В Минтруда объяснили, при какой температуре белорусам положен 10-минутный перерыв в жару. Всё зависит от профессии

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Опубликовано: 26.06.2024 09:43 , Обновлено: 26.06.2024

Министерство труда и соцзащиты поделилось с белорусами памяткой на жаркие дни и объяснило, при какой температуре работники вправе рассчитывать на дополнительные перерывы в 5-10 минут. Оказывается, это зависит не только от самих показателей температуры воздуха, но и от характера выполняемых работ.

В Минтруда озвучили температурные режимы, которые должны соблюдаться на рабочем месте для представителей разных профессий. Все они прописаны в соответствующих санитарных нормативах:

для офисных сотрудников, рабочих на часовом и швейном производствах, работников медицинских учреждений и образования, программистов, архитекторов, диспетчеров и прочих специальностей с сидячим характером работы и незначительными физическими нагрузками- диапазон температуры должен составлять от 25,1 до 28°C ,

, для контролеров, мастеров на производствах, агрономов, гидов, продавцов непродовольственных товаров, работников таможни и милиции и прочих специальностей, предполагающих более подвижный характер работы и некоторую физическую нагрузку – от 24,1 до 28°C ,

, для наладчиков, станочников, продавцов продовольственных товаров, водителей бульдозеров, растениеводов, рыбоводов и прочих профессий, представители которых находятся постоянно на ногах, берут на себя определенную физическую нагрузку и обязаны перемещать предметы весом до 1 килограмма стоя или сидя – от 22,1 до 27°C ,

, строители, животноводы, сварщики, работники по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автодорог, то есть те, кто испытывает на работе умеренные физические нагрузки и перемещают тяжести до 10 килограмм – от 21,1 до 27°C ,

, кузнецы, работники сельского хозяйства, вальщики леса, бетонщики, каменщики, грузчики и другие рабочие, постоянно перетаскивающие тяжести и испытывающие значительные физические нагрузки – от 20,1 до 26°C .

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В случае, если температура на рабочем месте не соответствует указанным показателям, работник может рассчитывать на дополнительные перерывы в 5-10 минут для отдыха. При этом в Минтруда подчеркнули, что такие перерывы включаются в рабочее время и не могут заменять собой обеденный перерыв.

Кроме того, в жаркую погоду работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам и другие дополнительные условия:

организовать кондиционирование воздуха (то есть установить кондиционеры или хотя бы вентиляторы),

предоставить работникам питьевую воду;

обеспечить им место для отдыха;

предоставить им необходимые в жару средства индивидуальной защиты, отдавая предпочтение спецодежде из воздухопроницаемой и гигроскопичной ткани.

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