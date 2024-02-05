Российский космонавт установил мировой рекорд жизни на орбите. Сколько провел на МКС?
Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по времени пребывания в космосе в воскресенье, проведя на МКС более 878 дней, или почти два с половиной года. Но не за один раз.
По данным российской государственной корпорации “Роскосмос”, Олег Кононенко превзошел рекорд, установленный его соотечественником Геннадием Падалкой. Последний провел в космосе 878 дней, 11 часов, 29 минут и 48 секунд за время пяти космических полетов, прежде чем уйти на пенсию в 2017 году.
А 59-летний Кононенко побил рекорд, находясь на орбите в 423 км от Земли во время своего пятого космического полета.
“Я летаю в космос, чтобы заниматься своим любимым делом, а не устанавливать рекорды”, - сказал он государственному информационному агентству ТАСС в интервью с Международной космической станции (МКС).