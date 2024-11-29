Пиво, фляжка, макарон, Карлсон. Маркетплейсы предложили белорусам необычные елочные игрушки. Какие цены?

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Опубликовано: 29.11.2024 08:44 , Обновлено: 29.11.2024

Остается чуть больше месяца до самого волшебного праздника - Нового года. И конечно, главный его атрибут - это елка. Не важно, искусственная она или живая, ведь украсить нужно будет любую. Конечно, можно достать из шкафа старые шары и бантики, а можно посмотреть, что интересного предложили маркетплейсы белорусам.

Вот какие нестандартные новогодние игрушки мы нашли на Wildberries. Так, за 24,69 рубля можно приобрести миниатюрную копию бутылки [link href=“https://www.wildberries.by/catalog/177194198/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] шампанского [/link] и повесить ее на елку. Сделана из стекла, ручная роспись, высота - 13 см.

Если вы не фанат этого напитка, то, может, каждый новогодний сезон пересматриваете серию фильмов о Гарри Поттере. К примеру, на Wildberries можно приобрести [link href=“https://www.wildberries.by/catalog/116593566/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] набор [/link] деревянных игрушек в виде героев поттерианы. Пять штук (Гарри, Рон, Гермион, Драко, эльф Добби) обойдутся в 17,6 рубля.

По этой же теме есть набор [link href=“https://www.wildberries.by/catalog/180615497/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] игрушек [/link] “Дары смерти”. Они уже не цветные, как герои, а в виде деревянных медальонов. Стоит набор со шкатулкой (8 игрушек внутри) 42,1 рубля (это со скидкой, а без - 45,16).

Если же вам не по душе западный кинематограф, то не беспокойтесь: есть украшения на елку для любителей советских мультфильмов. К примеру, можно заказать себе [link href=“https://www.wildberries.by/catalog/174554976/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] набор [/link] “Малыш и Карлсон”. Здесь три игрушки в виде главных героев: Малыша, Карлсона и Фрекен Бок. Они сделаны из деревянной фанеры (береза), а стоят 15,76 рубля.

И еще игрушки в стиле советских мультиков: набор “[link href=“https://www.wildberries.by/catalog/180179946/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] Летучий корабль [/link]” с Бабками-Ежками. Цена этих “женщин” - 16,21 рубля. Также сделаны из фанеры (береза), в наборе - 4 штуки.

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Но можно подобрать необычное и из классических героев этого зимнего праздника. Так, на Wildberries продается поющий 20-сантиметровый [link href=“https://www.wildberries.by/catalog/270052064/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] Дед Мороз [/link] на лестнице. Его, конечно, можно повесить не только на новогоднюю елку, но и на нее в том числе.

Дед Мороз сам (ну, батарейки нужны, конечно) опускается и поднимается по своей лестнице под мелодию из песни We wish you a Merry Christmas. А стоит такая игрушка 35,47 (без скидки - 39,06) рубля.

Еще на праздничную елку можно повесить милые светящиеся [link href=“https://www.wildberries.by/catalog/264365970/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] пряничные домики [/link] за 39,14 рубля. Цена, скорее всего, обусловлена ручной работой игрушек и подсветкой внутри (питание от батареек). Они сделаны из глины, полистоуна (материал на основе смол и минеральных наполнителей) и керамики.

Также Wildberries предложил украсить новогоднюю елку целым [link href=“https://www.wildberries.by/catalog/182258685/detail.aspx” target=“_blank” rel=“noopener”] поездом [/link] с железной дорогой за 122,78 рубля. Это гирлянда: дорога крепится кольцом вокруг елки, а поезд едет по ней благодаря батарейкам.

Поезд состоит из четырех вагонов: локомотив, пассажирский вагон, с подарками и сани с Сантой.

