Где в Беларуси дети могут встретиться с Дедом Морозом и во сколько это обойдётся родителям? Собрали адреса резиденций во всех областях

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Опубликовано: 11.12.2024 07:03 , Обновлено: 11.12.2024

Если у вас есть маленький ребёнок (или вы сам – большой ребёнок, продолжающий верить в чудеса), наверняка вам захочется под Новый год встретиться с главным зимним волшебником – Дедом Морозом. Благо, вариантов места встречи сейчас более чем достаточно. Собрали для вас в одном месте адреса основных резиденций в каждом из регионов страны, их графики работы и цены на билеты.

Как подготовить малыша к встрече с Дедом Морозом?

Свои советы родителям относительно того, как подготовить ребёнка ко встрече со сказочным волшебником, дали в управлении «Городские парки» столичного предприятия «Минскзеленстрой», в ведении которого находится Домик Деда Мороза. Поскольку стандартная поздравительная программа в гостях у дедушки рассчитана на детей от 3 до 11 лет, предварительная подготовка не помешает.

«Ваш ребенок наверняка писал письмо Деду Морозу, мечтал о встрече с ним. Поэтому следует рассказать малышу, что Дедушка получил его письмо и обязательно пригласит его в гости, но для этого нужно убрать игрушки и постараться никого не огорчать», - посоветовали специалисты.

Не лишним будет подготовить с ребёнком стихотворение или песенку специально для Деда Мороза, но самое главное – идти на встречу в хорошем настроении, принимать активное участие в мероприятии, поддерживая малыша, если тот вдруг растеряется в присутствии незнакомых, пусть и сказочных взрослых.

Если письмо Деду Морозу давно отправлено, стих выучен, праздничный наряд готов, остаётся только определиться с местом встречи с зимним волшебником.

Минск

В Минске главная резиденция Деда Мороза многие годы находилась в центральном детском парке имени Горького. Однако в этом году там ведётся реконструкция, поэтому сказочный волшебник вместе со Снегурочкой «переехал» в торговый центр «Першы Нацыянальны гандлёвы дом» , расположенный по адресу: проспект Независимости, 134.

Главного Деда Мороза Минска переселили в торговый центр. Где найти?

Принимать гостей новосёлы начали с 11 декабря, а с 15 декабря по вечерам в торговом центре пообещали проводить новогодние анимационные программы с мастер-классами и прочими активностями.

Для практичных взрослых сообщаем: на индивидуальное общение с дедушкой придётся заблаговременно записаться, а вот групповые поздравления предусмотрены как по предварительной записи, так и без неё, при наличии свободного «окошка» в графике волшебника.

За 15-минутный визит в резиденцию главного столичного Деда Мороза на одного ребёнка сейчас придётся заплатить 29 рублей (в праздничные дни цена будет выше – 32 рубля, а с 3 по 7 января, наоборот, ниже – 27 рублей).

Цены на групповые поздравления (как и их продолжительность по времени) зависят от количества маленьких гостей – от 15 до 22 рублей.

[info_b]Отметим, что на сайте выложен прошлогодний прейскурант, однако, об изменении цен пока ничего не сообщалось. Контакты для предварительной записи, а также подробную информацию о ценах и прочих условиях можно найти по [link href=“http://parki.by/All-parks/1/dedmoroz” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Как и в прошлом году, встретиться с Дедом Морозом в Минске можно будет также в городском зоопарке (улица Ташкентская 40). Там у сказочного волшебника есть собственный домик, где он будет гостить с 25 по 30 декабря.

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Родителям за поздравление от Деда Мороза в зоопарке с вручением подарка придётся [link href=“https://minskzoo.by/news/dedmorozpriezzhaetvzoopark/” target=“_blank” rel=“noopener”] выложить [/link] по 20 рублей на ребёнка и отдельно заплатить за вход в зоопарк (обычный билет сегодня стоит 15 рублей ).

Ещё одна резиденция появится в скором времени в Парке Писателей возле Национальной библиотеки . Там, с 20 декабря по 7 января будет [link href=“https://belbet.by/news/post/mesto-gde-ispolniaiutsia-mechty” target=“_blank” rel=“noopener”] работать [/link] Зимняя Ярмарка. Её организаторы пообещали посетителям красочные фотозоны, угощения на фуд-корте, маркет ремесленников, рождественские карусели, новогоднюю почту и, разумеется, общение с Дедушкой Морозом в его резиденции. А самое главное – вход на ярмарку свободный .

А можно [link href=“https://www.instagram.com/p/DDH0tgNNfzV/?img_index=2” target=“_blank” rel=“noopener”] отправиться [/link] в гости к Деду Морозу на «Новогоднем экспрессе»: он начнёт курсировать по Детской железной дороге имени К.С. Заслонова в дни зимних каникул, то есть с 24 декабря по 7 января.

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Театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также персонажей известных мультфильмов для маленьких путешественников организуют прямо на лесной поляне станции Сосновый.

