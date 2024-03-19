Лукашенко подписал указ о статусе белорусского космонавта. Кто это и какие у него льготы?

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Опубликовано: 19.03.2024 18:46 , Обновлено: 19.03.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта подписал указ № 100 "О статусе белорусского космонавта", который закрепляет права и обязанности космонавта в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно указу, статус космонавта присвоят гражданину Беларуси, который совершил космический полет, а также его дублеру.

Для белорусского космонавта предусмотрели ряд льгот и преференций:

сохранение занимаемой должности,

медицинское обслуживание в Республиканском клиническом медицинском центре,

пенсионное обеспечение,

государственная поддержка при строительстве жилья.

В свою очередь космонавт, согласно указу, должен соответствовать своему высокому званию, обладать твердой гражданской позицией, принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, а также достойно представлять Беларусь на международной арене.

К слову, документ приняли в связи с реализацией первого в суверенной истории Беларуси проекта по космическому полету. В пресс-службе Александра Лукашенко добавили, что “реализация указа будет способствовать закреплению позитивного имиджа Республики Беларусь как высокотехнологичного государства, пропаганде знаний и компетенций страны в области мирного освоения космического пространства”.

Полет белоруски на МКС

Напомним, на 21 марта 2024 года запланировали полет космического корабля “Союз МС-25” (экипаж - Олег Новицкий (командир, Россия), Марина Василевская (Беларусь) и Трейси Дайсон (США)) на международную космическую станцию с космодрома Байконур. Назвали даже точное время - 16:21 (мск).

Новицкий и Василевская будут находиться на МКС 12 суток, затем вернутся на Землю. Дайсон же пробудет там до сентября 2024 года.

[info_b]МКС - пилотируемая орбитальная станция, которая стала совместным международным проектом 14 стран. Она состоит из 17 модулей и за 1,5 часа совершает полный оборот вокруг Земли. [/info_b]

Подобрали и дублирующий состав для основного экипажа. Это Иван Вагнер (командир, Россия), Анастасия Ленкова (Беларусь) и Дональд Петтит (США). Василевскую и Ленкову выбрали из шести белорусских кандидатов, которые прошли медобследование в Центре подготовки космонавтов в декабре 2022 года.

К слову, летом 2023-го называли другую дату запуска космического корабля “Союз МС-25” - 13 марта 2024 года.

В Роскосмосе назвали точную дату полета белоруски на МКС