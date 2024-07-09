"С четверга начнётся" - Белорусов предупредили о наступлении аномальной жары до +38°C. Сколько дней продлится?

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Опубликовано: 09.07.2024 10:30 , Обновлено: 09.07.2024

Синоптики предупредили белорусов о приближении аномальной жары. Воздух на этой неделе в отдельных регионах может прогреться до +38°C. Узнали, сколько дней продлится нынешняя температурная аномалия и как пережить этот период без вреда для здоровья.

“Теперь можно с уверенностью сказать, что с четверга начнётся. Наступает период аномально жаркой погоды, когда температура воздуха превысит отметку +30°С”, - сообщили авторы Telegram-канала Nadvorie.

По их данным, самым жарким днём на этой неделе станет суббота, 13 июля, когда аномалия температуры воздуха достигнет 10-12 градусов.

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Все наиболее авторитетные модели прогноза погоды - ECMWF, ICON и GFS - на субботу, 13 июля , выдают дневные максимумы в пределах +35..+38°С , отметили специалисты.

По предварительным прогнозам, этот период аномально жаркой погоды не будет слишком продолжительным - уже в понедельник, 15 июля , температура “опустится до приемлемых +28..+32°С”.

О потенциально опасной жаре белорусов предупредили и в Белгидромете. Согласно их оперативным данным, уже сегодня, 9 июля, местами по юго-востоку страны воздух прогреется до +30 +31°С, из-за чего ведомство объявило жёлтый уровень опасности по жаре для двух областей - Могилёвской и Гомельской. Одновременно с этим для Витебщины такой же уровень метеоопасности ввели из-за потенциально опасных туманов.

Карта метеоопасности на 9 июля от Белгидромета

Что касается температурного прогноза Белгидромета, то на среду и четверг, 10 и 11 июля , белорусские синоптики спрогнозировали похожую картину - до +32..+33°С по стране. Кроме того, для западных регионов на четверг спрогнозировали грозы с порывистым ветром из-за влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Более долгосрочных прогнозов Белгидромет не озвучивал.

Как пережить аномальную жару?

С приходом аномальной жары медики и сотрудники оперативных служб, таких как МЧС и ГАИ, регулярно напоминают белорусам об обострении таких факторов опасности, как гибель людей на воде при купании и увеличение вероятности тепловых ударов. Жара может навредить как тем, кому приходится работать в такую погоду, так и тем, кто отдыхает, наслаждаясь по-настоящему “африканским” летом. В любом случае, соблюдать меры предосторожности крайне необходимо.

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Самый главный совет на жаркие деньки - пить побольше воды , чтобы пополнить запасы жидкости в организме, стремительно её теряющем в жару.

Кроме того, эксперты в один голос рекомендуют не выходить на солнце в пиковые часы его активности - с 13:00 до 16:00 . Лучше всего в это время оставаться в помещении с кондиционером, а если вам всё же нужно выйти на улицу, обязательно надевать головной убор, а одежду выбирать из натуральных тканей.

Специалисты также рекомендуют уменьшить физическую нагрузку в жаркие дни. Абсолютно все работники в Беларуси при температуре свыше +28°С могут рассчитывать на дополнительные перерывы в 5-10 минут .

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Тем же, кто пожелает охладиться в водоёме в эти жаркие деньки, следует освежить в памяти основные рекомендации МЧС. Там призвали белорусов купаться лишь утром или вечером и только в специально отведенных местах. Заходить в воду при этом посоветовали постепенно, а плавать - поближе к берегу.

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