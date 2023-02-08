«Набиваем аиста и васильки» — Как белоруска в 24 года открыла тату-салон в Германии

Опубликовано: 08.02.2023 11:29 , Обновлено: 08.02.2023

25-летняя белоруска Ксения 7 лет назад переехала в Германию вместе со своей семьей по программе «Поздние переселенцы». После года изучения немецкого языка девушка пошла учиться на налогового консультанта, но уже через полгода поняла, что видит себя в более творческой профессии и не сможет всю жизнь сидеть перед компьютером. Девушка хорошо рисовала и решила пойти на специализированные курсы по татуировкам. Спустя некоторое время они с супругом открыли тату-салон в городе Целле, который находится в 40 километрах от Ганновера. На тот момент Ксении было 24 года. Мы поговорили с белоруской про особенности открытия бизнеса и работы в Германии.

Ксения рассказала, что, приехав в Германию, она увидела большое количество татуированных людей. Это вызвало интерес у нее к профессии, и после прохождения специализированных курсов и переезда из Беларуси в Германию девушка открыла свой собственный тату-салон.

— Начало жизни в Германии совпало с моим интересом к татуировкам. После взвешенного решения я оставила учебу и уделяла все свое свободное время татуировкам. Спустя 2 года работы в одном из салонов города Целле (в городе проживает около 70 тысяч человек. — Прим. ред.) я поняла, что пришло время двигаться дальше. В Германии, к сожалению, по устоявшимся правилам, мастера платят большой процент от своего дохода студии за рабочее место. Из-за этого и других факторов было принято решение открыть свой салон. На тот момент мне было 24 года. Хотя я еще далека от желаемого качества в моих работах, мне есть куда стремиться и расти, но с каждым разом я становлюсь ближе к своей цели.

— Насколько сложно было открыть бизнес?

— В тату-сфере в Германии не нужно иметь какое-либо определенное образование. Единственная трудность, с которой я столкнулась, было найти помещение, которое соответствует санитарным нормам. Для тату-студии есть определенные требования. К примеру, наличие гардероба, зоны ожидания для клиентов, ресепшен. Рабочие места должны быть отделены от других зон. Обязательно наличие отдельной раковины в непосредственной близости от рабочих мест. И, конечно же, все стены и пол должны быть моющимися. У меня ушло где-то 4 месяца на поиски подходящего помещения. В открытии мне очень помог муж, он у меня из Молдовы. Он очень меня к этому мотивировал, поддерживал и даже настаивал. Муж был убежден, что у меня должно быть свое дело, и, думаю, если бы не он, я бы еще очень долго тянула с этим.

Финансировали мы все сами из нашего общего семейного бюджета, ремонтом тоже занимались самостоятельно. Вложенные средства отбились буквально за 2-3 месяца. Через месяц салону исполнится 1 год, и он уже довольно давно приносит прибыль.

Всем, кто хотел бы заниматься своим собственным делом в Германии, я советую не бояться, есть множество государственных программ, в том числе с помощью в финансировании и старта, однако у меня необходимости в такой поддержке не было.

Все предприниматели в Германии платят разную сумму налогов, это зависит прежде всего от годового оборота и расходов. При доходе от 9000 до 22 000 евро в год ты считаешься малым предпринимателем и платишь только подоходный налог как и все рабочие. При обороте от 22 000 евро в год добавляется еще и налог на собственно сам оборот. В этом случае ты становишься уже крупным предпринимателем.

— Как вы адаптировались к жизни и работе в новой стране? Как долго занял это процесс? Что было сложным и что вам помогло?

— Первое время было сложно из-за незнания языка и отсутствия друзей, но так как вся моя семья была рядом, было намного легче прожить этот период, нежели тем, кто переезжает самостоятельно. У меня ни разу не возникло желание все бросить и вернуться назад, так как я знала, что в этой стране у меня будет намного больше возможностей реализоваться.

— Насколько сложно управлять салоном? К примеру, заниматься маркетингом и финансами?

— На самом деле, я не встречалась ни с какими трудностями в управлении, так как я узнавала разные нюансы у других тату-мастеров и консультировалась с налоговым консультантом. Сейчас я веду всю бухгалтерию самостоятельно, это непросто, все декларации заполняются через сайт. Если человек не разбирается и не владеет немецким, то стоит нанять налогового консультанта, которому просто будешь отдавать все документы за год: чеки и квитанции. Каждый день я веду книгу, где ежедневно записываю, сколько я заработала, заказывала ли какие-то материалы, прикладываю чеки. Записываю данные даже если ездила на конвенции. Иногда мне помогает сестра, которая отучилась на налогового консультанта, я сама полгода училась на налогового консультанта тоже, перед тем как заняться татуировками.

