Химик призвала не покупать такие кухонные инструменты. Почему могут быть опасны?

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Опубликовано: 13.12.2023 10:45 , Обновлено: 13.12.2023

У каждого на кухне есть стильные, недорогие и часто используемые аксессуары. Однако эксперты призывают не покупать некоторые из них — на кону стоят наша безопасность и здоровье. Многие люди неосознанно покупают такие инструменты, не зная о рисках. Проверьте, есть ли они у вас дома.

Химик Сильвия Панек перечислила три типа кухонные инструментов, которых она избегает.

На первое месте — приспособления из черного нейлона (половники, лопатки, шумовки и т.д.). Они красивые, популярные, но, по словам специалиста, “потенциально опасные”.

“Происходит миграция первичных ароматических аминов в нашу пищу. В некоторых странах эти продукты уже запрещены”, — утверждает эксперт.

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Первичные ароматические амины — амины, у которых замещен один атом водорода. Некоторые амины очень токсичны и их воздействие может привести к смертельному исходу. Для человека опасно вдыхание паров этих химических веществ и их контакт с кожей, объяснили эксперты Foodsmi.com.

Они назвали также назвали признаки отравления аминами крови:

посинение пальцев, губ, носа;

одышка;

участившееся сердцебиение и дыхание;

потеря сознания.

Кроме того, “ароматические амины способны поражать нервную систему и вызывать рак мочевого пузыря у человека”.

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Сильвия Панек также посоветовала не использовать для еды пластиковые контейнеры, подвергающиеся воздействию высоких температур. Это касается и продуктов, маркированных как пригодные, например, для разогрева в микроволновой печи.

Еще один тип продуктов, которым специалист не доверяет, - это изделия, контактирующие с пищей, купленные на сайтах вроде Aliexpress.

Она подчеркнула, что “неправильно говорить, что если что-то было одобрено для продажи, то это безопасно для нас”.

Химик посоветовала вместо них выбирать стальные или эмалированные инструменты.

“Силикон - тоже не лучший выбор, но он определенно лучше, чем черный или другой пластик”, — добавила она.

Что еще лучше убрать с кухни?

У каждого из белорусов дома есть хотя бы одна разделочная доска. И в большинстве случаев — это пластик. Новые исследования показали, что такие доски опасны для здоровья.

По словам ученых, что использование пластиковых досок имеет больше негативных последствий. Ученые из Государственного университета Северной Дакоты (США) доказали, что при использовании пластиковой доски в пищу попадает микропластик, что может иметь очень серьезные последствия для нашего здоровья.

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