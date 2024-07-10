Нашли самый крутой и простой коктейль, чтобы пережить предстоящую адскую жару в Беларуси

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Опубликовано: 10.07.2024 12:00 , Обновлено: 10.07.2024

Предстоящий прогноз погоды не оставляет белоусам никакой надежды на прохладу. Тем временем в соцсети Х ролик с приготовлением арбузного коктейля за сутки собрал уже 3,4 млн просмотров. Посмотрите, как его сделать.

Для приготовления такого простого коктейля с экзотической подачей не понадобится ничего, кроме арбуза, кубиков льда и миксера. Возможно, у вас не окажется приспособления для создания отверстия, как видео, но с этой задачей вполне может справиться и обычный нож.

Такой диковинный коктейль может стать отличным вариантом прохладительного напитка как для семьи, так и для целой компании на отдыхе. Берите на заметку.

К слову, арбуз может послужить не только для создания напитка, но и выступить в качестве основного ингредиента для… салата. Рецептами таких блюд, например, поделились два шеф-повара Дэн Кедан и Джош Сильверс. Ранее Telegraf.news раскрывал все нюансы их приготовления.

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Также не спешите избавляться от семечек в арбузе. Несмотря на глубокую убеждённость многих в том, что семечки из арбуза есть нельзя, они не только съедобны, но и полезны. Если именно семена когда-то заставили вас отказаться от этой сочной ягоды, то теперь вы будете иметь весомый аргумент, чтобы съесть их целиком. Рассказывали, как их есть, чтобы извлечь максимум пользы.

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