Почему в жару нельзя принимать прохладный душ? Эксперты рассказали, чем заменить

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Опубликовано: 13.06.2023 14:32 , Обновлено: 13.06.2023

В Беларусь возвращается жара, температура воздуха в некоторых районах может достигнуть 28 градусов. А это значит, что на улице и в доме станет душно. Кроме того, многие начнут потеть. Однако не стоит бежать в холодный душ. Специалисты посоветовали другие способы, как охладится в жару.

Почему нельзя принимать холодный душ?

Когда палит солнце и льет пот, многие считают, что нет ничего лучше, чем холодный душ. Однако, к сожалению, это скорее нагрузка на организм, чем освежение.

«После этого телу приходится снова разогреваться до внешней температуры. Это требует затрат энергии. Поэтому лучше принимать теплый душ», — рассказал специалист по внутренним болезням, кардиологии и пульмонологии в Университетской больнице Бонна (Германия) Дирк Сковош.

Что же делать, чтобы быстро охладиться?

Пейте много воды в жару

По словам Сквоша, в жару необходимо выпивать от 2,5 до 3 литров чистой воды в день.

При этом, лучше избегать сладких лимонадов — они только вызывают жажду. А вот алкоголь вообще пить в жару опасно.

«В жару и сильный солнечный свет алкоголь действует быстрее и интенсивнее. Как физическое следствие, кровеносные сосуды расширяются, что снижает кровяное давление и увеличивает риск циркуляторного коллапса», — предупредили специалисты.

Никакого спорта. А что с едой?

«Никакого спорта в полуденную жару и при таких высоких температурах, желательно им вообще не заниматься», — посоветовал Сковош.

Так что, когда жарко, можно поучиться у «сиесты» испанцев . Активный отдых следует перенести на утренние или вечерние часы.

Что касается еды, Сковош посоветовал есть маленькими порциями, больше фруктов и овощей.

Ищите тень

Каким бы прекрасным ни было долгожданное лето, дерево или зонтик дают тень и охлаждают.

«Уйти из жары - в тень, выбирать проветриваемую одежду — звучит банально, но это важно”, — отметил Сковош.

Съешьте карри и сделайте «львиный вдох»

Ранее Телеграф также публиковал неожиданные способы охладиться от жителей стран, где аномальные температуры в порядке вещей. Например, съесть карри, опускать руки в холодную воду или сделать «львиный вдох»:

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Сделайте кондиционер из пластиковых бутылок

Кроме того, вы можете сделать охлаждающее устройство для квартиры из картона и пластиковых бутылок. По заверениям авторов инструкции, такой кондиционер может снизить температуру в комнате на 5 градусов!

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