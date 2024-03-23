Первая женщина-космонавт в истории Беларуси отправилась в космос

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Опубликовано: 23.03.2024 15:56 , Обновлено: 23.03.2024

Запуск корабля "Союз МС-25" с белорусской космонавткой Мариной Василевской на борту прошел успешно, сообщили в "Роскосмосе". Корабль с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту сегодня, 23 марта.

“Выведение «Союза МС-25» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно, — сообщили в телеграм-канале Роскосмоса.

В полет отправился экипаж с тремя космонавтами на борту — представительницей Беларуси Мариной Василевской, уроженцем Беларуси и космонавтом “Роскосмоса” Олегом Новицким, а также астронавтом NASA Трейси Дайсон.

Запуск ракеты состоялся в запланированные 15:36 по Москве. Предполагается, что экипаж прибудет на МКС через двое суток ( 25 марта в 18:10) и проведет в космосе 2 недели.

Напомним, что первая попытка запуска ракеты «Союз-2.1а», которая должна была пройти 21 марта не увенчалась успехом. Запуск экстренно отменили из-за “просадки напряжения источника тока”, двигатели корабля не заработали.

Прямую трансляцию запуска ракеты «Роскосмос» вел на своём YouTube-канале.

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