А если кто-то скучает по флажкам на елке, как в советское время, то можно найти и такое. Гирлянда из 32 флажков в ретро-стиле обойдется в 12,78 рубля. Сделаны они из дизайнерской бумаги, а соединены хлопковой нитью

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Необычную игрушку в виде [link href=“https://ozon.by/product/novogodnyaya-podveska-knizhnaya-stopka-iz-garri-pottera-7-sm-elochnaya-igrushka-iz-polireziny-1744860933/?asb=hbvHLxrer9HqD0F2oR%252BGSkdZNyqvt1HEKmfCb4WA2mo%253D&asb2=M3FYzuJnVbAJ5LuUEBSaAvEuZhMRP_7af6nqxI7F0j8NluEoZtiat8fk4LBzmdcF4VZnUagRSxJ5W0PaUIKd0g&avtc=1&avte=4&avts=1732201738” target=“_blank” rel=“noopener”] стопки книг [/link] на елку мы увидели на маркетплейсе Ozon. Это украшение тоже посвящено тематике Гарри Поттера: книги из этой волшебной вселенной. Кстати, эта 7-сантиметровая игрушка небьющаяся, так как сделана из полирезины, а стоит 12,32 рубля (без скидки - 34,41).

Из этой же серии можно купить [link href=“https://ozon.by/product/novogodnyaya-podveska-sova-buklya-iz-garri-pottera-7-sm-elochnaya-igrushka-iz-polireziny-1744861069/?oos_search=false&prev_collection=433996” target=“_blank” rel=“noopener”] сову [/link] Буклю. Она тоже 7-сантиметровая и сделана из полирезины, цена - 12,96 рубля (без скидки - 36,18).

Также на Ozon предложили купить елочные игрушки в виде [link href=“https://ozon.by/product/novogodnyaya-elochnaya-igrushka-iz-stekla-doktor-aybolit-120mm-1617063978/?asb=rytjYloQA%252FHGh2l7GET9dxE635U2p93zPQMVA06M7lA%253D&asb2=bU6mtfrvdxodI7rsEQFx8ixIffmPxP5P84dBeaBZ-tm7HPeDr0AHZFW_GDnlOmCoxhgvCSooPDr9w6EggRcjYQ&avtc=1&avte=4&avts=1732203019” target=“_blank” rel=“noopener”] Доктора [/link] Айболита (29,97 рубля по скидке), [link href=“https://ozon.by/product/novogodnyaya-elochnaya-igrushka-iz-stekla-chippolino-100mm-1617063863/?from_sku=1617063978&oos_search=false” target=“_blank” rel=“noopener”] Чипполино [/link] (тоже 29,97), [link href=“https://ozon.by/product/novogodnyaya-elochnaya-igrushka-iz-stekla-krokodil-80mm-1617063996/?from_sku=1617063978&oos_search=false” target=“_blank” rel=“noopener”] Крокодила [/link] Гены (16,36) и Мышиного [link href=“https://ozon.by/product/novogodnyaya-elochnaya-igrushka-iz-stekla-myshinyy-korol-110mm-1617063832/?from_sku=1617063978&oos_search=false” target=“_blank” rel=“noopener”] короля [/link] (25,79). То есть игрушки для тех, кому ближе советские мультики. Но эти украшения могут разбиться: сделаны из стекла. Зато, как сказано в описании, ручная роспись.

Можно также приобрести елочную игрушку в виде домовенка [link href=“https://ozon.by/product/novogodnyaya-elochnaya-igrushka-iz-farfora-9sm-domovenok-kuzya-1643291652/?from_sku=1643291652&oos_search=false” target=“_blank” rel=“noopener”] Кузи [/link] (21,04 рубля со скидкой, без - 64,9). Она фарфоровая, тоже ручная роспись.

Еще одна любопытная игрушка на Ozon - в виде баночки с черной икрой. Пока ее нет в наличии, но, возможно, еще появится.

На этом нестадартные игрушки не заканчиваются. Вот, к примеру, елочный шар в виде [link href=“https://ozon.by/product/novogodnyaya-elochnaya-igrushka-ruchnaya-rospis-zemnoy-shar-8-sm-727935059/?asb=yvVOY4Dyhf%252BtP6JO0rNVafUFkpfuZb6g9BZTYR%252B1WRk%253D&asb2=RzzdVMplf8IrphCXnB_VzLZD47hY6Ck0T22eIvfFkYWVSdZFTYNLkoroSrxwqDY7n1S3y-jdcGkg15LDX6YGMQ&avtc=1&avte=4&avts=1732205443” target=“_blank” rel=“noopener”] земного [/link] за 32,54 рубля (без скидки - 47,13). Правда, значительно меньше нашей планеты: 8 см в высоту. А сделан из гипса.

