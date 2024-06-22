Нашли рецепт домашних бургеров, после которых вы перестанете покупать фастфуд. В чем секрет?

Опубликовано: 22.06.2024 11:58 , Обновлено: 22.06.2024

Сколько бы кто ни говорил о вреде фастфуда, отрицать, что такая еда очень вкусна и аппетитна, невозможно. В погоне за вкуснейшим бургером некоторые готовы преодолевать расстояния. Но что если изменить привычке и попробовать приготовить нечто подобное дома? Вы удивитесь, но сделать вкуснейший бургер можно и самостоятельно. С этим проверенным рецептом вы наверняка забудете дорогу в рестораны быстрого питания.

Мягкая булочка, сочные котлеты из куриной грудки, немного салата и любимый соус – в эти бургеры невозможно не влюбиться. Они не только аппетитны на вид, но и невероятно вкусны. Домашние бургеры идеальны в качестве горячего перекуса, закуски на вечеринке или даже полноценного ужина. Их секрет – хороший хлеб. Найти хорошую булочку в магазине может быть непросто, но вы можете приготовить идеальную основу без лишних добавок самостоятельно.

Куриные бургеры в домашней булочке

Фото: Pyszności

Ингредиенты:

330 г муки,

60 г натурального йогурта,

30 г растительного масла,

чайная ложка сухих дрожжей,

140 мл теплой воды,

1 большая луковица,

80 г тертой моцареллы,

1/2 чайной ложки перца,

1 чайная ложка соли,

сливочный сыр с травами,

1 луковица,

80 г моцареллы.

Для котлет:

1 большое филе куриной грудки,

150 г натурального йогурта,

2 столовые ложки приправы для курицы,

3/4 стакана пшеничной муки,

2 яйца.

Для подачи:

4 листа зеленого салата,

100 г вашего любимого соуса.

Приготовление:

Шаг 1. В миску высыпьте муку, добавьте сухие дрожжи, соль, растительное масло, натуральный йогурт и теплую воду. Замешайте однородное тесто. Проще всего это сделать с помощью кухонного комбайна с миксером, но можно и вручную. Тесто положите в миску, накройте и оставьте подниматься на 2 часа.

Шаг 2. Филе куриной грудки разрежьте на более мелкие кусочки и отбейте молотком. В миске смешайте яйца с натуральным йогуртом и любимой приправой для курицы. Обмакните кусочки мяса в маринад и перемешайте, чтобы они хорошо покрылись. Поставьте его в холодильник.

Фото: Pyszności

Шаг 3. Поднявшееся тесто разделите на более мелкие части. Сформируйте из кусочка теста шар, затем расплющите его в руках и намажьте сливочным сыром с зеленью.

Шаг 4. Лук мелко нарежьте, добавьте тёртый сыр моцарелла, перец и соль. Тщательно перемешайте. Половину заранее приготовленных булочек обмакните в луковую смесь, чтобы она прилипала к намазанному на тесто сыру.

Фото: Pyszności

Шаг 5. Застелите противень бумагой для выпечки. Положите заготовки теста только с сыром, а на него тесто с луком. Поставьте в разогретую до 170 градусов духовку и запекайте 20 минут.

Шаг 6. Обваляйте маринованные кусочки курицы в пшеничной муке и обжарьте в раскаленном масле до золотистого цвета. Запеченные и остывшие булочки разрежьте пополам, добавьте лист салата, любимый соус и кусочек курицы. Накройте второй половиной булочки и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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