семьёй, чтобы понаблюдать за звёздным небом, организовать поездку в планетарий либо провести этот день за просмотром кино на космическую тему. К слову, такие выходили и в этом году.

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Ещё 20 июля является днём леденцов . Не забудьте порадовать этим приятным угощением своих близких-сладкоежек. Также хорошим поводом для развлечения и, быть может, даже флешмоба в соцсетях станет Всемирный день прыжков . В этот день людей по всему миру призывают сверить свои часы, прекратить дела и прыгнуть ровно в 11:39:13 по Гринвичу (GMT). Хотя надо признать, что затея это достаточно отчаянная. Ведь по Минску это 2:39 ночи.

21 июля. День металлурга, вредной еды и мороженого

Белорусский ежегодный календарь полон дат, посвящённых профессиональным праздникам, и один из таких выпадает на конец этой недели.

День металлурга традиционно отмечают в третье воскресенье июля, и в нынешнем году он выпадает на 21 число.

Отмечается этот праздник уже без малого 70 лет. Его учредили в СССР ещё в далёком 1957 году.

Несмотря на то что непосредственной добычей металла в Беларуси не занимаются, металлургическая отрасль в Республике представлена достаточно широко. Различные литейные заводы имеются практически в каждой области и насчитывают в своих штатах тысячи человек. Наиболее крупные находятся в Могилёве, Жлобине, Гомеле, Сморгони, Минске.

Традиционно в этот день работников не оставляет без внимания руководство предприятий: организуются концерты, вручаются награды и подарки за достижения в сфере. К слову, праздник не проходит незамеченным и для студентов учащихся на металлургов.

Но, пожалуй, ни в один профессиональный праздник не стоит рассчитывать только на внимание со стороны администрации. Как бы то ни было, работа – это то, с чем связана существенная часть жизни каждого человека.

Профессиональный праздник можно всегда отметить и в кругу семьи. Для такой тяжёлой профессии лучшим вариантом будет отдых с выездом на природу. Благо, тёплая июльская погода позволяют это сделать.

Если дня персикового мороженого вам оказалось недостаточно, то в воскресенье можете не ограничиваться определённым вкусом и есть любое. Да, 21 июля отмечают ещё и День мороженого . Подойдёт любое.

Закончить неделю с чистой совестью вам позволит День нездоровой пищи , который также отмечается в этот день.

Для этого вполне подойдут рецепты блюд, которыми ранее делился Telegraf.news. Сколько бы кто ни говорил о вреде фастфуда, отрицать, что такая еда очень вкусна и аппетитна, невозможно. В погоне за вкуснейшим бургером некоторые готовы преодолевать расстояния.

Но что если изменить привычке и попробовать приготовить нечто подобное дома? Вы удивитесь, но сделать вкуснейший бургер можно и самостоятельно. С этим проверенным рецептом вы наверняка забудете дорогу в рестораны быстрого питания.

Нашли рецепт домашних бургеров, после которых вы перестанете покупать фастфуд. В чем секрет?