Поздравление из окна и сюрприз от Снегурочки. Узнали цены на заказ Деда Мороза в Беларуси. За что - 25 рублей, а за что - 650?

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Опубликовано: 14.12.2024 10:51 , Обновлено: 14.12.2024

На носу Новый год - самый волшебный праздник в году. А его традиционный атрибут не только елка, ведь подарки под нее кладет Дед Мороз. И если большинство взрослых (впрочем, не все) не верят в существование этого персонажа, то дети обрадуются появлению героя сказок наяву. Посмотрели, во сколько обойдется белорусам вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Минск

Вот какие предложения с развлекательной программой от Деда Мороза и Снегурочки мы нашли в Минске. Так, индивидуальный предприниматель Бруйко Н.П. [link href=“https://dedmoroz-snegurochka.by/?utm_source=yandex_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=dedmorozsheg&utm_term=%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0&yclid=124977540235788287” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещал [/link] привезти “новогоднее настроение куда угодно”: в школу, детский сад, офис, на корпоратив и даже в окно.

Программы и время, на которое Дед Мороз со Снегурочкой приедут создавать праздник, разное. Так, без своей внучки старик может появиться из окна многоэтажки на 15-20 минут.

“Наш Дед Мороз – сертифицированный промышленный альпинист, поэтому он без труда уладит вопросы с доступом к крыше”, - пообещали организаторы, добавив, что услугу этого персонажа лучше заказывать не меньше чем за неделю до нужной даты.

В нее входит появление Деда Мороза, знакомство с ним, вождение хоровода, исполнение песни, конкурс талантов, вручение подарков, наставление от старика на следующий год и фотосессия. Цена зависит от даты: до 24 декабря услуга от промышленного альпиниста обойдется в 390 рублей, с 25 по 29 декабря - 440, в новогоднюю ночь с 01:00 до 03:00 - 650, затем стоимость падает (подробнее на скриншоте ниже).

Конечно, есть и классические программы здесь. Например, можно выбрать экспресс-поздравление от Деда Мороза на 10-15 минут. По программе почти то же самое, что и при появлении из окна, однако герою новогодних сказок нужно будет рассказать стишок, или спеть песню, или станцевать перед ним. “Дедушка очень любит таланты”, - отметили организаторы.

Стоимость такой экспресс-услуги - от 90 рублей.

Если же 10-15 минут с одним Дедом Морозом покажется мало, то можно заказать полное поздравление от него и Снегурочки на 30-40 минут. “Программа специально разработана для нескольких детей на дому. Стоимость программы – от 195 рублей”, - рассказали организаторы.

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Кроме вождения хоровода и исполнения песни перед елкой, организаторы пообещали или фокусы с мыльными пузырями, или новогодний грим и фигурки из шариков, или “серебряную дискотеку” (нужно будет выбрать что-то одно). Также в эту программу входит конкурс талантов, вручение мини- и основных подарков, фотосессия, наставление, загадки от Снегурочки и не только.

Есть и другие форматы у этой фирмы: корпоративный в офисе или ресторане, на детские мероприятия. Вот цены:

Для взрослых тоже. МТЗ показал свои новогодние подарки. Сколько стоит детский?

Также разные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой [link href=“https://dedamoroz.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] компания Dedamoroz.by. Здесь работают три пары актеров: “Задорные”, “Милахи” и “Стиляги”.

Форматов уже больше: предлагают шесть вариантов. Самый бюджетный - пакет “Экспресс”, который стоит от 50 рублей. Программа рассчитана на 10 минут. “Стандарт экспресс” уже со Снегурочкой на 10-15 минут обойдется в сумму от 75 рублей.

Можно вызвать пару и в Минский район. 25-минутное поздравление будет стоить от 95 рублей. А если вы хотите заказать сказочных героев на час в офис, детский сад или на корпоратив, то нужно будет заплатить от 140 рублей за пакет “Люкс”.

“Программа отлично подойдет вам, если вы встретились с соседями или друзьями и решили сделать праздник прямо у себя дома. Времени Деду Морозу хватит на всех”, - заверили организаторы.

Что входит в программы, они не написали. Но похвастались, что используют “современные сценарии и продумывают каждую мелочь”.

И еще один вариант для создания праздничной атмосферы в Минске. Индивидуальный предприниматель Стельмах В.В., как и предыдущие фирмы, предлагает поздравление и от Деда Мороза, и от его внучки Снегурочки. Можно [link href=“https://dedushka-moroz.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] заказать [/link] домой, на корпоратив, вечеринку или в детский сад.

К примеру, программа на дому включает знакомство с детьми и “всеми, кто присутствует на поздравлении”, конкурсы, загадки, игры, зажжение елки, хороводы, наставления ребенку на следующий год. “Если ребенок захочет рассказать стишок, Дедушка отметит это новогодним подарком”, - пообещали организаторы, не сказав, подарок от организаторов или родительский. При заказе в детсад программа почти такая же.

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Своим преимуществом фирма назвала актера - “настоящего профессионала с 7-летним опытом”. Цены разные: зависят от даты, количества поздравляющих (только Дед Мороз или еще со Снегурочкой) и продолжительности программы. Самый пик, конечно, 31 декабря с 18:00 до 23:00: в это время поздравление двух актеров будет стоить 410 рублей.

Самый низкий ценник - 250 рублей - на экспресс-поздравление Деда Мороза с 13 по 24 декабря и 6-7 января.

Брест

Заказать новогодних персонажей для поздравления можно, конечно, и в областных центрах. Так, одна из брестских фирм [link href=“https://dedmorozbrest.tilda.ws/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещала [/link] выезд героев в ресторан, офис, на корпоратив, в детсад и школу. Есть два вида программ: экспресс-поздравление от Деда Мороза на 10-15 минут и вместе со Снегурочкой на 30-40 минут.

