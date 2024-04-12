Зарплаты до небес? Узнали, сколько зарабатывают космонавты по всему миру

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Опубликовано: 12.04.2024 10:06 , Обновлено: 12.04.2024

Космос – это не только бескрайние просторы, звёздная пыль и романтика неизведанного. Это ещё и высокотехнологичная отрасль, требующая от специалистов высочайшего уровня подготовки, крепких нервов и готовности к риску. В связи с этим возникает вопрос: сколько же зарабатывают те, кто отваживается покинуть Землю и отправиться к звёздам?

От чего зависит зарплата космонавтов?

Оказывается, заработок космонавтов, как и любая земная профессия, зависит от множества факторов.

Ключевыми являются:

Страна. Космические программы разных государств имеют разное финансирование и приоритеты, что отражается на зарплатах их сотрудников. Так, например, США традиционно выделяет больше средств на освоение космоса, чем, скажем, Китай.

Космические программы разных государств имеют разное финансирование и приоритеты, что отражается на зарплатах их сотрудников. Так, например, США традиционно выделяет больше средств на освоение космоса, чем, скажем, Китай. Опыт. Новички в отряде космонавтов получают меньше, чем ветераны с несколькими полётами за плечами. Опыт – это не только знания и навыки, но и психологическая устойчивость, умение работать в команде и принимать решения в критических ситуациях.

Новички в отряде космонавтов получают меньше, чем ветераны с несколькими полётами за плечами. Опыт – это не только знания и навыки, но и психологическая устойчивость, умение работать в команде и принимать решения в критических ситуациях. Должность. Командир экипажа, пилот, бортинженер, специалист миссии – у каждого своя зона ответственности и, соответственно, свой уровень оплаты.

Командир экипажа, пилот, бортинженер, специалист миссии – у каждого своя зона ответственности и, соответственно, свой уровень оплаты. Продолжительность и сложность миссии. Полёт к МКС и высадка на Луну – это совершенно разные уровни нагрузки и риска, что отражается на финансовом вознаграждении.

Космические лидеры: США и Россия

Традиционно лидирующие позиции в освоении космоса занимают США и Россия. Давайте рассмотрим, сколько зарабатывают астронавты и космонавты этих стран.

NASA (США)

Гражданские астронавты: Годовой доход от $104,898 до $161,141. Интересно, что уровень зарплаты определяется по шкале, аналогичной шкале оплаты труда государственных служащих.

Военные астронавты: Их зарплата определяется воинским званием и выслугой лет, но в целом сопоставима с доходами гражданских коллег.

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Роскосмос (Россия)

Космонавты-испытатели: В среднем от $24,000 до $36,000 в год во время подготовки. Опытные космонавты после всех недавних повышений могут рассчитывать на $60,000 в год.

Во время полёта: Зарплата увеличивается, но точные цифры не разглашаются. Известно, что российские космонавты получают дополнительные выплаты за выход в открытый космос и выполнение сложных задач.

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Другие космические державы

Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта

Европейское космическое агентство (ESA)

Зарплата астронавтов ESA сопоставима с зарплатами коллег из NASA, что делает работу в европейской космической программе привлекательной для специалистов со всего мира. Минимальная планка выплат идентичная, максимум пока зафиксирован в районе $100,000 в год. ESA активно привлекает к сотрудничеству астронавтов из разных стран, что способствует обмену опытом и развитию международного сотрудничества в космосе. Схожие заработки и у астронавтов из Японии (JAXA) и Канады (CSA).

Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Информация о зарплатах тайконавтов является государственной тайной, но считается, что они получают значительно меньше, чем американские или российские коллеги. Тем не менее, профессия тайконавта в Китае считается очень престижной, и конкурс на место в отряде крайне высок. Китай активно развивает свою космическую программу, и в ближайшие годы можно ожидать увеличения финансирования и, возможно, роста зарплат тайконавтов.

Частные космические компании: новая эра и новые зарплаты

С развитием частной космонавтики на орбиту зарплатных ожиданий выходят новые игроки, такие как SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic. Эти компании, возглавляемые амбициозными миллиардерами, предлагают своим астронавтам не только участие в захватывающих проектах, но и конкурентные зарплаты.

SpaceX

Компания Илона Маска не раскрывает точных цифр, но по оценкам экспертов, астронавты SpaceX могут зарабатывать от $200,000 до $500,000 в год. SpaceX активно развивает проекты по колонизации Марса, что открывает перед астронавтами компании уникальные возможности и перспективы. Впрочем, по другим источникам, верить этим цифрам не стоит, поскольку они завышены ради коммерческого эффекта.

