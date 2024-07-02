Возвращение миньонов и Росомахи, а ещё Йохансон-комедиантка. Какое кино точно стоит посмотреть белорусам в июле

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Опубликовано: 02.07.2024 08:59 , Обновлено: 02.07.2024

Мировой кинематограф, как водится, пестрит массой новинок и разнообразием жанров. Однако отделить зёрна от плевел, как всегда, непросто. Telegraf.news посмотрел, на что можно сходить белорусам в июле, чтобы потратить время не зря.

“Байкеры”

В начале июля кинематограф обращает на себя внимание премьерой криминальной драмы о байкерах из 60-х, которую некоторые критики сравнивают по духу с “Бунтарём без идеала”. Фильм о брутальных байкерах, создавших мотоклуб буквально пестрит отсылками к “Дикому” с Марлоном Брандо и уже покорил критиков эстетикой и романтикой минувшей эпохи.

История, лежащая в основе, была навеяна сценаристу и режиссёру Джефу Николсу чёрно-белыми фотографиями из одноимённого альбома фотожурналиста, который волей судеб попал к нему в руки. Погрузившись в контекст, Джеф смог найти основу для прорисовки персонажей и написал частично основанный на реальных событиях сценарий.

К экранизации привлекли звёздный каст с Томом Харди (“Безумный Макс”), Остином Батлером (“Дюна: Часть вторая”) и Джоди Комер (“Последняя дуэль”). Несмотря на то, что производство фильма и первые показы прошли ещё год назад, в широкий прокат картина вышла только сейчас. Критики и зрители на Rotten Tomatoes оказались благосклонны и оценили новую работу режиссёра достаточно высоко, присудив 81 и 74 процента свежести соответственно. На твёрдую семёрку оценили новинку и на Кинопоиске и IMDb.

История рассказывает о достаточно мятежном времени в Америке и запечатлевает расцвет байкерской субкультуры. Одна из главных генроинь, волевая Кэти (Джоди Комер) после случайной встречи в баре влюбляется в Бенни (Остин Батлер) - нового члена мотоклуба Среднего Запада, Vandals, которым руководит загадочный Джонни (Том Харди). Вскоре байкерский клуб постепенно превращается из места сбора местных аутсайдеров в опасный преступный мир насилия. Бенни встаёт перед выбором между Кэти и своей преданностью клубу.

Фильм можно смотреть в кинотеатрах Беларуси с 1 июля.

“Гадкий я 4”

Сложно поверить, но первый мультфильм “Гадкий я” вышел в свет без малого аж 15 лет назад. История доброго внутри суперзлодея Грю и его армии миньонов покорила как детей, так и взрослых, и собрала в прокате свыше полумиллиарда долларов. С тех пор история разрослась на ещё 4 мультфильма: 2 сиквела “Гадкого я” и 2 мультфильма “Миньоны”. От года к году коммерческий успех франшизы только возрастал, и спустя 7 лет ожидания Universal Pictures наконец явила 4 часть знаменитого мультфильма. Несмотря на то что затягивающиеся франшизы имеют свойство терять в качестве от фильма к фильму, долгое ожидание четвёртой части всё же дарит надежду на интересный сценарий. Как бы то ни было, такой мультфильм станет хорошей возможностью выбраться в кинотеатр и хорошо провести время всей семьёй.

По сюжету в семье Грю, Люси, Марго, Эдит и Агнес появится новый член семьи - Грю-младший, который намерен изводить своего отца. Жизнь Грю-старшего не обещает быть лёгкой ещё и потому, что он сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его девушки Валентины. Семья Грю вынуждена пуститься в бега.

Мультфильм покажут в кинотеатрах Беларуси с 6 июля.

“Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули”

То ли в Голливуде закончились оригинальные истории, то ли зрителей пробило на ностальгию, но всё чаще в кинопроизводство идут сиквелы шумевших в прошлом и этом столетии кинофраншиз. Так, спустя 20 лет после премьеры третей части “Полицейского с Беверли-хиллз” выходит четвёртая. Что ж, посмотреть на то, как Эди Мёрфи вернётся к одной из своих самых звёздных ролей, как минимум любопытно. Триумфальному возвращению, к слову, посодействовал и сам актёр, выступив по совместительству также и продюсером фильма. Но не стоит думать, что фильм не ждут. Только На Кинопоиске в лист ожидания фильм добавили 6,5K пользователей. Экранное время с ним разделит его новый напарник-детектив в исполнении Джозефа Гордона-левитта (“Сноуден”), а также актриса Тейлор Пейдж, которая сыграет его дочь.

По сюжету Аксель Фоули возвращается в Беверли-Хиллз после того, как его дочь столкнулась с угрозами. Вместе с новым напарником и старыми приятелями он пытается раскрыть заговор и расследовать коррупцию в управлении полиции.

