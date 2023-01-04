Ученые из США выяснили, почему всем нужно чаще есть свеклу

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Опубликовано: 04.01.2023 13:42 , Обновлено: 15.11.2024

Благотворное влияние свеклы на процесс кровообразования известно давно. Оказывается, это еще не все, поскольку свекла также может оказывать восхитительное действие, когда речь идет о защите нервной системы. Исследователи выяснили, какой болезни может препятствовать этот овощ.

Таинственный краситель E162

Недавние исследования показали, что бетанин, содержащийся в свекле, может оказывать очень благотворное влияние на ткани мозга.

Бетанин, или пищевая добавка E162 — это гликозид (производное сахарных веществ), отвечающий за цвет свекольного сока. Он также отвечает за характерный цвет мочи после употребления борща или свекольного салата — бетанин практически весь выводится с мочой.

Результаты исследований ученых из Университета Южной Флориды были представлены на научной конференции «National Meeting & Exposition of the American Chemical Society». Они обнаружили, что бетанин подавляет вредные биохимические изменения, ведущие к нейродегенерации. Эти же нейродегенеративные изменения связаны с развитием болезни Альцгеймера. В частности, речь идет о предотвращении образования амилоидных бляшек, которым приписывают причинную связь в снижении умственных способностей.

Эти бляшки образуются из бета-амилоида, соединенного с ионами меди и железа. Они оседают в нервных тканях и приводят к их дегенерации. Ученые провели эксперимент, в котором проверялась способность комплекса бета-амилоид-медь окисляться и превращаться во вредную форму. Они обнаружили, что добавление бетанина в реакционную среду снизило окисление почти на 90 процентов по сравнению с показателем образца без свекольного красного. Многие биологические пигменты обладают антиоксидантными свойствами, но именно бетаины могут оказаться особенно важными и легкодоступными для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

«Нельзя сказать, что бетанин полностью подавляет накопление вредных пептидов, но он определенно уменьшает окисление. Это, в свою очередь, может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Однако это требует дальнейших исследований», — объяснил Ли-Джун Минг, автор исследования.

Болезнь Альцгеймера начинается незаметно, иногда даже в возрасте около 40 лет. Забывание дат и событий и проблемы с концентрацией внимания — одни из первых, преуменьшенных симптомов. Со временем симптомы ухудшаются, к ним присоединяются склонность терять вещи, проблемы с речью, проблемы с суждениями (например, в компании), а позже изменения настроения и нарастающая апатия. Со временем пациент замыкается в себе, поскольку из-за болезни ему все труднее поддерживать контакты с другими людьми.

Чем еще полезна свекла?

Хотя содержание железа в свекле не является рекордным, она все же полезна при лечении анемии, дефицита железа и других проблем с эритроцитами. По мнению некоторых, они также могут быть полезны в рационе людей, борющихся с лейкемией.

Помимо антиоксидантных веществ, свекла содержит большое количество витаминов и минералов. Они являются источником:

фолиевой кислоты (вит. B9), рекомендуемой в больших дозах беременным женщинам — она определяет правильное развитие плода в утробе матери,

витамин С — известный антиоксидант, который стимулирует сопротивляемость организма инфекциям и, как и подобает антиоксиданту, обладает противораковыми свойствами,

витамин B1 — был открыт как соединение для профилактики болезни Бери-бери, а теперь признан незаменимым веществом для правильного функционирования кровеносных сосудов и нервной системы,

витамин А и его провитамин, бета-каротин.

Свекла также содержит (в дополнение к железу) кальций, калий, марганец, магний и фтор. Хотя не каждый может терпеть их в своем ежедневном рационе, нельзя отрицать, что они являются источником многих ценных питательных соединений. Настоящие ценители могут попробовать их в менее известном виде — в виде маринованной свеклы. Они имеют характерный кисловатый вкус и сочетают в себе преимущества свеклы и пробиотических продуктов.