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Blue Origin

Компания Джеффа Безоса также держит зарплаты своих астронавтов в секрете, но известно, что они получают значительные бонусы за успешное выполнение миссий. Blue Origin фокусируется на развитии космического туризма и суборбитальных полётов, что привлекает к компании внимание состоятельных клиентов и инвесторов.

Virgin Galactic

Компания Ричарда Брэнсона специализируется на космическом туризме, и зарплаты её астронавтов-пилотов сопоставимы с зарплатами пилотов гражданской авиации, но с учетом специфики работы и рисков, они получают существенные надбавки. Virgin Galactic уже провела несколько успешных туристических полётов и планирует расширение своей деятельности в ближайшие годы.

Новость Телеграф

Не только зарплата: бонусы и привилегии

Помимо основной зарплаты, космонавты получают различные бонусы и привилегии, которые делают эту профессию ещё более привлекательной:

Страховка жизни и здоровья: Учитывая риски профессии, это обязательный атрибут. Страховые полисы космонавтов покрывают не только риски, связанные с полётами, но и возможные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть в результате длительного пребывания в космосе.

Учитывая риски профессии, это обязательный атрибут. Страховые полисы космонавтов покрывают не только риски, связанные с полётами, но и возможные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть в результате длительного пребывания в космосе. Пенсионное обеспечение: Космонавты выходят на пенсию раньше, чем представители большинства земных профессий, и получают достойное пенсионное обеспечение. Это связано с высокими нагрузками и стрессом, которым подвергаются космонавты во время подготовки и выполнения полётов.

Космонавты выходят на пенсию раньше, чем представители большинства земных профессий, и получают достойное пенсионное обеспечение. Это связано с высокими нагрузками и стрессом, которым подвергаются космонавты во время подготовки и выполнения полётов. Социальные льготы: Бесплатное медицинское обслуживание, образование для детей, льготы на жилье и транспорт – это лишь некоторые из социальных гарантий, которые получают космонавты и их семьи. Государство заботится о своих героях, обеспечивая им достойный уровень жизни и социальную защиту.

Бесплатное медицинское обслуживание, образование для детей, льготы на жилье и транспорт – это лишь некоторые из социальных гарантий, которые получают космонавты и их семьи. Государство заботится о своих героях, обеспечивая им достойный уровень жизни и социальную защиту. Слава и признание: Космонавты – это национальные герои, пользующиеся уважением и популярностью. Их имена вписываются в историю, а их достижения вдохновляют миллионы людей по всему миру. Космонавты часто становятся послами доброй воли, участвуют в социальных и образовательных проектах, делятся своим опытом и вдохновляют молодое поколение на изучение науки и техники.

А что в Беларуси?

Ранее Telegraf.news писал, что 23 марта 2024 года в космос отправилась белоруска Марина Василевская, вместе с уроженцем Беларуси и космонавтом «Роскосмоса» Олегом Новицким, а также астронавтом NASA Трейси Дайсон.

Первая женщина-космонавт в истории Беларуси отправилась в космос

Василевская вернулась на Землю спустя 2 недели пребывания в космосе — 6 апреля 2024 года.

«Я теперь понимаю, почему выбирают такую профессию. Я когда всё это увидела, я поняла, зачем туда летят люди», — сказала она.

Первая белорусская космонавтка Василевская вернулась на Землю. Что она сказала?

Марина Василевская стала первой женщиной в истории суверенной Беларуси, которая полетела в космос. По возвращении она получила медаль Героя Беларуси.

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К слову, перед ее полетом появился указ “О статусе белорусского космонавта”, который закрепил права и обязанности космонавта в нашей стране.

Для белорусского космонавта предусмотрели ряд льгот и преференций:

сохранение занимаемой должности,

медицинское обслуживание в Республиканском клиническом медицинском центре,

пенсионное обеспечение,

государственная поддержка при строительстве жилья.

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Стоит ли оно того?

Работа космонавта – это не только престиж и высокая зарплата. Это ещё и огромная ответственность, постоянный риск и годы упорной подготовки. Но для тех, кто грезит о звёздах и готов посвятить свою жизнь освоению космоса, это – лучшая работа во Вселенной.

Ранее Telegraf.news писал, что “Роскосмос” дал возможность взглянуть на первого космонавта Юрия Гагарина глазами его близких, опубликовав уникальные кадры из семейного архива. На кадрах Гагарин запечатлен не только в привычном образе легенды советской космонавтики, но и в кругу семьи, со своей супругой Валентиной, с детьми и родителями.

Роскосмос поделился уникальными фото из семейного архива Гагарина