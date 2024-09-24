Дерево, стекло или пластик? Химик рассказала, какая разделочная доска будет лучшим решением на кухне

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Опубликовано: 24.09.2024 20:43 , Обновлено: 24.10.2024

Споры о том, из какого материала лучше выбрать доску для разделки продуктов, не утихают уже не один год. Деревянные, стеклянные, каменные, пластиковые... Какие из них будут соответствовать критериям удобства и безопасности? О том, чем отличается каждый вид и какому стоит отдать предпочтение, рассказала химик и блогер Александра Франц.

Химик Александра Франц часто поднимает в своём блоге в TikTok и Telegram злободневные вопросы, касающиеся использования различных атрибутов, косметических и бытовых средств и рассказывает об их воздействии на здоровье человека. В одном из последних роликов эксперт решила дать компетентное объяснение на вопрос о том, как тот или иной материал для разделочной доски может повлиять на здоровье.

Эксперт сослалась не только на свои знания, но и на проведённые ранее исследования, которые пролили свет на этот вопрос.

Какую доску для разделки использовать лучше?

Стеклянная доска

Одним из вариантов, который считается наиболее безопасным и вызывает меньшее количество споров являются стеклянные доски для разделки.

“Исследования показывают, что на стеклянных досках после мытья остаётся минимальное количество бактерий — менее 10² КОЕ/см² (колониеобразующих единиц на квадратный сантиметр). Это один из лучших показателей среди всех материалов для разделочных досок”, - рассказала эксперт в своём телеграм-канале.

Главным фактором, который делает стеклянные доски такими гигиеничными, является их непористая структура. В отличие от деревянных или пластиковых досок, стекло не впитывает влагу, что означает, что бактерии не могут проникнуть внутрь материала. Это особенно важно при работе с сырым мясом и рыбой.

Кроме того, такие доски часто имеют достаточно привлекательный внешний вид и длительный срок эксплуатации.

Однако при всех своих плюсах стоит отметить, что такой вариант разделочных досок на кухнях используют нечасто. Во многом это связано с непрактичностью стекла для такого атрибута.

Толстые стеклянные разделочные доски достаточно тяжёлые по весу, а более тонки дощечки - хрупкие. Также стекло быстро тупит ножи при нарезке, а сам процесс сопровождается скрежетом, который приятен далеко не каждому уху.

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Каменная доска

Схожими свойствами обладает и разделочная доска из камня. Они не впитывают запахи и жидкости. Химически инертны и не пропускают в себя бактерии. Вопреки мифам про радиацию, уровень излучения крайне низок и не представляет значительной опасности для здоровья человека.

“Исследования показывают, что радиационный фон от гранита обычно находится в пределах естественного уровня радиации, который присутствует повсюду на Земле”, - заметила эксперт.

Недостатком досок из камня является их тяжёлый вес и твёрдость, которая способствует быстрому затуплению ножей. Каменные доски достаточно скользкие и в момент, когда мокрые и никак не закреплены, могут «летать» по столешнице.

Несмотря на свою прочность, при ударах и падениях на поверхности каменных досок могут образовываться трещины, куда проникнут бактерии. При правильной очистке на каменных досках количество бактерий может быть значительно ниже, чем на пластиковых, и обычно составляет менее 10² КОЕ/см² (). Это связано с плотной структурой камня, которая не даёт бактериям возможности проникать внутрь материала.

Новость Телеграф

Пластиковая доска

Гораздо чаще на кухне можно встретить разделочные доски из пластика. Минусом такого варианта является то, что на её поверхности образуются порезы, которые со временем собирают в себя грязь и накапливают бактерии.

“Чем больше порезов образуется на пластиковой доске, тем больше в них проникает бактерий и тем больше в ваш организм попадает микропластика”, - заметила эксперт.

Угроза микропластика научно пока не доказана, т.к. исследований на этот счёт проводилось немного. Однако бактерии, которые могут попасть вместе с ним в организм человека, определённо могут стать проблемой, уверена эксперт.

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Преимуществом пластиковых досок является их дешевизна и мягкость. Такие доски не так сильно тупят ножи. Сам по себе пластик непористый и до появления большого количества порезов не впитывает в себя много бактерий. Кроме того, такие доски достаточно лёгкие и практичные. Их можно закупить множество и использовать под разные целевые назначения, а после прихода в негодность сдать в переработку.

Пластиковые доски можно мыть при помощи посудомойки, которая эффективно справится с большей частью микробов на её поверхности.

Количество бактерий на новых пластиковых досках, согласно исследованиям, относительно низкое — около 10² – 10³ КОЕ/см². Но по мере появления микропорезов этот показатель может возрасти до 10⁵ КОЕ/см², что значительно увеличивает риск перекрёстного загрязнения, если доска не очищена тщательно.

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Деревянная доска

Наиболее приемлемым вариантом химик назвала деревянные разделочные доски. По её словам, несмотря на большое количество недостатков, таким доскам присущи качества, которых нет у других разделочных досок. Речь идёт о фенольных соединениях, которые обладают противомикробным действием.

Количество бактерий, которое “впитывается” в поверхность деревянной доски, примерно сопоставимо пластиковой. Однако эксперт подчеркнула, что антимикробные свойства древесины делают этот вариант более выигрышным.

Наличие фенолов и эфирных масел (особенно в хвойных породах) - природная особенность древесины.

Кроме того, такой вид доски считается наиболее щадящим вариантом для лезвия ножей и меньше остальных способствует их затуплению. Ещё одним плюсом деревянных досок, по мнению эксперта, является их ремонтопригодность. Если древесина потеряла приглядный вид, её можно отшлифовать.

Однако она подчеркнула, что в вопросах эксплуатации деревянных досок стоит придерживаться ряда правил. Во-первых, не стоит забывать, что древесина - очень влоговпитывающий материал. Поэтому не стоит её подвергать долгому воздействию воды. Это может привести дерево к растрескиванию, а запахи и пятна от цветных продуктов потом может быть сложно вывести.

Мыть такую доску нужно только руками, посудомойки возбраняются. Также за доской нужен соответствующий уход. Чтобы предотвратить пересыхание и растрескивание, деревянную доску нужно обрабатывать минеральным маслом или специальными маслами для деревянных поверхностей. Оно проникает в поры древесины и защищает её от влаги и повреждений. Проводить такую процедуру следует каждые несколько недель или по мере необходимости.

Также эксперт заметила, что антибактериальный эффект древесины разнится в зависимости от её вида. Так, наиболее выраженными противомикробными свойствами будут обладать разделочные доски из можжевельника, дуба и кедра, в то время как доска из берёзы не так богата флавонидами. Подробно о свойствах досок из разной древесины и бамбука эксперт рассказала в своём телеграм-канале.

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