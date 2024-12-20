Ученые назвали 10 продуктов, в которых больше всего микропластика. Чем грозит его избыток в организме?

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Опубликовано: 20.12.2024 12:42 , Обновлено: 20.12.2024

В последние годы мировое научное сообщество всё чаще поднимает тему присутствия микропластика в пище человека. И пусть степень его воздействия на здоровье человека до конца ещё не изучена, уже сейчас врачи и учёные начинают бить тревогу и призывают минимизировать его присутствие в рационе. Хотя полностью отказаться от потребления микропластика практически невозможно, уменьшить его потребление, исключив некоторые продукты вполне по силам. В каких 10 продуктах его концентрация наиболее высока?

Какую угрозу несёт микропластик в рационе?

Исследование, проведенное в марте 2024 года, показало, что у людей с микропластиком или нанопластиком в артериях шеи в два раза выше вероятность сердечного приступа, инсульта или смерти по любой причине в течение следующих трёх лет, чем у людей, у которых микропластика или нанопластика не было.

К слову, нанопластик, по мнению экспертов, является наиболее опасным типом пластикового загрязнения для здоровья человека. Это связано с тем, что мельчайшие частицы могут проникать в отдельные клетки и ткани основных органов, потенциально нарушая клеточные процессы и откладывая химикаты, нарушающие работу эндокринной системы, такие как бисфенолы, фталаты, антипирены, пер- и полифторированные вещества (ПФАС) и тяжёлые металлы.

«Эти химические вещества могут попасть в печень, почки и мозг и даже преодолеть плацентарную границу, оказавшись в организме нерождённого ребёнка», — рассказала CNN Шерри «Сэм» Мейсон, директор по устойчивому развитию в Penn State Behrend в США.

Недавно учёные из США обнаружили высокую концентрацию микропластика у умерших людей с диагнозами болезнь Альцгеймера и деменция. Предполагается, что именно он может быть триггером, вызывающим это заболевание.

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В 2020 году учёные задались вопросом, сколько микропластика присутствует в пище людей, и выяснили, что в 90% образцов животного и растительного белка содержится микропластик размером от пяти миллиметров до одного микрометра. Это означает, что даже вегетарианцы и те, кто избегает морепродуктов, неосознанно регулярно потребляют микропластик.

Издание CNN изучило исследования учёных последних лет и составило список самых загрязнённых микропластиком продуктов. Проверьте, как часто они появляются в вашем рационе.

Гималайская розовая соль

Гималайская розовая соль производится в разных частях света, но в основном добывается в провинции Пенджаб в Пакистане.

Она стоит дороже столовой соли и продается как имеющая необоснованные преимущества для здоровья из-за своего необработанного состояния.

Однако, согласно исследованию 2023 года, гималайская розовая соль содержит значительно больше микропластика, чем обычная столовая соль и другие морские соли. Учёные выяснили, что наземные соли в принципе содержат больше микропластика, чем океанические соли. Помимо гималайской в числе таких и чёрная соль.

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Рис

Рис — неотъемлемый продукт во многих кухнях мира. Для многих может стать откровением то, что микропластик проникает на отдаленные рисовые поля, но именно так и происходит.

Согласно исследованию Университета Квинсленда, люди проглатывают от 3 до 4 миллиграммов микропластика на каждые 100 граммов (1/2 стакана) риса, который они съедают. Ещё хуже обстоят дела с рисом быстрого приготовления. Там количество микропластика увеличивается до 13 миллиграммов на порцию.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете сократить количество микропластика в рисе на 40%, просто тщательно промыв его перед приготовлением.

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Бутилированная вода

Вам кажется, что бутилированной воде, больше микропластика, чем водопроводной или фильтрованной воды? Вы на 100% правы.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что в двух бутылках с водой содержится в среднем 240 000 частиц пластика — некоторые из них настолько малы, что их невозможно увидеть даже под микроскопом.

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Креветки в панировке

Среди морских обитателей, которые поглощают больше всего микропластика и других загрязняющих веществ на первом месте донные животные, такие как креветки.

Согласно исследованию Environmental Research, в панированных креветках в среднем содержится около 300 частиц микропластика на порцию. Однако эти данные не означают, что в морепродуктах содержится значительно больше микропластика, чем в наземных белках, таких как курица, говядина и свинина.

«Это поразительное напоминание о том, насколько обширным стало загрязнение пластиком — люди живут на суше, и тем не менее образцы морепродуктов с такой же вероятностью загрязнены пластиком, как и белки наземного происхождения», — сказала соавтор исследования Environmental Research доктор и биолог Бритта Бехлер.

Растительные наггетсы

Согласно данным, опубликованным в исследовании Environmental Research, наггетсы из структурированного растительного белка занимают второе место в списке сразу после панированных креветок по содержанию белка с наибольшим количеством микропластика. Порция растительных наггетсов содержит чуть менее 100 частиц микропластика.

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Яблоко

«Одно яблоко в день может избавить вас от необходимости посещать врача», — гласит знаменитая поговорка, но оно не предотвратит попадание микропластика в ваш организм.

В 2021 году ученые обнаружили, что растения поглощают микропластик через корни, а затем переносят его в свои плоды, листья и стебли. Исследование показало, что яблоки являются наиболее загрязненными фруктами по содержанию микропластика.

Один грамм этого фрукта содержит более 100 000 частиц микропластика.

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Морковь

Фаворитом по количеству микропластика среди овощей признали моркрвь. Этот корнеплод поглощает микропластик через свои корни, а сам овощ, как вы знаете сам по себе большой съедобный корень.

Согласно исследованию Environmental Research, из всех овощей морковь имела самые мелкие частицы микропластика, содержащие более 100 000 штук на грамм. Напротив, салат имел самые крупные частицы микропластика, но был наименее загрязненным овощем из изученных.

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Рыба

Хотя многочисленные исследования показали, что частицы микропластика присутствуют во всех наземных и морских белках, в рыбе их концентрация выше, чем в любых других морепродуктах, за исключением креветок.

Так, согласно данным исследования Environmental Research, рыбные палочки содержат менее 100 частиц микропластика на порцию и занимают место сразу после куриных наггетсов в списке самых загрязненных белков. В свою очередь NutritionFacts.org [link href=“https://nutritionfacts.org/blog/microplastics-in-fish-fillets/#:~:text=The%20average%20intake%20of%20microplastics,a%202%2Dounce%20child” s%20serving.”] сообщил [/link] о результатах, согласно которым мясо таких рыб, как групер, ставрида, плоскоголовый окунь и барракуда, содержит сотни частиц микропластика на 300-граммовую порцию.

Чай в пакетиках

Если вы используете чайный пакетик, вы можете выпить много пластика вместе с чаем Tetley или Lipton.

Согласно исследованию Университета Макгилла в Квебеке, один заваренный чайный пакетик выделяет в вашу чашку 11,6 миллиарда микропластиковых и 3,1 миллиарда нанопластиковых частиц.

Новость Телеграф

Сахар

Если вы добавите в чай ещё и сахар, то микропластика в вашем рацине станет ещё больше.

Комплексное исследование 2022 года о количестве микропластика в сахаре обнаружило во всех пяти марках протестированного коммерческого сахара и в двух неупакованных, небрендированных и немаркированных видах сахара.

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