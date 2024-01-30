НАСА показало новые снимки, сделанные телескопом Джеймса Уэбба. Они шокировали астрономов
НАСА показало последние результаты работы телескопа Джеймса Уэбба и эти новые фотографии просто впечатляют. Их главными героями являются спиральные галактики, которые выглядят прямо-таки гипнотизирующими, а на некоторых фотографиях мы даже можем увидеть черные дыры, являющиеся сердцем таких космических образований.
«Новые фотографии Уэбба просто потрясающие», — заявил американский астроном Дженис Ли, добавив, что они производят большое впечатление даже на учёных, наблюдающих за Вселенной в течение многих лет.
“Волнение быстро распространилось по всей команде, когда появились изображения Уэбба. Я чувствую, что наша команда живет в постоянном состоянии ошеломления – в позитивном смысле – количеством деталей на этих изображениях”, - добавил Томас Уильямс, научный сотрудник Оксфордского университета в Соединенном Королевстве.
На новых фотографиях видно много новых деталей, на некоторых из них мы даже ужины гигантские черные дыры.
На фото выше видна спиральная галактика ngc 628, которая на этом снимке разделена по диагонали: наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба показаны вверху слева, а наблюдения космического телескопа Хаббла - внизу справа. Снимки Уэбба и Хаббла демонстрируют поразительный контраст, противоположность тьмы и света. Почему? Наблюдения Уэбба сочетают ближний и средний инфракрасный свет и демонстрационный видимый свет Хаббла. Пыль поглощает ультрафиолетовый и видимый свет, а затем повторно излучает его в инфракрасном диапазоне. На снимках Уэбба мы видим пыль, светящуюся в инфракрасном свете. На снимках Хаббла темные области - это места, где звездный свет поглощается пылью.
Изображение NGC 628, полученное “Хабблом”, показывает густонаселенную спиральную галактику, обращенную лицом к своей центральной области, которая имеет светло-желтую дымку, занимающую около четверти обзора. Ядро ярче всего в центре, размывая свет от других объектов. Тонкие спиральные рукава начинаются ближе к центру и расширяются к краям, вращаясь против часовой стрелки. В центре больше коричневой пыли, но по мере того, как рукава расширяются наружу, полосы коричневой пыли чередуются с рассеянными линиями ярко-голубых звезд. По всем спиральным рукавам видны ярко-розовые пятна звездообразующих скоплений.
Спиральная галактика NGC 628 находится на расстоянии 32 миллионов световых лет от нас в созвездии Рыб. Изображение NGC 628, сделанное Уэббом, показывает плотно населенную спиральную галактику, обращенную лицом к своей центральной области, которая имеет светло-голубую дымку, занимающую около четверти обзора. В этом круглом ядре находится самая яркая голубая область. Внутри ядра находятся популяции более старых звезд, представленные множеством точек синего света. Колючие спиральные рукава, состоящие из звезд, газа и пыли, также начинаются в центре, в основном в более широкой области голубой дымки. Спиральные рукава расширяются к краям, вращаясь против часовой стрелки. Спиралевидная нитевидная структура чем-то напоминает поперечное сечение раковины наутилуса. Рукава галактики в основном оранжевого цвета, от темного до ярко-оранжевого. По всей заполненной сцене разбросаны дополнительные ярко-синие точки света, которые являются звездами, разбросанными по всей галактике. В областях, где меньше оранжевого, он темнее, а некоторые темные области выглядят более круглыми. Слева вверху от синего ядра появляется заметный темный “пузырь”. И более широкий эллиптический “пузырь” в правом нижнем углу. По всем спиральным рукавам разбросаны ярко-розовые пятна звездообразующих скоплений.