"Дюна", "Бедные-несчастные", "Материнский инстинкт" — Что еще посмотреть белорусам в марте? Обзор самых горячих кинопремьер

🎥 Видео

Опубликовано: 12.03.2024 15:05 , Обновлено: 12.03.2024

Весной кинематограф обещает небывалое оживление и жанровое разнообразие. Пока неизвестно точно, все ли будет доступно для просмотра на больших экранах в Беларуси, но некоторые новинки наверняка возможно будет отыскать в сети. Итак, чего стоит ожидать в марте?

Фантастика

Это жанр, на который действительно стоит обратить взор в марте. Кое-что уже можно посмотреть на больших экранах, но большинство наверняка придется искать в интернете.

“Дюна: часть вторая”

Вы ещё можете успеть посмотреть киношедевр Дени Вильнева. В Минске премьерный показ продлится до 14 марта . На случай, если вы не смотрели первую часть, вы можете взглянуть и на нее также — её перевыпуск в кинотеатрах Минска продлится по 13 марта.

История, основанная на одноименном цикле романов Фрэнка Герберта, продолжает повествование о путешествии Пола Атрейдеса — наследнике знаменитого дома Атрейдесов. Желая отомстить заговорщикам, убившим его отца, он объединяется с фременами.

Спустя 10 дней после премьеры фильм собрал порядка $435 млн в мировом прокате. Эксперты отметили, что вторая часть отбила затраченный бюджет уже на второй день показов, а через неделю и вовсе обошла первую часть по кассовым сборам.

На IMDb картина имеет оценку 8.9, на Кинопоиске — 8.6, что определенно делает её одной из самых заметных фантастических франшиз последних лет. По зрелищности критики сравнивают фильм с «Властелином колец» и в целом замечают, что вторая часть стала более динамичной.

“Бедные-несчастные”

Нашумевший ещё в конце 2023-го года фильм так и не дошел до премьерных показов у нас в стране, но уже доступен для просмотра в сети . Тяжело поддающаяся жанровой интерпретации картина самобытного греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, тем не менее, вызвала настоящий ажиотаж взяв «Золотого льва» на Канском кинофестивале.

Критики неустанно нахваливали игру Эммы Стоун, за которую она уже получила «Оскар». Также картина взяла статуэтки за «Лучшие костюмы», «Лучшую работу оператора-постановщика» и «Лучший грим и прически».

Картина основана на одноименном романе шотландского постмодерниста Аласдера Грея и является переосмыслением «Франкенштейна» Мэри Шелли.

Синопсис: Викторианский Лондон. Молодая беременная девушка Белла решила покончить с жизнью и бросилась в реку. Выловивший утопленницу ученый Годвин Бакстер обнаружил, что она погибла, но вот её ребенок — нет. Он решает оживить девушку, пересадив ей мозг её нерожденного ребенка — и Белла просыпается ребенком в теле взрослого.

Оценки: 8.1 на IMDb и 7.8 на Кинопоиске.

“Космонавт”

Экранизация фантастического романа Ярослава Калфара доступна для просмотра на Netflix уже с 1 марта . Психологическая драма в антураже фантастического космоса вызвала неоднозначные оценки и скорее отпугнет любителей динамичных блокбастеров.

История повествует о космонавте, решившемся на восьмимесячное одинокое путешествие за пределы Земли. Во время своей миссии главный герой (в исполнении Адама Сэндлера) знакомится с неведомым паукообразным инопланетянином на борту своего корабля. Существо помогает ему разобраться в различных психологических аспектах собственной жизни.

Оценки: 5.8 на IMDb, 6.0 на Кинопоиске.

“Дева и дракон”

Мрачное фэнтэзи от режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо, который работал над нашумевшей «Уэнсдей» и «28 лет спустя». По сюжету молодую принцессу для улучшения положения своего народа выдают замуж за принца из процветающего королевства. Девушка готова принять свою судьбу, но внезапно обнаруживает, что ей уготована участь ритуальной жертвы, а не супруги. Героиня начинает бороться за свою жизнь.

Картина пока получает смешанные отзывы. Критики хвалят игру Милли Боби Браун, но отмечают слабость сценария.

6.4 на Кинопоиске и 6.3 на IMDb. Доступен к просмотру на Netflix с 8 марта.

“Годзилла и Конг: Новая империя”

Два культовых титана вновь объединятся для борьбы с более опасным врагом, который (что бы вы думали?) угрожает мировому порядку! Фантастический боевик Адама Вингарда — продолжение его же блокбастера 2021-го года с теми же героями.

Главный антагонист в предстоящем фильме — король Шрам — еще более внушительных размеров примат, который в прошлом был лидером обезьян-мутантов. В арсенале Конга появится девайс — технологичная перчатка, которую он будет применять в борьбе с новоявленным врагом.

Фильм обещает быть как минимум зрелищным, так что запасайтесь попкорном. Мировая премьера ожидается уже в конце марта, но где и когда фильм можно будет посмотреть в Беларуси пока неясно.