Еще один важный момент — медицинское страхование для частных лиц в Германии. Есть два варианта: можно остаться на государственной страховке или переходить на частную страховку. Но если вы остаетесь на государственной страховке — вам надо отчитываться намного чаще о своем доходе и, исходя из этих данных, высчитывается процент взносов. Намного дешевле переходить на частную страховку, тогда можно выбрать ежемесячный фиксированный платеж. Например, у меня частная страховка, я плачу в месяц 300 евро. Если бы была государственная, то это могло быть и 800 евро. Однако есть и побочная сторона: при уходе в декрет или на больничный я не буду получать материальную поддержку от государства, а если бы была на госстраховке, то имела бы эти бонусы.

Что касается клиентов, то на данный момент я совсем не занимаюсь рекламой, так как в принципе за меня это делают мои клиенты. 80% новых клиентов приходят ко мне по рекомендации друзей или знакомых, которые уже были у меня. Остальные находят меня, наткнувшись на салон или профиль в Instagram. Но в первое время мне очень помогло то, что я ездила на тату-конвенции по всей Германии. Так у меня появились клиенты, которые приезжают ко мне из разных регионов страны.

— В вашем салоне есть другие мастера по тату, кроме вас?

— Работаю я сама. Но у меня на данный момент есть татуировщики, которые приезжают поработать, например, раз в месяц на 2-3 дня, они чисто символически мне платят за аренду. В зависимости от того, в каком городе и от того, на сколько мастеров рассчитана конвенция, рабочее место может стоить от 300 до 600 евро. Как правило, люди, просто приходят посмотреть на разных мастеров и, выбрав понравившегося, делают спонтанно татуировку. У каждого мастера татуировки стоят по-разному, но стартовая стоимость у всех одинаковая — 80 евро.

В среднем цены у меня ниже, чем у других мастеров. Я считаю, что некоторые татуировщики очень завышают стоимость и дневной сеанс может стоить 1000 евро, у меня цены значительно ниже. При этом нет конкурентов в моем городе и округе, так как довольно мало мастеров тут работают в стиле «fine-line» и делают тонкие работы. Поэтому клиентов у меня предостаточно.

— Есть представление, что в индустрии тату доминируют мужчины. Это заблуждение?

— Мне кажется, в настоящее время уже нету сильного доминирования мужчин в тату-сфере и конкуренция зависит только от твоих навыков и мастерства в определенном стиле.

Что касается меня, то я не могу на данный момент представить себе другую занятость, чем татуировки. Я действительно получаю огромное удовольствие от общения с клиентами, от ежедневных новых проектов, которые мы реализуем, от свободного графика и независимости от других людей. Поэтому с какими бы трудностями я ни сталкивалась, желание и мотивация продолжать работать в этой сфере сильнее.

Самое интересное в моей работе это то, что нет возрастных ограничений. Моей самой взрослой клиентке было 82 года, и она делала свою первую татуировку. Мне очень приятно, когда приходят родители со своими 16-18-летними детьми и они вместе с большим энтузиазмом выбирают эскиз первой татуировки для ребенка. В том числе я очень часто делаю парные татуировки.

— Есть ли среди ваших клиентов белорусы? Просят ли они сделать что-то национальное, связанное с родиной?

— Да, приходят белорусы. Мы набиваем национальный орнамент, аиста и васильки.

— Какие уроки, которые вы усвоили как молодая предпринимательница, которые могут быть полезны другим?

— Стоит выделить основные правила, по которым я действовала. Это конкурентоспособность, расположение помещения (в том числе наличие бесплатной парковки и транспортного сообщения), подсчеты и оценка рентабельности. В целом это базовые пункты, которые человек должен рассмотреть перед открытием собственного дела.

— Как вы видите развитие своего бизнеса в будущем и каковы ваши долгосрочные цели?

— На данный момент я занимаюсь обучением начинающих тату-мастеров для расширения своего салона. Также я очень рада видеть у себя мастеров, специализирующихся в других стилях. На перспективу я вижу расширение своей студии, а также открытие второго салона в другом городе. Помимо этого, у нас с мужем есть совершенно другие проекты, которые мы планируем реализовать в ближайшем будущем в развлекательной сфере. Таким образом, я реализуюсь не только как тату-мастер , но и как предприниматель в целом.

Автор: Елена Рабкина