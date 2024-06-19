Носки в морозилке и не только. Собрали 10 хитростей, чтобы комфортно жить в жару без кондиционера

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Опубликовано: 19.06.2024 12:17 , Обновлено: 19.06.2024

В Беларусь пришла первая в этом году волна тридцатиградусной жары, из-за которой синоптики объявили практически по всей стране оранжевый уровень метеоопасности. Многие уже включили в своих квартирах и офисах кондиционеры, чтобы с комфортом пережить этот непростой период, но что делать тем, у кого нет такой технической роскоши? Собрали 10 лайф-хаков, которые могут стать для вас настоящим спасением.

Как правило, больше всего жаркая погода доставляет неудобство даже не днём, в самое пекло, а ночью. Учёные подсчитали, что идеальная температура для сна составляет около 18°С - плюс-минус несколько градусов в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека. Но в отсутствие кондиционера в жаркую погоду температура воздуха в доме к вечеру поднимется намного выше этого значения и нередко не успевает опуститься до комфортных значений за ночь. В результате вам не удаётся отдохнуть от жары ни днём, ни ночью. Однако, существует с десяток хитростей, которые помогут вам комфортно спать без кондиционера летом.

1. Заморозьте простыни и наволочки

Достаточно буквально за час-два до сна бросить простыни и наволочки в морозилку, чтобы получить действенный охлаждающий эффект. Не стоит волноваться по поводу того, что ткань станет жесткой, как доска - простыни останутся ледяными достаточно долго, чтобы позволить вам легко заснуть, не изнывая при этом от жары.

2. Носки тоже бросьте в морозилку

Точно так же опытные люди предлагают поступить к бельём, например, заморозить носки, чтобы быстро охладиться перед сном. Как поясняют специалисты, стопы и ноги, равно как и пальцы рук, очень чувствительны к изменениям температуры и играют роль в процессе терморегуляции организма. Таким образом, сохраняя ноги в прохладе, вы помогаете охладиться и всему остальному телу.

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3. Используйте вместо кондиционера вентиляторы

Многие не устанавливают дома кондиционер по экономическим причинам - уж больно дорого для многих обходится и его установка, и дальнейшее обслуживание. Однако, по словам специалистов, их вполне могут заменить обычные бытовые вентиляторы. Они гораздо более энергоэффективны и экономичны с точки зрения семейного бюджета, чем кондиционер.

Чтобы добиться “эффекта кондиционера” в своём доме, специалисты рекомендуют “стратегически” разместить их по своей квартире: один установить рядом с кроватью и поставить перед ним миску с ледяной водой. Лед создаст холодный воздух, который вентилятор направит в вашу сторону. Оконный вентилятор, если он имеется у вас, при этом советуют установить в режим на выдув, чтобы вытягивать горячий воздух из спальни наружу.

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4. Используйте влажные полотенца

Этот способ подойдёт, если вы забыли заморозить простыни - положив влажное полотенце на кровать поверх простыней, тело получит достаточно прохлады, чтобы с комфортом заснуть. Кроме того, опытные люди рекомендуют подложить под низ ещё сухое полотенце - чтобы не намочить матрас.

5. Не спите без одежды

Этот совет кому-то может показаться неожиданным, ведь большинство убеждено, что чем меньше на нас одежды, тем прохладнее будет спать. Однако, если ночью вы вспотеете, жару будет гораздо комфортнее пережить в легкой пижаме (например, из хлопка) - она впитае в себя лишнюю влагу и вам не придётся просыпаться на мокрых простынях.

6. Используйте охлаждающий матрас

В настоящее время в продаже есть множество матрасов с охлаждающим эффектом. Как утверждают производители, такие матрасы помимо “эффекта памяти”, обеспечивающего комфортное засыпание, также обладают повышенной вентилируемостью. За счёт дополнительных потоков воздуха, проходящих через матрас, и повышенной воздухопроницаемости они активно создают ощущение прохлады и отводят лишнее тепло от тела спящего.

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7. Используйте охлаждающие простыни, подушки и одеяла

Если специальный матрас с охлаждающим эффектом вам не по карману, вы можете выбрать охлаждающие простыни или подушки - стоят они дешевле, а эффект имеют тот же. Специально на лето можно подобрать простыни из дышащей ткани, например из натурального хлопка, льна или бамбука. все эти природные материалы отлично впитывают пот и помогают сохранять прохладу, а органический хлопок ещё и хорошо отводит влагу.

8. Закройте шторы на день

Ещё один простейший совет, доступный всем - завесить на день окна в квартире с помощью плотных штор. Они будут отражать лучи солнечного света, таким образом препятствуя проникновению тепла в дом и его перегрева.

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9. Спите на первом этаже дома

А вот этот совет подойдёт лишь для владельцев частных домов - к несчастью жителей многоэтажек, физика беспощадна: горячий воздух поднимается вверх. А это означает, что на верхних этажах всегда будет теплее, чем на нижних. Поэтому если есть такая возможность, спать в жару лучше на нижних этажах.

10. Пейте ледяную воду перед сном

Ещё один способ уменьшить потливость в жаркую ночь - выпить значительное количество холодной воды перед сном. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют избегать употребления алкоголя перед сном, поскольку он, наоборот, способствует обезвоживанию организма. При недостаточном уровне жидкости в организме человеку сложнее регулировать температуру и сохранять прохладу.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news сообщил, что помимо тридцатиградусной жары сегодня белорусов ждёт ещё одно опасное “неблагоприятное метеорологическое явление” - сильный штормовой ветер.

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