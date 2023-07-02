SpaceX вывела на орбиту космический телескоп «Евклид» для изучения темной материи
Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту космическую обсерваторию "Евклид" разработки Европейского космического агентства (ESA) при участии американского космического агентства (NASA). Ракета-носитель Falcon 9 с обсерваторий стартовала 1 июля с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
Как рассказали в Европейском космическом агентстве, главной целью “Евклида” станет изучение состава и эволюции “темной вселенной”.
Планируется, что к августу космический аппарат преодолеет полтора миллиона километров, выйдет в точку Лагранжа L2 на противоположной стороне Солнца. Там в настоящее время работает орбитальная инфракрасная обсерватория “Джеймс Уэбб”, самый крупный космический телескоп.
Авторы миссии “Евклид” рассказали, что с помощью данных, полученных с помощью нового телескопа, они смогут исследовать темную Вселенную и “раскрыть великую космическую тайну темной материи и темной энергии”.
“Космический телескоп создаст самую большую и точную трехмерную карту Вселенной в пространстве и времени, наблюдая за миллиардами галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет на более чем трети неба”, - пояснили в ESA.
Учёные рассчитывают на то, что “Евклид” позволит им увидеть, как расширялась Вселенная и как крупномасштабные космические структуры распределены в пространстве и времени, узнать больше о роли гравитации и природе темной энергии и темной материи.