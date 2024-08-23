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Учёные назвали материал, который может вызывать Альцгеймер. Все белорусы используют его каждый день

Учёные назвали материал, который может вызывать Альцгеймер. Все белорусы используют его каждый день
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Американские учёные исследовали мозг умерших пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера и выявили высокую концентрацию микропластика в образцах. Исследователи полагают, что этот материал может быть триггером, вызывающим заболевание.

Исследование, проведенное под руководством ученых из Университета Нью-Мексико, было опубликовано в виде предварительной версии. Его результаты ещё предстоит изучить шире.

Однако результаты уже вызвали опасения и подозрения, поскольку сравнительно самые высокие концентрации микропластика были обнаружены в 12 образцах мозга, взятых у людей, умерших от деменции, включая болезнь Альцгеймера. Учёные полагают, что этот материал с высокой долей вероятности может быть одной из причин, вызывающих заболевание.

Стоит отметить, что современный человек постоянно подвергается воздействию микропластика. В организм человека он попадает через органы дыхания и пищеварительную систему.

[info_b]Микропластик — это любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Фрагменты микропластика попадают в организм человека из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы, а также образуются при разрушении более крупных пластиковых частиц. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.[/info_b]

В ходе исследования учёные измерили концентрацию микропластика в 51 образце печени, почек и мозга, собранных в 2016 и 2024 годах.

Во всех образцах нашли частицы микроплпластика, но в мозге его было обнаружено в 7–30 раз больше, чем в образцах печени или почек. Более того, выяснилось, что 12 образцов мозга людей, умерших от деменции и/или болезни Альцгеймера, содержали в 10 раз больше пластика по весу, чем образцы здоровых людей.

Хотя предварительные результаты не доказывают связь между микропластиком и заболеваемостью деменцией или болезнью Альцгеймера, ранее проведённые исследования подтверждают, что такое возможно. Например,

предыдущие исследования на мышах показали, что нанопластик (пластиковые частицы, которые еще меньше микропластика) в их мозге вызывает когнитивные изменения, а также правоцирует болезнь Паркинсона и некоторыми типы деменции.

Учённые указали на необходимость дальнейших исследований, поскольку случаи этих заболеваний растут по всему миру, а количество пластика в мозге за последние 8 лет увеличилось более чем на 50 процентов.

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“Это довольно тревожно. В нашем мозге гораздо больше пластика, чем я когда-либо мог себе представить», — заявил изданию New Lede Мэтью Кэмпен, токсиколог из Университета Нью-Мексико и ведущий автор исследования.

В последние годы в ходе ряда исследований было обнаружено наличие микропластика практически во всех частях человеческого тела, включая сердце, яички, грудное молоко, плаценту, печень, почки и мозг.

По данным исследования 2022 года, опубликованного в журнале Lancet Public Health, к 2050 году число случаев деменции в мире утроится.

Существует множество факторов риска развития деменции и болезни Альцгеймера, включая возраст, генетику, травмы головы, потерю слуха и многое другое.

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы связать эту тенденцию с микропластиком.

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