Посмотреть новую часть криминально-комедийного боевика можно будет на Netflix с 3 июля.

“Максин ХХХ”

Обилие фильмов, возвращающих в ностальгическое прошлое ХХ века, представлено и новым ужастиком, который покажет эпоху 80-х в Голливуде. К слову, эта история замыкает трилогию фильмов ужасов режиссера Ти Уэста с актрисой Мией Гот, которую сегодня называют “королевой современного хоррора”. Даже если вы не смотрели предыдущие части, это не помеха. новая история понятна в отрыве от предыдущих частей. Предпремьерный показ уже состоялся для критиков, и на агрегаторе Rotten Tomatoes фильму присудили 77 процентов свежести, назвав его “яркой и аморальной сатирой” с оттенками ретро. Также критики подчеркнули, что “MaXXXine” удержала планку качества в сравнении с предыдущими частями, которые, к слову, зрители оценивали на 6. На Кинопоиске фильм ожидают даже больше, чем “Полицейского с Беверли-Хиллз”. Более чем 12 тысяч зрителей добавили картину в лист ожидания.

Голливуд 80-х. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Однако вскоре кто-то начинает убивать людей вокруг неё, и главная героиня понимает, что кровавый след тянется к её прошлому.

Фильм покажут белорусам в кинотеатрах с 11 июля.

“Покажи мне Луну”

Быть может, мелодраматическую комедию на около космическую тему можно было бы упустить из виду, приняв за очередной “проходняк” если бы не уж больно интригующий сюжет и звёздный каст со Скарлетт Йоханссон (“Чёрная вдова”), Ченнигом Татумом (“Орёл Девятого легиона”) и Вуди Харрельсоном (“Настоящий детектив”). Трейлер обещает острую и стильную комедийную драму на излюбленную тему. последователей “Лунного заговора”.

Как развернутся события истории, происходящей на фоне высоких ставок исторической высадки “Аполлона-11” на Луну, и насколько “споются” Татум и Йоханссон в кадре, посмотреть будет наверняка интересно.

На дворе 1960-ые. Акула маркетинга Келли Джонс, которую привлекают для создания имиджа американской миссии по первому полету человека на Луну, сеет хаос в и без того сложной задаче директора по запуску Коула Дэвиса. На случай, если экипаж “Аполлона-11” все-таки не долетит до спутника, маркетологи решают снять постановочные кадры высадки астронавтов на поверхность Луны.

Мировая премьера состоится 10 июля, однако покажут ли фильм в кинотеатрах в Беларуси пока неизвестно. Вероятно его появления можно будет ожидать в Сети.

“Дэдпул и Росомаха”

Несмотря на то, что Хью Джекман зарекался больше не возвращаться к роли Росомахи после смерти своего культового героя в “Логане”, Райан Рейнольдс (“Дэдпул”) таки его уговорил. В конце июля мировой зритель сможет узреть необычный синтез супергероики, где в одном фильме появятся обстоятельный и серьёзный Росомаха и невыносимо болтливый Дэдпул. Такое контрастное сочетание уже сейчас привлекло интерес многих поклонников Marvel и, возможно, встряхнёт слегка поднадоевшую киновселенную. На производство фильма потратили сумасшедшие 250 миллионов, что дарит надежду на зрелищный экшен и не только.

Ожидается, что блокбастер будет наполнен фирменным дэдпуловским юморком с рейтингом R и явит много неожиданных камео. Райан Рейнольдс, который причастен к написанию сценария, стремится держать все тонкости сюжета в тайне. Однако известно, что он будет весьма лихо закручен ввиду временных путешествий героев.

Сюжет “Росомахи и Дэдпула” предшествует событиям, произошедшим “Логане и разворачивается через 6 лет после того, что мы видели в “Дэдпуле 2”. Бюрократическая организация “Управление временными изменениями” вырывает Дэдпула из размеренной гражданской жизни. Ввиду угрозы, которая нависла над его миром, он неохотно отправляется с Росомахой на задание, которое изменит ход событий в киновселенной Marvel.

Мировая премьера фильма запланирована на 26 июля. Покажут ли фильм в Беларуси, пока неизвестно. Вероятно, стоит ожидать его появления в Сети.

Ранее Telegraf.news рассказывал о новинках кино в июне. Большинство из них — продолжения нашумевших хитов, однако были и новые истории. Наиболее ожидаемые картины, к удаче белорусов, можно ещё посмотреть в кино, а вот сериалы придётся поискать на стриминговых сервисах. На какие новинки стоило обратить внимание?

Эти 6 июньских фильмов и сериалов нельзя пропустить. Когда покажут новый шедевр Pixar и где смотреть «Дом дракона»?