А вот таких [link href=“https://ozon.by/product/fabrika-chan-h-christmas-tree-decorations-set-toy-animal-hedgehog-2-pcs-1743497944/?asb=QhvDvoej%252BpWrGzxRyr%252F7daqyWObI3axHA2my7Vg1HKA%253D&asb2=IfF6qanrmukog799KfYPsX7q-8O1XVu8kqHwMM4GHTY8qwm1DWLEdjc6PQ4hgExX4IdvbmSpDLeRlJRBqdpqxjGD60Hn6S41OjRQE0ZiWRvvA_v6GD9A-IVJ41rQN3lMt04scmNpOTAoGJhmTwD89GLJEZQXmsnR3caXzYQTvzc&avtc=1&avte=4&avts=1732205988” target=“_blank” rel=“noopener”] ежиков [/link] продают за 13,27 рубля (не на акции - 36,24). Похожи на самодельные, в описании сказано, что зверьки выполнены из дерева, текстиля, пластика, пенопласта, ткани, ПВХ. А про шишки не написали, хотя на фото они видны. В комплекте две игрушки.

Создать теплую праздничную атмосферу, вероятно, сможет и такой деревянный [link href=“https://ozon.by/product/luazon-lighting-christmas-tree-toy-christmas-tree-1-pcs-302473976/?asb=t3nlp5M85WN9Tbbga9UssQHWErS6yJ0uT2YpHGR2WYE%253D&asb2=Php4unNsU_eMnm_ZAv31ihlMTVpbX4pq5dCAf8oDy8Qs_av6YzEdjH5eTd4n615yjp45CrakK0iKC_YQ98xhO-bK7ki-tmA70mDmqyihJ20N425Z5udMZGtOUQKZLoDwjxci5XU3zlfRDyoHQVHvTM78Q4oWoCRMFcwYrxvJPGs&avtc=1&avte=4&avts=1732206750” target=“_blank” rel=“noopener”] домик [/link] с башней для новогодней елки. Внутри домика - теплое белое свечение (но не настоящее - от батареек). Он небольшой: 9 см в высоту и 8 - в ширину. Стоимость - 13,58 рубля (без скидки - 28,72).

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Возможно, кто-то захочет увидеть на праздничном дереве игрушку в видео [link href=“https://ozon.by/product/elochnaya-igrushka-robot-dostavshchik-yandeksa-816901984/?asb=hNmKWV%252FDiNdADZAzZx1g8YwHrPnlgKST%252B%252FU%252FB0f5Prk%253D&asb2=KdC_vNSgujDo4cPmNIw2B4mY4PB96I8Upq4gDzkhngwv5E3nz2E7QXfcG8n9rU7gTX9pS8kzu0DIa4zkdqV67w&avtc=1&avte=4&avts=1732207129” target=“_blank” rel=“noopener”] робота-доставщика [/link] “Яндекса” за 71,63 рубля (обычная цена - 129,92). “Мини-копия робота-доставщика, который развозит заказы и почту по городским тротуарам. Игрушка повторяет новейшую и самую вместительную модель третьего поколения R3”, - сказано в описании к украшению.

Такая нестандартная игрушка явно привлечет внимание гостей. Сделана она из керамики и расписана вручную.

Вот что еще мы нашли на Ozon: елочную игрушку в виде [link href=“https://ozon.by/product/elochnaya-igrushka-magic-time-kvas-91522-4x8-3x5-8sm-1740063710/?asb=Pr%252BmlbNsbeeiv2xh81d%252BWoVIyaiRpbPXYMIbYYg1ZgQ%253D&asb2=E55WFXJiyzVDM2-ITVQsBz83Lrqc5p4KfrYA-v_5qFmP1FjOTwZF4nNw4fclfW_4ptbmWI_3q4neKutMhm4g1Q&avtc=1&avte=4&avts=1732207449” target=“_blank” rel=“noopener”] бочки [/link] с квасом за 13,64 рубля. Сделана она из полирезины, поэтому не нужно волноваться, что разобьется. Высота стандартная - 8,4 см.

