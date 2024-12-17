Так можно ли разогревать еду в пакетах и пищевой плёнке? Химик объяснила, какая цифра на пластике — маркер безопасности

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Опубликовано: 17.12.2024 10:10 , Обновлено: 17.12.2024

О взаимоотношениях микроволновки и пластика споры в Сети не прекращаются вот уже много лет. Одни полагают, что такие ёмкости ни в коем случае нельзя использовать для разогрева пищи. Другие уверены, уверяют, что нужно уметь различать виды. Однако определить сходу, какой пластик будет безопасным, а какой лучше в микроволновку не ставить получается не у всех. Популярный блогер-химик объяснила в TikTok за минуту, как отличать опасные и безопасные виды пластика и можно ли разогревать еду в пищевой плёнке и пакетах.

Первое, на что нужно обратить внимание при желании поместить пластиковый контейнер в микроволновку - это маркировка.

По словам Александры Франц, пластик помеченный иконкой с цифрой 5 в треугольнике (PP) - самый безопасный выбор пищевого пластика для таких целей. Контейнеры с таким значком свидетельствуют о том, что ёмкость изготовлена их полипропилена. А его можно ставить в холодильник, мыть в посудомойке и разогревать в микроволновой печи.

Условно безопасными (при наличии дополнительных маркировок) по словам эксперта также являются ёмкости с цифрами 2 и 4.

Проверьте дно контейнера на наличие вот таких символов. Они разрешают использование пластика в микроволновке.

А вот пластик маркированный цифрами цифрами 3, 7 и в особенности 6 разогревать нельзя.

Также эксперт подчеркнула, что одноразовые пакетики и пищевая плёнка не предназначены для разогревания в микроволновой печи.

“От одного разогретого пирожка с капустой в пищевой плёнке ничего смертельного не произойдёт. Но делать такую практику регулярной не стоит”, - предупредила эксперт.

[info_b]Химик Александра Франц часто поднимает в своём блоге в TikTok и Telegram злободневные вопросы, касающиеся использования различных атрибутов, косметических и бытовых средств и рассказывает простым языком об их влиянии на здоровье человека. Её блог в TikTok насчитывает почти полмиллиона подписчиков, а ролики набирают сотни тысяч просмотров.[/info_b]

Эту ошибку при использовании микроволновки допускают многие. Что сделать, чтобы блюда были вкуснее и сочнее?

Что ещё нельзя ставить в микроволновку?

Тарелки советских времён, глазированные серебристыми и золотистыми узорами нельзя использовать в микроволновке

Помимо неподходящего пластика также нельзя использовать в микроволновке металлическую посуду либо посуду с блестящими декоративными покрытиями. В их числе:

• металлические тарелки и столовые приборы;

• алюминиевая фольга;

• посуда с покрытая блестящей глазурью.

Обратите внимание на наличие серебристых или золотистых узоров на вашей керамической или стеклянной посуде. Это особенно актуально для старой посуды, перешедшей по наследству. Декоративные покрытия могут искрить и плавиться при нагреве в микроволновой печи. Вещества, содержащиеся в таких декорах, могут стать токсичными при нагревании, что представляет опасность для здоровья. Это особенно касается тарелок, произведенных в советский период, так как в состав серебристой глазури тогда могли входить кадмий и свинец.

Кроме того, не следует ставить в микроволновку плотно закрытые контейнеры. Накопившееся давление может привести к неожиданному и резкому “взрыву” ёмкости. Поэтому рекомендуется немного приоткрывать крышку перед разогревом.

Ранее Telegraf.news писал о том, что соцсети — это место, где многие любят делиться своими хитростями и лайфхаками для упрощения быта и решения проблем. Одни находят своё применение в жизни, другие кажутся бесполезными, а третьи и вовсе выглядят опасными для здоровья. Так, например, в TikTok поделились трюком, который позволяет сварить яйца и овощи в одной кастрюле за раз, при этом избегая необходимости отмывать ёмкость. Соблазнительная перспектива, тем не менее, вызвала много вопросов и опасений в комментариях. Узнали, несёт ли угрозу здоровью такой трюк на самом деле.

Этот трюк с варкой овощей и яиц в одной кастрюле возмутил пользователей TikTok. Узнали, опасен ли на самом деле