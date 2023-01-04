Ученые из США выяснили, почему всем нужно чаще есть свеклу
Благотворное влияние свеклы на процесс кровообразования известно давно. Оказывается, это еще не все, поскольку свекла также может оказывать восхитительное действие, когда речь идет о защите нервной системы. Исследователи выяснили, какой болезни может препятствовать этот овощ.
Таинственный краситель E162
Недавние исследования показали, что бетанин, содержащийся в свекле, может оказывать очень благотворное влияние на ткани мозга.
Бетанин, или пищевая добавка E162 — это гликозид (производное сахарных веществ), отвечающий за цвет свекольного сока. Он также отвечает за характерный цвет мочи после употребления борща или свекольного салата — бетанин практически весь выводится с мочой.
Результаты исследований ученых из Университета Южной Флориды были представлены на научной конференции «National Meeting & Exposition of the American Chemical Society». Они обнаружили, что бетанин подавляет вредные биохимические изменения, ведущие к нейродегенерации. Эти же нейродегенеративные изменения связаны с развитием болезни Альцгеймера. В частности, речь идет о предотвращении образования амилоидных бляшек, которым приписывают причинную связь в снижении умственных способностей.
Эти бляшки образуются из бета-амилоида, соединенного с ионами меди и железа. Они оседают в нервных тканях и приводят к их дегенерации. Ученые провели эксперимент, в котором проверялась способность комплекса бета-амилоид-медь окисляться и превращаться во вредную форму. Они обнаружили, что добавление бетанина в реакционную среду снизило окисление почти на 90 процентов по сравнению с показателем образца без свекольного красного. Многие биологические пигменты обладают антиоксидантными свойствами, но именно бетаины могут оказаться особенно важными и легкодоступными для профилактики нейродегенеративных заболеваний.
«Нельзя сказать, что бетанин полностью подавляет накопление вредных пептидов, но он определенно уменьшает окисление. Это, в свою очередь, может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Однако это требует дальнейших исследований», — объяснил Ли-Джун Минг, автор исследования.
Болезнь Альцгеймера начинается незаметно, иногда даже в возрасте около 40 лет. Забывание дат и событий и проблемы с концентрацией внимания — одни из первых, преуменьшенных симптомов. Со временем симптомы ухудшаются, к ним присоединяются склонность терять вещи, проблемы с речью, проблемы с суждениями (например, в компании), а позже изменения настроения и нарастающая апатия. Со временем пациент замыкается в себе, поскольку из-за болезни ему все труднее поддерживать контакты с другими людьми.
Чем еще полезна свекла?
Хотя содержание железа в свекле не является рекордным, она все же полезна при лечении анемии, дефицита железа и других проблем с эритроцитами. По мнению некоторых, они также могут быть полезны в рационе людей, борющихся с лейкемией.
Помимо антиоксидантных веществ, свекла содержит большое количество витаминов и минералов. Они являются источником:
- фолиевой кислоты (вит. B9), рекомендуемой в больших дозах беременным женщинам — она определяет правильное развитие плода в утробе матери,
- витамин С — известный антиоксидант, который стимулирует сопротивляемость организма инфекциям и, как и подобает антиоксиданту, обладает противораковыми свойствами,
- витамин B1 — был открыт как соединение для профилактики болезни Бери-бери, а теперь признан незаменимым веществом для правильного функционирования кровеносных сосудов и нервной системы,
- витамин А и его провитамин, бета-каротин.
Свекла также содержит (в дополнение к железу) кальций, калий, марганец, магний и фтор. Хотя не каждый может терпеть их в своем ежедневном рационе, нельзя отрицать, что они являются источником многих ценных питательных соединений. Настоящие ценители могут попробовать их в менее известном виде — в виде маринованной свеклы. Они имеют характерный кисловатый вкус и сочетают в себе преимущества свеклы и пробиотических продуктов.