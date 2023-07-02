SpaceX вывела на орбиту космический телескоп «Евклид» для изучения темной материи

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Опубликовано: 02.07.2023 09:18 , Обновлено: 02.07.2023

Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту космическую обсерваторию "Евклид" разработки Европейского космического агентства (ESA) при участии американского космического агентства (NASA). Ракета-носитель Falcon 9 с обсерваторий стартовала 1 июля с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Как рассказали в Европейском космическом агентстве, главной целью “Евклида” станет изучение состава и эволюции “темной вселенной”.

Планируется, что к августу космический аппарат преодолеет полтора миллиона километров, выйдет в точку Лагранжа L2 на противоположной стороне Солнца. Там в настоящее время работает орбитальная инфракрасная обсерватория “Джеймс Уэбб”, самый крупный космический телескоп.

Авторы миссии “Евклид” рассказали, что с помощью данных, полученных с помощью нового телескопа, они смогут исследовать темную Вселенную и “раскрыть великую космическую тайну темной материи и темной энергии”.

“Космический телескоп создаст самую большую и точную трехмерную карту Вселенной в пространстве и времени, наблюдая за миллиардами галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет на более чем трети неба”, - пояснили в ESA.

Учёные рассчитывают на то, что “Евклид” позволит им увидеть, как расширялась Вселенная и как крупномасштабные космические структуры распределены в пространстве и времени, узнать больше о роли гравитации и природе темной энергии и темной материи.

https://youtu.be/L62bZHVrfy4