И здесь тоже все зависит от даты: до 18 декабря приезд по экспресс-программе будет стоить 25 рублей, в новогоднюю ночь с 22:00 31 декабря до 01:00 1 января - 100, в первый день нового года после 09:00 - 50 рублей.

Брестские Снегурочка и Дед Мороз с 15 по 21 декабря приедут вместе на 30-40 минут за 35 рублей, в новогоднюю ночь с 23:00 до 01:00 их услуги будут стоить 150 рублей. Затем ценник падает до 120, а с 6 января поздравление обойдется всего в 25 рублей.

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Организаторы предложили заказчикам самим составить сценарий поздравления. Есть 15 пунктов для программы. Это среди прочего загадки от Деда Мороза, его танец, “подвижные игры” со Снегурочкой, “детские танцы” от нее же, какой-то флешмоб, беседа с ребенком о поведении в следующем году, фотосессия и не только.

Гомель

Гомельская студия аниматоров “Зефир” [link href=“https://animatori.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] праздничное поздравление по цене от 25 рублей. Конечно, прайс зависит от программы. Есть экспресс-поздравление от Деда Мороза на 5-7 минут, оно и стоит от 25 рублей. За это время актер, как заверили организаторы, успеет поздравить, поучаствовать в хороводе, послушать стишок для него, вручить подарки от родителей и сфотографироваться.

Если участвует Снегурочка, то время увеличивается - 15-20 минут. Программа почти такая же, но добавляются еще “веселые игры”. За поздравление двух персонажей придется заплатить от 35 рублей. Если хочется программы на 30 минут, то тоже можно, но уже за 50 и более рублей. В этом пакете пообещали, помимо хоровода, “веселых игр”, вручения подарков, еще и “шуточные фокусы” с “красочным аквагримом”.

Также гомельская фирма предложила вызвать Деда Мороза в офис, на корпоратив. Стоимость программы на 30 минут - 220 рублей, на 15-20 минут - от 60. Основное отличие в том, что подарки уже не от родителей, а предоставляют организаторы.

Еще у этой студии есть “интерактивный спектакль” на час с Дедом Морозом и Снегурочкой. В программе - шоу мыльных пузырей, вручение подарков и “добрая сказка с любимыми героями”. За каждого участника на спектакле нужно будет заплатить от 18 рублей.

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Гродно

В Гродно заказать Деда Мороза и Снегурочку предложило агентство “Седьмое чувство”. На их сайте сказано, что программа может быть “самой разнообразной”. Есть вариант поздравления персонажей на дому в течение 15 минут. Можно организовать его на корпоративе с часовой развлекательной программой.

А еще доступна 60-минутная поездка с Дедом Морозом и Снегурочкой на лимузине. Фирма пообещала “профессионалов, которые отлично играют свои роли и умеют создавать праздничное настроение для всех гостей”. Но цены на все это не указали, сказав только, что стоимость порадует “своей лояльностью”.

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Витебск

И в Витебске можно пригласить Деда Мороза со Снегурочкой для создания праздничной атмосферы. Так, одна из фирм [link href=“https://vk.com/wall-108616585_1846” target=“_blank” rel=“noopener”] предложила [/link] два вида программ: экспресс (15 минут) и развлекательно-игровую (от 40 минут). По словам организаторов, первая подойдет для “уютного семейного праздника или небольшого коллектива”. В экспресс-программу входит:

встреча Снегурочки и подготовка детей к появлению Деда Мороза,

приглашение Деда Мороза,

церемония “Зажигание елки”,

новогодний хоровод,

подвижные игры,

загадки от Деда Мороза,

сюрприз от Снегурочки (что за он, не раскрыли секрет),

выступление ребенка (песня, стихотворение, танец),

вручение подарков,

фотосессия на память.

Развлекательно-игровую программу организаторы назвали “идеальным вариантом” для больших компаний или тех, кто хочет погрузиться в атмосферу “настоящей сказки”. От первого формата она отличается тем, что Дед Мороз должен показать какие-то фокусы, церемония “Зажигание елки” уже “полноценная”, также в программе значится путешествие в “Страну Деда Мороза”.

Также организаторы уточнили, что в экспресс-программе могут участвовать до двух детей, а в развлекательно-игровой - от пяти. Для ребенка можно подготовить индивидуальный подарок, который Дед Мороз вручит при поздравлении. Заказы эта фирма принимает до 31 декабря.

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Актуальные цены не назвали, но в посте 2023 года сказано, что 30 декабря программа стоила от 60 рублей, а 31-го - от 65.

Могилев

В Могилеве в Деда Мороза превращается ведущий Владимир Терещенко. Он вместе со своей Снегурочкой [link href=“https://genis.by/services/ded-moroz-i-snegurochka-na-dom-v-mogileve” target=“_blank” rel=“noopener”] предложил [/link] программу с конкурсами, песнями, танцами и даже снежками. “Опыт работы - более 11 лет”, - заверил Терещенко.

Вот какие у этого Деда Мороза расценки и форматы с выездом на дом или корпоратив:

экспресс-поздравление от одного Деда Мороза до 10 минут - 80 рублей,

экспресс-поздравление от Деда Мороза и Снегурочки до 10 минут - 120 рублей,

программа на более чем 10 минут с Дедом Морозом и Снегурочкой - 150,

на более чем 30 минут - 220.

Подарки детям можно передать Деду Морозу перед началом поздравления. Кроме конкурсов, песен, танцев и снежков, пообещали фотосессию, хороводы, загадки и не только.

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