"Это просто капец!" - Парень из Африки пожаловался на жару в Беларуси. Что посоветовали белорусы?

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Опубликовано: 13.07.2024 15:46 , Обновлено: 13.07.2024

В TikTok появилось видео, на котором выходец из Африки, который учится в одном из белорусских вузов в Минске, пожаловался на аномальную жару в Беларуси. По словам молодого человека, в Африке даже при более высоких температурах, переносить жару проще. Пользователи соцсети объяснили, почему и дали парню несколько простых и действенных советов, как выжить в Беларуси, когда на термометре +35°С.

Молодой человек, который выкладывает свои видео в TikTok под ником kingtelophat, пожаловался на невыносимую жару. По его словам, даже для него, выходца из Африки, переносить такие температурные аномалии нелегко.

“Мне многие люди говорят: в Африке тоже так жарко. Это не так! +33°С в Беларуси, это как-будто ты в пустыне! Это просто капец!” - поделился впечатлениями от белорусского климата молодой человек, заявив, что при +35°С он “буквально горит”.

Как водится, среди комментаторов нашлись эксперты, которые объяснили, почему в Беларуси переносить жару сложнее, чем в странах, расположенных ближе к экватору, где климат существенно отличается от белорусского.

“Потому что в Африке во многих её частях очень сухой воздух, поэтому там не так жарко. А в Беларуси влажность воздуха выше”, - объяснил один из зрителей.

“Это работает кстати и в холод, полюсах не так холодно в -30°С, как у нас в -20°С. В Беларуси влажность высокая, из-за этого зимой очень холодно, а летом очень жарко”, - добавил другой.

Многие же комментаторы сосредоточились на полезных (хоть и не прошенных) советах, как же автору видео справиться с такой жарой. По убеждению большинства, первым делом молодому человеку следует сменить одежду и вместо чёрной майки, в которой тот появился в кадре, надеть что-то светлое, а также снять огромные наушники. Впрочем, были у комментаторов и универсальные советы.

“Больше пейте и не ходите в жару по улице. Только в тени. Сами не выносим”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

Ранее Telegraf.news рассказывал о рекомендациях Министерства здравоохранения, которые помогут не допустить критического ухудшения самочувствия в жару даже в отсутствие кондиционера. Ведомство призвало белорусов внимательнее относиться в этим дни к своему самочувствию и здоровью своих близких и назвало “предупреждающие признаки” теплового удара, при которых следует немедленно вызывать скорую помощь.

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