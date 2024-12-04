Этот трюк с варкой овощей и яиц в одной кастрюле возмутил пользователей TikTok. Узнали, опасен ли на самом деле

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.12.2024 11:52 , Обновлено: 16.12.2024

Соцсети — это место, где многие любят делиться своими хитростями и лайфхаками для упрощения быта и решения проблем. Одни находят своё применение в жизни, другие кажутся бесполезными, а третьи и вовсе выглядят опасными для здоровья. Так, например, в TikTok поделились трюком, который позволяет сварить яйца и овощи в одной кастрюле за раз, при этом избегая необходимости отмывать ёмкость. Соблазнительная перспектива, тем не менее, вызвала много вопросов и опасений в комментариях. Узнали, несёт ли угрозу здоровью такой трюк на самом деле.

Пользовательница с ником like_sovet регулярно делится в TikTok лайфхаками и рецептами различных блюд. На этот раз в её блоге “Вкусный дом” появилось видео с демонстрацией очередного трюка, который позволяет сварить овощи и другие продукты в одной кастрюле так, чтобы они не контактировали друг с другом. Сваренные таким образом продукты, по отзывам автора видеоролика, получаются сочнее, а кастрюля остаётся чистой.

Для этого девушка помещает продукты в отдельные пакетики и варит их в кипящей воде в одной кастрюле.

“Вот так, по пакетикам варю отдельно овощи и в кастрюлю кладу яйца. Так остаётся сок у овощей. Получается вкуснее, и кастрюля чистая”, - рассказала автор видеоролика и продемонстрировала процесс варки.

За сутки видеоролик собрал почти полмиллиона просмотров и свыше тысячи комментариев. Пользователи соцсети усомнились в безопасности такого трюка.

“Девочки, не кипятите в пластиковых пакетах, не грейте в пластиковых контейнерах, это очень вредно. Берегите себя”, - высказалась одна из девушек. Автор видео не согласилась, заявив, что “в магазинах готовую еду всегда греют в микроволновке в пакетах”.

“Нам мало пластика в жизни? Надо ещё варёный”, - написал другой комментатор.

“На выходе чистый яд в итоге. Зато не мыть кастрюли. Гениально”, - возмутился ещё один пользователь, на что автор видео вновь не согласилась, сославшись на то, что некоторые производители круп продают свою продукцию в пакетах для варки.

“Быть может, это действительно удобно и эстетически красиво выглядит, но на самом деле овощи пропитываются химией”, - высказала уверенность ещё одна пользовательница.

Однако нашлись и те, кто поддержал идею автора и согласился взять метод на вооружение.

“Да не слушайте вы этих умников. Тоже так попробую в следующий раз, и дело не в мытье кастрюли. Это реально экономия времени, потому что я всегда варила всё отдельно, две конфорки всего у меня”, - высказалась в поддержку одна из подписчиц.

“Удобно, а каким воздухом дышим, какую воду пьём — никто не знает. А по пакетам докторскую защитили. Спасибо за совет”, - написал ещё кто-то.

Химик назвала антиоксидант, замедляющий старение. В каких 13 продуктах можно найти?

Что говорят исследования?

Несмотря на огромное присутствие пластика и его производных в жизни человека, влияние этого материала на организм и здоровье человека по-прежнему остаётся недостаточно изученным.

Многое в этом вопросе зависит от точного химического состава пластикового изделия. Однако стоит упомянуть, что уже проводился ряд исследований, которые действительно доказали, что воздействие высокой температуры на пищевой пластик заставляет его химический состав “мигрировать” в пищу. То, как организм способен противостоять этому процессу, требует отдельного изучения.

Так, например,проведённое в 2023 году исследование испанских учёных показало, что разогревание продуктов питания в пластиковых контейнерах, пригодных для микроволновой печи, может привести к попаданию токсических веществ в организм человека. Во время воздействия микроволн в пластике начинают образовываться новые химические вещества, а также происходит миграция полипропиленовых полимеров в пищу. Способность организма противостоять этому процессу пока не изучена.

Исследование, проведённое в 2011 году в США, показало, что большинство пластиковых изделий выделяют эстрогенные химические вещества. Также отмечено, что их попадание в пищу ускоряется под воздействием микроволнового излучения или влажного тепла, например, при кипячении или мытье в посудомоечной машине.

Таким образом, учёные подтверждают, что даже специально созданный термостойкий вид пластика не может полностью исключить риски для здоровья. Выделение химических веществ из пластика происходит в большинстве случаев, а оценить эти риски для здоровья сложно.

Специалисты НПЦ гигиены считают, что единичные случаи подобной практики не нанесут значительной опасности для здоровья, но если разогревание продуктов в пластике станет привычкой, то токсичные вещества начнут накапливаться в организме, что скажется на здоровье.

Ранее Telegraf.news писал о том, что едва ли белорусы могут представить себе свою кухню без микроволновой печи. Присутствие этого устройства, позволяющего в кратчайшие сроки разогреть еду, значительно облегчило жизнь и стало буквально обязательным. Однако, несмотря на большую популярность микроволновки, далеко не каждый умеет пользоваться ею правильно. Рассказываем, что можно сделать, чтобы разогреваемые блюда были сочнее и вкуснее, и каких распространённых ошибок стоит избегать при использовании микроволновки.

Эту ошибку при использовании микроволновки допускают многие. Что сделать, чтобы блюда были вкуснее и сочнее?