И в продолжение тематики еды: стеклянные [link href=“https://ozon.by/product/elochnye-igrushki-nabor-elochnye-ukrasheniya-steklo-4-sht-1703450278/?asb=wy8piEmxYJIt8sSqjLCtTYdlkkNz7RKfutoF2VcGZrc%253D&asb2=e4Rqi1xFH-xbhNEWrTZdqUhF0BqPpN9OrBuNbjBn_JR8VLsdjPuq-1yU-zXj6ofxYODAu7K33MPYmq5gRGt-OA&avtc=1&avte=4&avts=1732207698” target=“_blank” rel=“noopener”] игрушки [/link] в виде пиццы, бургера, бутылки и бокала пива. За такой несъедобный набор нужно будет отдать 44,46 рубля.

На торговой онлайн-площадке Emall мы нашли нестандартные верхушки для новогодней елки в виде [link href=“https://emall.by/product/2086019” target=“_blank” rel=“noopener”] фей [/link]. Сделаны они из пластика, акрила, металла, высота - 18 см. А цена удивляет: 70,99 рубля (без скидки - 81,9) и [link href=“https://emall.by/product/2086020” target=“_blank” rel=“noopener”] 71,99 [/link] (не на акции - 82,95). Но зато оригинально.

Еще предлагают купить стеклянное “[link href=“https://emall.by/product/1887158” target=“_blank” rel=“noopener”] мороженое [/link]” за 42,03 рубля. Высота игрушки - 11 см.

Для любителей светящихся украшений - [link href=“https://emall.by/product/9257488” target=“_blank” rel=“noopener”] шар [/link] «Белые лепестки» за 15 рублей. Работает игрушка от батареек и создает теплое свечение при включении. По факту это шар в виде лампочки, то есть нужно смотреть, как он впишется в общую композиции новогодней елки.

Для желающих увидеть на своем праздничном дереве что-то из категории съедобного тоже есть вариант: на Emall можно приобрести [link href=“https://emall.by/product/1330708” target=“_blank” rel=“noopener”] игрушку [/link] в виде макарона за 24,99-36,77 рубля. Он небольшой: 4,5 см, а сделан из резины. Есть разные цвета: розовый, зеленый, белый и не только.

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Вот еще [link href=“https://emall.by/category/5810?page=3&lc=2” target=“_blank” rel=“noopener”] несколько [/link] необычных игрушек на Emall: в виде фляжки, фотоаппарата, Фараона, утки, игральной карты. Ценовой диапазон - от 30 до 65,99 рубля. Все они стеклянные, а в размере - от 6,5 до 10 см. Причем, похоже, пользуются спросом: игрушек в виде карты, фляжки, фотоаппарата и Фараона осталось буквально несколько штук.

Или вот еще: мяч, хаски, хомяк, Царевна-лягушка, медуза хриазора, чемодан, чихуахуа, шампанское, швейная машинка. Все сделаны из стекла, а вот цены разные: если Царевна-лягушка обойдется в 30 рублей, то за хомяка просят 88,99.

Но зато это выход из ситуации, когда хочется елку с игрушками не такими, как у всех.

И в завершение - игрушки в виде [link href=“https://emall.by/product/2086106” target=“_blank” rel=“noopener”] шлюпки [/link] (47 рублей, 10 см), [link href=“https://emall.by/product/2086145” target=“_blank” rel=“noopener”] тукана [/link] (47,99 на скидке, 14 см), [link href=“https://emall.by/product/2086146” target=“_blank” rel=“noopener”] улья [/link] (21,99 на акции, 8 см) и [link href=“https://emall.by/product/2086147” target=“_blank” rel=“noopener”] устрицы [/link] с жемчужиной (41,99 рубля, 12 см). Все они тоже стеклянные.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления торговли и услуг Минского горисполкома Елена Нагорная рассказала, когда в столице заработают новогодние и рождественские ярмарки. По ее словам, все уже “готовится к открытию”, которое запланировали на 14 декабря. Основная точка продаж праздничной продукции будет работать до 14 января и разместится у Дворца спорта.

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