В США 130 млн человек оказались под угрозой из-за аномальной жары. Рекомендации NWS помогут и белорусам

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Опубликовано: 07.07.2024 15:29 , Обновлено: 07.07.2024

В Национальной службе погоды США (NWS) сообщили, что более 130 миллионов жителей Соединенных Штатов находятся под угрозой из-за продолжительной жары, которая уже побила всевозможные рекорды.

По словам Джейкоба Ашермана, метеоролога NWS, жара и влажность могут привести к резкому повышению температуры выше 38 градусов по Цельсию в некоторых частях северо-запада Тихого океана, Средней Атлантики и Северо-востока США.

По словам Ашермана, в Северо-Западном Тихоокеанском регионе рекорды могут быть побиты в штате Орегон в таких городах, как Юджин, Портленд и Салем. Он спрогнозировал, что по всей территории США могут быть установлены десятки других рекордов, что заставит миллионы людей искать спасения от жары в специальных центрах охлаждения от Буллхед-Сити, штат Аризона, до Норфолка, штат Вирджиния.

[inf]Центр охлаждения — это общественное или частное помещение с кондиционированием воздуха, предназначенное для людей, которые страдают от авоскоц температуры, вызванной периодами сильной жары. Как правило, такие помещения организуются местными муниципалитетами, пожарными службами и некоммерческими организациями. Обычно они расположены в публичных библиотеках, общественных центрах, центрах для престарелых и полицейских участках.[/inf]

На самом деле, похожие погодные условия могут установиться на следующей неделе и в некоторых регионах Беларуси. Ранее синоптики предупредили, что весь континент Европы оказался на пороге очередной очень волны тепла. Это значит, что в некоторых странах температура в ближайшие дни июля может достигнуть невероятных 40°C и держаться будет несколько дней подряд.

Европе предрекли «пузырь жары» до +40°C. Где белорусам ждать температурные качели, грозы и ветер?

Поэтому рекомендации американской метеорологической службы будут полезны и для белорусов. “Пейте много жидкости, оставайтесь в помещении с кондиционером, избегайте пребывания на солнце и проверяйте, как там родственники и соседи, - говорится в рекомендациях NWS. - Маленьких детей и домашних животных ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять в транспорте без присмотра”.

Ранее Telegraf.news уже писал, что многим белорусам сложно переносить жару, тогда как жители теплых стран давно привыкли к высоким температурам. Кажется, чтобы спастись от духоты, нужно обязательно купить дорогой кондиционер или вентилятор, однако не все могут себе это позволить.

На самом деле есть эффективный способ охлаждения, который не требует никаких дополнительных затрат. Мы расскажем вам об индийском методе, который помогает справиться с жарой, не потратив ни копейки. И не только. Читайте по ссылке ниже секрет индусов.

Как белорусам охладиться в жару, не потратив ни копейки? Попробуйте быстрый индийский метод