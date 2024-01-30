НАСА показало новые снимки, сделанные телескопом Джеймса Уэбба. Они шокировали астрономов

📷 Фото

Опубликовано: 30.01.2024 23:05 , Обновлено: 30.01.2024

НАСА показало последние результаты работы телескопа Джеймса Уэбба и эти новые фотографии просто впечатляют. Их главными героями являются спиральные галактики, которые выглядят прямо-таки гипнотизирующими, а на некоторых фотографиях мы даже можем увидеть черные дыры, являющиеся сердцем таких космических образований.

«Новые фотографии Уэбба просто потрясающие», — заявил американский астроном Дженис Ли, добавив, что они производят большое впечатление даже на учёных, наблюдающих за Вселенной в течение многих лет.

“Волнение быстро распространилось по всей команде, когда появились изображения Уэбба. Я чувствую, что наша команда живет в постоянном состоянии ошеломления – в позитивном смысле – количеством деталей на этих изображениях”, - добавил Томас Уильямс, научный сотрудник Оксфордского университета в Соединенном Королевстве.

На новых фотографиях видно много новых деталей, на некоторых из них мы даже ужины гигантские черные дыры.

НАСА, ЕКА, CSA, STScI, Дженис Ли (STScI), Томас Уильямс (Оксфорд) и команда PHANGS

На фото выше видна спиральная галактика ngc 628, которая на этом снимке разделена по диагонали: наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба показаны вверху слева, а наблюдения космического телескопа Хаббла - внизу справа. Снимки Уэбба и Хаббла демонстрируют поразительный контраст, противоположность тьмы и света. Почему? Наблюдения Уэбба сочетают ближний и средний инфракрасный свет и демонстрационный видимый свет Хаббла. Пыль поглощает ультрафиолетовый и видимый свет, а затем повторно излучает его в инфракрасном диапазоне. На снимках Уэбба мы видим пыль, светящуюся в инфракрасном свете. На снимках Хаббла темные области - это места, где звездный свет поглощается пылью.

НАСА, STScI

Изображение NGC 628, полученное “Хабблом”, показывает густонаселенную спиральную галактику, обращенную лицом к своей центральной области, которая имеет светло-желтую дымку, занимающую около четверти обзора. Ядро ярче всего в центре, размывая свет от других объектов. Тонкие спиральные рукава начинаются ближе к центру и расширяются к краям, вращаясь против часовой стрелки. В центре больше коричневой пыли, но по мере того, как рукава расширяются наружу, полосы коричневой пыли чередуются с рассеянными линиями ярко-голубых звезд. По всем спиральным рукавам видны ярко-розовые пятна звездообразующих скоплений.

Спиральная галактика NGC 628 находится на расстоянии 32 миллионов световых лет от нас в созвездии Рыб. Изображение NGC 628, сделанное Уэббом, показывает плотно населенную спиральную галактику, обращенную лицом к своей центральной области, которая имеет светло-голубую дымку, занимающую около четверти обзора. В этом круглом ядре находится самая яркая голубая область. Внутри ядра находятся популяции более старых звезд, представленные множеством точек синего света. Колючие спиральные рукава, состоящие из звезд, газа и пыли, также начинаются в центре, в основном в более широкой области голубой дымки. Спиральные рукава расширяются к краям, вращаясь против часовой стрелки. Спиралевидная нитевидная структура чем-то напоминает поперечное сечение раковины наутилуса. Рукава галактики в основном оранжевого цвета, от темного до ярко-оранжевого. По всей заполненной сцене разбросаны дополнительные ярко-синие точки света, которые являются звездами, разбросанными по всей галактике. В областях, где меньше оранжевого, он темнее, а некоторые темные области выглядят более круглыми. Слева вверху от синего ядра появляется заметный темный “пузырь”. И более широкий эллиптический “пузырь” в правом нижнем углу. По всем спиральным рукавам разбросаны ярко-розовые пятна звездообразующих скоплений.

Спиральная галактика NGC 1300 находится на расстоянии 69 миллионов световых лет от нас в созвездии Эридан.НАСА, ЕКА, CSA, STScI, Дженис Ли (STScI), Томас Уильямс (Оксфорд) и команда PHANGS

Спиральная галактика NGC 1087 находится на расстоянии 80 миллионов световых лет от нас в созвездии Кита.НАСА, ЕКА, CSA, STScI, Дженис Ли (STScI), Томас Уильямс (Оксфорд) и команда PHANGS

Спиральная галактика NGC 1566 находится на расстоянии 60 миллионов световых лет от нас в созвездии Дорадо.НАСА, ЕКА, CSA, STScI, Дженис Ли (STScI), Томас Уильямс (Оксфорд) и команда PHANGS

Спиральная галактика NGC 2835 находится на расстоянии 35 миллионов световых лет от нас в созвездии Гидры.НАСА, ЕКА, CSA, STScI, Дженис Ли (STScI), Томас Уильямс (Оксфорд) и команда PHANGS

Спиральная галактика NGC 1512 находится на расстоянии 30 миллионов световых лет от нас в созвездии Часослов.НАСА, ЕКА, CSA, STScI, Дженис Ли (STScI), Томас Уильямс (Оксфорд) и команда PHANGS