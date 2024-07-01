Вкус из детства. Как приготовить черничные булочки по бабушкиному рецепту?
В разгар черничного сезона многие хозяйки открывают свои блокноты, чтобы вспомнить свои лучшие семейные рецепты вареников и выпечки с сезонной ягодой. Но что делать, если таких нет? Попробуйте приготовить булочки по этому бабушкиному рецепту. Эти пирожки с черникой называются ягодянки, и они непременно напомнят вам вкус черничных булочек, которыми вас угощали в детстве бабушки.
Булочки с черникой, или так называемые ягодянки - одни из самых вкусных и простых рецептов приготовления летней выпечки. Они актуальны в черничный сезон, ведь именно со свежей ягодой получаются лучшие ягодянки. Собранные ягоды перед приготовлением необходимо подготовить, очистить от мусора, обмыть и хорошенько просушить на бумажном полотенце.
Что сделать, чтобы из черника не потекла во время выпечки?
С такой проблемой во время выпечки с черникой сталкиваются многие. Оболочка ягоды очень тонкая и не выдерживает воздействия высокой температуры. Улучшить ситуацию можно, смешав ягоду с какой-нибудь дробавкой, которая окажет вяжущее действие. Проще всего сделать это добавлением крахмала. Также ягоды в булочках можно дополнительно подсластить сахаром. Несмотря на то что выпечка дрожжевая, приготовить её не составит труда, если следовать правилам. Помните, что дрожжи не любят спешки.
Рецепт черничных ягодянок
Ингредиенты:
- 500 г пшеничной муки,
- 7 г сухих дрожжей или 14 г свежих дрожжей,
- щепотка соли,
- 250 мл молока,
- 1 яйцо,
- 80 г растопленного сливочного масла,
- полстакана сахара,
- 8 г ванильного сахара.
Начинка:
- 300 г ягод,
- 3 столовые ложки сахара,
- 1 столовая ложка картофельного крахмала, по желанию.
Приготовление:
- Смешайте пшеничную муку с сухими дрожжами. Если вы используете свежие, приготовьте дрожжевую смесь, тёплое молоко и сахар, затем добавьте ее в муку.
- Затем добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто. В конце замеса добавьте растопленный жир. Месите тесто, пока оно не станет мягким и эластичным.
- Сформируйте из теста шар, поместите его в присыпанную мукой миску и поставьте в теплое место. Накройте миску тканью. Тесто должно увеличиться вдвое, на это уйдет около 1,5 часов.
- Затем еще раз недолго вымесите тесто и разделите его примерно на 15 частей. Сформируйте из каждого кусочка круглый шарик, а затем прижмите его рукой, чтобы получилась лепешка.
- В центр каждого блинчика положите ложку черничной начинки. Соедините блины по бокам, тщательно прижимая.
- Положите каждую булочку швом вниз на стол и аккуратно придайте ей овальную форму.
- Подготовленные ягодянки выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и оставьте примерно на полчаса, чтобы они увеличились вдвое.
- Запекайте поднявшиеся пирожки при температуре 180 градусов около 20 минут. Когда они остынут, их можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что дрожжевой пирог и ягоды – отличное сочетание. Такой тип теста считается сложным и капризным, но мы нашли рецепт, который не вызовет никаких проблем, даже если вы впервые сталкиваетесь с дрожжами. Этот черничный пирог прост в приготовлении и восхитителен на вкус настолько, что сможет запросто затмить вареники с черникой.
Этот простой рецепт выпечки затмит вареники. Как приготовить черничный дрожжевой пирог?