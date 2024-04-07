Первая белорусская космонавтка Василевская вернулась на Землю. Что она сказала?

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Опубликовано: 07.04.2024 09:04 , Обновлено: 07.04.2024

Первая женщина-космонавт из Беларуси вернулась на Землю 6 апреля спустя 2 недели пребывания в космосе. "Роскосмос" поделился видео с места события.

В субботу, 6 апреля, в 10:17 по московскому времени аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-24» с белорусской Мариной Василевской, уроженцем Беларуси и космонавтом “Роскосмоса” Олегом Новицким и астронавтом длительной экспедиции Лорал О’Хара приземлился в районе казахстанского города Жезказган.

Отстыковка корабля от МКС, его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме, сообщили в “Роскосмосе”.

Белоруска Марина Василевская, как и Олег Новицкий провели на орбите 14 суток, Лорал О’Хара — 204. Летевшая на МКС с Василевской встронавт Трейси Дайсон осталась на станции, как и космонавты “Роскосмоса” Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.

Василевская рассказала журналистам, что после полёта чувствует себя хорошо и получила неизгладимые впечатления от путешествия. Она много улыбалась и даже пошутила, что почувствовала себя королевой, когда её на руках несли из корабля.

“Я теперь понимаю, почему выбирают такую профессию. Я когда всё это увидела, я поняла, зачем туда летят люди”, — сказала белорусская космонавтка.

На Земле возвращения Василевской ожидал её отец, который держал фотографии Марины и младшей дочери. Спустя час после приземления Марина Василевская дала ещё одно интервью в Звёздном городке, а котором призналась, что скучала по дому, хоть путешествие и не было долгим, и что очень рада, что полет прошёл в штатном режиме.

Напомним, запуск корабля прошел 23 марта в 15:36 с космодрома «Байконур». В экипаж, кроме белоруски, вошли также Олег Новицкий (командир, Россия) и Трейси Дайсон (США). Василевская стала первой женщиной в истории суверенной Беларуси, которая полетела в космос. Ранее она работала бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа».

Ранее Telegraf.news писал о том, что запуск корабля “Союз МС-25” с белорусской космонавткой Мариной Василевской на борту прошел успешно, сообщили в “Роскосмосе”. Корабль с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту сегодня, 23 марта.

Первая женщина-космонавт в истории Беларуси отправилась в космос