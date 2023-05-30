Этим белорусам придется отказаться от помидоров. Чем опасны?

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Опубликовано: 30.05.2023 14:49 , Обновлено: 17.08.2023

Овощи, как правило, должны быть неотъемлемым элементом здорового, сбалансированного питания белорусов. Однако некоторым людям стоит относится к ним с осторожностью. Кому придется отказаться от помидоров и почему?

Таким людям в принципе следует уделить особое внимание составлению соответствующего режима питания, который не ухудшит работу обменных процессов. И хотя важно есть овощи, которые являются источником многих витаминов и минералов, следует также помнить, что некоторые из них не должны входить в их ежедневное меню.

Речь идет о людях с гипотиреозом. Это заболевание, вызванное недостатком гормонов щитовидной железы в организме.

[info_b]Щитовидная железа, расположенная в нижней части шеи, отвечает за выработку гормонов В свою очередь гормоны щитовидной железы отвечают за обмен веществ в органах и тканях . Если уровень гормонов недостаточен, то говорят о гипотиреозе.[/info_b]

Чем же опасны помидоры? Содержащиеся в томатах алкалоиды в виде томатидина соединяются с молекулами сахара, образуя гликоалкалоид под названием томатин. При высокой концентрации томатина сильно стимулируется иммунная система, а такая стимуляция у людей с гипотиреозом может привести к выработке антител в организме, которые затем негативно влияют на клетки щитовидной железы, пишет Interia.

К слову, людям с гипотиреозом стоит быть осторожнее также и с употреблением сырых овощи семейства крестоцветных. К ним относятся:

белокочанная капуста;

кольраби;

цветная капуста;

брюква или брюссельская капуста.

Они содержат тиогликозиды – соединения с иным химическим строением, которые отрицательно влияют на работу щитовидной железы, снижая ее активность и вызывая ее избыточный рост.

Однако это не означает, что людям, страдающим гипотиреозом, нужно полностью отказаться от употребления овощей семейства крестоцветных. Соответствующая термическая обработка, такая как варка или обжаривание овощей семейства капустных при 90°С, снижает уровень активных форм тиогликозидов примерно на 30%.

А еще людям, страдающим гипотиреозом, следует отказаться от употребления сои, которая является богатым источником фитатов, блокирующих правильное усвоение железа, цинка и кальция. Более того, соя препятствует всасыванию левотироксина, который используется при лечении пациентов, страдающих гипотиреозом.

В рационе также не должно быть глютена и лактозы, которые значительно затрудняют секрецию гормонов. При борьбе с гипотиреозом также откажитесь от арахиса и горчицы.

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