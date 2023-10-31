В Минсельхозпроде заявили, что белорусских помидоров до весны не хватит. А огурцов?

Опубликовано: 31.10.2023 22:59 , Обновлено: 31.10.2023

Свежих помидоров отечественного производства до весны белорусам не хватит. Это следует из заявления замначальника управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяны Гуменюк. По её словам, потребность торговли в этом популярном у белорусов овоще в этом межсезонье белорусские сельхозпредприятия смогут закрыть лишь на 35%.

По словам представительницы Минсельхозпрода, в межсезонный период белорусам необходимо порядка 19,2 тыс. тонн томатов. Пока на такие показатели производства белорусским сельзозпредприятиям выйти не удалось. Однако в ведомстве пообещали “ежегодно наращивать” производство этого востребованного овоща. По словам Гуменюк, необходимых объемов планируют достичь “за счет модернизации имеющихся производств”, сообщило агентство БелТА.

Потребность в свежих огурцах в межсезонье, по данным Минсельхозпрода, у белорусских потребителей в разы меньше - всего 8,5 тыс. тонн. Её ведомство пообещало закрыть на 100%.

“Это стало возможным за счет смещения технологических сроков выращивания. В ноябре текущего мы планируем произвести порядка 1,5 тыс. тонн огурцов, что на 58% больше, чем в прошлом году”, - рассказала Гуменюк.

Представительница Минсельхозпрода особо подчеркнула, что проблемы со свежими овощами в Беларуси возникают только в межсезонный период, а “в целом по году потребность в томатах и огурцах в Беларуси удовлетворяется в полном объеме”.

Напомним, похожую картину в мае этого года рисовал Игорь Брыло, занимавший тогда пост министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Он пообещал, что к концу этого года к производству томатов добавят 25-30%, а на 100%-ную обеспечиваемость отечественными томатами Беларусь, по его словам, выйдем “года через три”.

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