Эксперт посоветовал избавиться от пластиковых разделочных досок. Но дело не в бактериях

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.01.2024 14:28 , Обновлено: 04.01.2024

Многие белорусы пользуются пластиковыми разделочными досками минимум один раз в неделю. И, оказывается, подвергают себя риску серьезных проблем со здоровьем. Врачи порекомендовали отказаться от них навсегда и объяснили, почему. А какие доски подойдут для нарезки еды больше всего?

Чем же виновата обычная пластиковая разделочная доска? Дело не только в бактериях, скапливающихся на ее поверхности. уществует и другая опасность, о которой многие не подозревают. Сейчас о ней говорят все чаще и чаще.

Так, пословам польского врача Михала Вжосека, дело в микропластике. Ссылаясь на научные исследования, он обратил внимание, что он “может влиять на гормоны, вырабатываемые яичками, яичниками и щитовидной железой, что приводит к проблемам с фертильностью”.

“Было подсчитано, что при нарезке на пластиковых досках образуется до 80 миллионов частиц микропластика в год. По весу это 50 г, то есть все равно что съесть 10 пластиковых крышек в год”, — утверждает специалист.

[info_b]Кстати, это подтвердили исследования ученых из Государственного университета Северной Дакоты (США). Они провели эксперимент на мышах. И оказалось, что в течение года мы можем съесть около 50,7 граммов микропластика вместе с едой, нарезанной на пластиковых досках. Их работа также показала, что микропластик может проникать через плаценту в плод мышей. В долгосрочной перспективе микропластик, содержащий, среди прочего, вредный бисфенол А (BPA), фталаты и формальдегид могут привести к преждевременному половому созреванию у молодых людей, нарушениям фертильности у мужчин, ожирению и даже раку, сделали вывод эксперты.[/info_b]

Какая разделочная доска лучше?

Отметим, что разделочные доски из различных материалов в последнее время являются темой для споров. Ведь эксперты также советуют отказаться от деревянных, которые сложно чистить и тщательно дезинфицировать. То есть, избавиться от всех бактерий на них практически невозможно.

Стеклянные или каменные разделочные доски — лучшие с точки зрения здоровья, но и у них есть свои недостатки. Они тяжелые, тупят ножи и плохо переносят падения. Кроме того, они дороже, чем те, что сделаны из пластика.

Стоит также напомнить, что не стоит использовать одну и ту же разделочную доску для сырого мяса, рыбы и других продуктов. У каждого дома должно быть как минимум две доски для разных целей.

Ранее Телеграф писал, что мало кто знает, почему отверстие в доске можно применять не только как ручку. Эта скрытая функция значительно упрощает приготовление пищи.

Зачем в разделочной доске нужно отверстие? Оказывается, это не просто ручка