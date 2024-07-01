Вкус из детства. Как приготовить черничные булочки по бабушкиному рецепту?

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Опубликовано: 01.07.2024 08:59 , Обновлено: 10.07.2024

В разгар черничного сезона многие хозяйки открывают свои блокноты, чтобы вспомнить свои лучшие семейные рецепты вареников и выпечки с сезонной ягодой. Но что делать, если таких нет? Попробуйте приготовить булочки по этому бабушкиному рецепту. Эти пирожки с черникой называются ягодянки, и они непременно напомнят вам вкус черничных булочек, которыми вас угощали в детстве бабушки.

Булочки с черникой, или так называемые ягодянки - одни из самых вкусных и простых рецептов приготовления летней выпечки. Они актуальны в черничный сезон, ведь именно со свежей ягодой получаются лучшие ягодянки. Собранные ягоды перед приготовлением необходимо подготовить, очистить от мусора, обмыть и хорошенько просушить на бумажном полотенце.

Что сделать, чтобы из черника не потекла во время выпечки?

С такой проблемой во время выпечки с черникой сталкиваются многие. Оболочка ягоды очень тонкая и не выдерживает воздействия высокой температуры. Улучшить ситуацию можно, смешав ягоду с какой-нибудь дробавкой, которая окажет вяжущее действие. Проще всего сделать это добавлением крахмала. Также ягоды в булочках можно дополнительно подсластить сахаром. Несмотря на то что выпечка дрожжевая, приготовить её не составит труда, если следовать правилам. Помните, что дрожжи не любят спешки.

Рецепт черничных ягодянок

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки,

7 г сухих дрожжей или 14 г свежих дрожжей,

щепотка соли,

250 мл молока,

1 яйцо,

80 г растопленного сливочного масла,

полстакана сахара,

8 г ванильного сахара.

Начинка:

300 г ягод,

3 столовые ложки сахара,

1 столовая ложка картофельного крахмала, по желанию.

Приготовление:

Смешайте пшеничную муку с сухими дрожжами. Если вы используете свежие, приготовьте дрожжевую смесь, тёплое молоко и сахар, затем добавьте ее в муку. Затем добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто. В конце замеса добавьте растопленный жир. Месите тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. Сформируйте из теста шар, поместите его в присыпанную мукой миску и поставьте в теплое место. Накройте миску тканью. Тесто должно увеличиться вдвое, на это уйдет около 1,5 часов. Затем еще раз недолго вымесите тесто и разделите его примерно на 15 частей. Сформируйте из каждого кусочка круглый шарик, а затем прижмите его рукой, чтобы получилась лепешка. В центр каждого блинчика положите ложку черничной начинки. Соедините блины по бокам, тщательно прижимая. Положите каждую булочку швом вниз на стол и аккуратно придайте ей овальную форму. Подготовленные ягодянки выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и оставьте примерно на полчаса, чтобы они увеличились вдвое. Запекайте поднявшиеся пирожки при температуре 180 градусов около 20 минут. Когда они остынут, их можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что дрожжевой пирог и ягоды – отличное сочетание. Такой тип теста считается сложным и капризным, но мы нашли рецепт, который не вызовет никаких проблем, даже если вы впервые сталкиваетесь с дрожжами. Этот черничный пирог прост в приготовлении и восхитителен на вкус настолько, что сможет запросто затмить вареники с черникой.

Этот простой рецепт выпечки затмит вареники. Как приготовить черничный дрожжевой пирог?