“Охотники за привидениями: Леденящий ужас”

Попытки вдохнуть жизнь в некогда полюбившуюся франшизу вновь нашли свое продолжение. В 2021 году «Охотники за приведениями: Наследники» хорошо сыграли на ностальгии фан-базы и окупились в прокате более чем в два с половиной раза, проложив тем самым дорогу для создания сиквела.

К новой серии критики, как и в прошлый раз, относятся с видимой долей скепсиса, однако рейтинг ожидания на Кинопоиске уверенно держится на отметке в 99 процентов.

Синопсис фантастической комедии режиссера Гила Кинана (сына режиссера двух первых частей «Охотников») гласит, что действия развернутся в легендарной пожарной части в Нью-Йорке. На этот раз героям будет предстоять задача «еще более сложная», чем для первопроходцев. В разгар лета в Нью-Йорке появится новая угроза и нужно будет спасти мир от ледяного апокалипсиса.

Мировая премьера произойдет ближе к концу марта, но до больших экранов в Беларуси картина, вероятно, дойдет только в апреле (если дойдет) . Как бы то ни было, на старых и новых героев полюбившейся франшизы наверняка можно будет посмотреть в сети.

Триллеры

Еще одним достаточно широко представленным жанром в мировом кино в марте станут триллеры. Выбрали несколько достойных внимания, на наш взгляд, экранизаций.

” Материнский инстинкт”

Оскароносные Энн Хатуэй и Джессика Честейн погрузят нас в эпоху 60-ых и покажут жизнь двух американских соседок Элис и Селин. Их жизнь — воплощение мечты: идеальные дома, успешные мужья и прекрасные сыновья-ровесники. Внезапно их жизнь превращается в кошмар, окрашенный паранойей и подозрениями. Недавние подруги теряют доверие, начинают делить сыновей и включаются в смертельную игру, где не остается ничего кроме инстинктов.

Картина Бенуа Деломма в России ожидается к показу с 28 марта. Будем надеяться, что будет доступна к просмотру и в Беларуси.

По скромным оценкам на IMDb имеет 7.8 баллов. Рейтинг ожидания на Кинопоиске — 99 процентов.

“Территория зла”

Триллерный боевик с братьями Хемсфорт и Расселом Кроу в главных ролях идет в мировом прокате идет с января, но у нас ожидается только в конце марта (предположительно) . Картина станет едва ли не единственным свежим «мужским» экшеном, который можно будет посмотреть в начале весны. Однако ожидать от него многого едва ли стоит. Критики отмечают сценарные «провалы», оценки на IMDb невысокие — 6.5.

По сюжету, отряд американского спецназа, тайно высаженный на территории Филиппин, попадает в засаду. В результате ожесточенного боя в живых остается лишь молодой морпех сержант Кинни. Теперь ему предстоит в одинокое выживание на вражеской территории. Ну или почти одинокое. Кинни помогает Рипер — оператор беспилотника, который оказывает воздушную поддержку.

Кинематограф России

Российский кинематограф в марте, из заметного, предлагает зрителям киновоплощение нетленной классики Пушкина. ****

“Онегин”

Премьера «Онегина» режиссера Сарика Андреасяна стартанула 7 марта и уже собирает самые разнообразные оценки: от нарочито хвалебных до абсолютно разгромных.

Большинство критиков ругает фильм за излишнюю «глянцевитость» картинки, чересчур «осовремененный» подход и существенную разницу в возрасте между героями кино и героями первоисточника. Как бы то ни было, на Кинопоиске картина получила оценку 7.0. Составить свое собственное мнение можно уже сейчас в белорусских кинотеатрах .

Мультфильмы

Отдельной радостью детей в марте могут стать многочисленные премьеры мультфильмов, которые можно посмотреть всей семьей.

Так с 8 марта в кинотеатрах уже идет новый комедийный мультфильм о добродушном восточном мишке “Кунг-фу Панда 4” . Новый мультфильм на Кинопоиске оценивают на 6.7, на IMDb — на 6.6.

Также ожидается к выходу “Мегамозг против Синдиката Рока”, премьера которого началась в мире с начала марта. Новая история о гениальном, но неудачливом злодее, однако, пока далека от рейтингов первой части 2010 года. По скромным оценкам на IMDb мультфильм имеет катастрофическую оценку 2.2.

Многие любители супергероики ожидают новый мультфильм о темнокожей версии человека паука “Человек-паук: За пределами Вселенной”. Прошлые две части мультфильма зрители и критики оценивали очень высоко: более 8 баллов на Кинопоиске и IMDb. Мультфильмы имели и впечатляющий кассовый успех. Рейтинг ожидания новой части на кинопоиске — 99 процентов. С премьерой, которая была запланирована на конец марта, однако, пока ничего не ясно . После забастовки в компании SONY, дата релиза “повисла в воздухе”. Будем надеяться хотя бы на появление мультфильма в сети.

Ранее Телеграф писал о победителях кинопремии “Оскар - 2024”. Какие картины забрали заветные статуэтки?

«Лучше бы я не снимал этот фильм» — Украинская картина получила «Оскар». А какую назвали «фильмом года»?