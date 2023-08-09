Как из 3 апельсинов сделать 5 литров сока? Получится не хуже магазинного

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Опубликовано: 09.08.2023 11:12 , Обновлено: 09.08.2023

Апельсиновый сок является одним из самых популярных напитков в мире благодаря своему приятному вкусу и полезным свойствам. Однако, купленный в магазине, он может содержать консерванты и другие химические добавки. Поэтому лучше сделать домашний апельсиновый сок. Мы нашли простой рецепт, где всего из 3-х плодов можно получить 5 или 6 литров натурального напитка. Получится ничуть не хуже покупного.

Рецептом поделился в Instagram пользователь с ником @tobolator. Видео набрало более 800 тыс. просмотров и сотни восторженных комментариев.

Ингредиенты для апельсинового сока

Вам понадобятся:

апельсин — 3 шт.;

сахар — 350 г;

лимонная кислота — 2 ст.л.

вода — 2 л.;

Как приготовить апельсиновый сок в домашних условиях?

Положите апельсины в морозильную камеру на 2 часа. По истечение времени достаньте апельсины из морозильника и нарежьте дольками. Размельчите фрукты в блендере или мясорубке. Должно получится пюре. Переложите пюре в трехлитровую банку, залейте 2 литрами холодной кипяченой воды. Перемешайте и оставьте на несколько часов. Возьмите чулок, марлю или сито и процедите будущий апельсиновый сок в другую трехлитровую банку. Добавьте сахар и лимонную кислоту. Если сахара окажется мало, позже можно добавить еще. Разбавьте получившийся концентрат холодной кипяченой водой.

[info_b]По словам автора рецепта, должно получится 5 литров сока. Но можно разбавить и до 6.[/info_b]

Хранить сок нужно в банке, закрытой крышкой, в холодильнике.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CC8yA7UIEza/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Дмитрий Тоболов (@tobolator) [/link]

В комментариях многие оценили этот рецепт.

«Поучилось очень вкусно! До добавления лимонной кислоты и сахара был непонятный вкус, и уже думала, что эксперимент не пошел. Но в итоге со всеми ингредиентами получился отменный сок своими руками. Рекомендую ?», — написала одна пользовательница.

«Спасибо, делаю постоянно. На праздники вообще находка, а экономии… ?» — отметила другая.

«Сок просто ???. Теперь делаю только так. Магазинные соки больше не покупаем. У меня получается 4 литра, хватает на два дня», — рассказала еще одна.

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