Родителям за полуторачасовую поездку придётся заплатить 30 рублей . Предварительную продажу билетов пообещали открыть уже 12 декабря.









В непривычном антураже пообщаться с главным волшебником можно и в комплексе «Линия Сталина» под Минском - резиденция Деда Мороза там [link href=“https://stalin-line.by/plan-meropriyatij/item/1019-rezidentsiya-deda-moroza” target=“_blank” rel=“noopener”] откроется [/link] в дни школьных зимних каникул – с 21 декабря по 5 января.

Цены на входные билеты отличаются, в зависимости от наполнения выбранного «пакета».









Свою новогоднюю программу, где дети также смогут пообщаться с зимним волшебником, предложил центр экотуризма «Станьково» (1,5 км от д. Станьково, Дзержинского района, Минской области). Билеты на праздничные мероприятия, которые будут проводить ежедневно с 20 декабря по 7 января, стоят 15 рублей , причём в эту сумму уже включено посещение местного зоопарка.

Брест

В Бресте встретиться с Дедом Морозом дети могут в Усадьбе волшебника в городском парке. Она распахнёт свои двери 13 декабря и будет работать вплоть до 12 января. Ежедневно там будут проводить по одному вечернему представлению, а в выходные и праздничные дни пообещали ещё одно дополнительное представление.

Стоимость билета:

17 рублей без подарка,

22 рубля с подарком,

детям до 3-х лет бесплатно.

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Кстати, именно на Брестчине находится главная резиденция белорусского Деда Мороза – его Поместье в Беловежской пуще . До 15 января там ежедневно [link href=“https://npbp.by/tours/the-estate-of-father-frost/” target=“_blank” rel=“noopener”] устраивают [/link] сказочную программу для детей, а само поместье работает с 9:00 до 18:00. Стоимость входных билетов для детей сейчас составляет 25 рублей , для взрослых – 35 рублей, а в праздничные цену поднимут на 10 рублей.













Кроме того, уже не первый год в Брестской области (а точнее - в мемориальном комплексе “Хованщина” в Ивацевичском районе) на всю зиму прибывает настоящий партизанский Дед Мороз. Посещение мемориального комплекса партизанской славы проводится по предварительной записи, подробнее можно узнать по [link href=“http://hovanschina.museum.by/node/79725” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].

Витебск

Буквально в пяти километрах от Витебска, на территории оздоровительного лагеря «Спартаковец» у деревни Барвин, расположена Придвинская резиденция Деда Мороза . Она распахнёт свои двери только 18 декабря, но предварительная запись на увлекательное квест-приключения, которые пообещали проводить каждый день, уже открыта. Цена билета - 15 рублей .

Между прочим, на Витебщине также проживает «белорусский Дед Мороз» - Зюзя Поозерский , грозный бог зимы и холода из белорусских мифов. В праздничные дни он также с удовольствием принимает гостей у себя в резиденции - на базе отдыха «Озерки» в Поставском районе.

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Развлекательная программа с угощением и экскурсией по мифологической тропе и галерее духов в этом году обойдётся гостям в 30 рублей в праздничные и выходные дни и 25 рублей в будние.

Гомель

В Гомеле в этом году резиденцию Деда Мороза решили разместить на центральной площади города - площади Ленина , рядом с главной ёлкой. Её монтаж пока идёт полным ходом, о чём регулярно отчитывается в своём Telegram-канале председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов. Точную дату открытия резиденции городские власти пока не сообщали.

В ожидании открытия резиденции в областном центре можно заглянуть в гости к Полесскому Зюзе и отправиться в новогодний сафари-парк на территории Национального парка «Припятский» на Гомельщине.

За программы длительностью 2,5 - 3 часа детям придётся [link href=“https://www.npp.by/services/safari-park/” target=“_blank” rel=“noopener”] заплатить [/link] 25 рублей , взрослым – 30 рублей, а если вы захотите пообщаться с Полесским Дедом Морозом в индивидуальном порядке, придётся записаться заранее и заплатить по 20 рублей.









Гродно

В Гродно также есть своё Городское поместье Деда Мороза. Оно расположено на территории Центра ремёсел «Наследие» и в этом году начнёт работать с 17 декабря. По 6 января там будут устраивать праздничное представление по мотивам сказки «Морозко», а встречать детей будут сам Дед Мороз со Снегурочкой.

Цена полуторачасового представления - 15 рублей .

Кстати, на Гродненщине также находится усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи (деревня Залейки Ивьевского района). В этом году она откроется 15 декабря и будет принимать гостей до 15 января.

Помимо встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой гостям в этом году пообещали квест по лесу «Новогодняя западня» с угощением горячим чаем и, разумеется, сувенирами и подарками (обычный билет стоит 15 рублей , с подарком - 20 рублей).

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Могилёв

Резиденция Деда Мороза в Могилёве в этом году откроется в уже привычном месте – парке отдыха Подниколье . График работы резиденции пока не озвучивали, однако, уже можно записаться на встречу с зимним волшебником в его главном офисе, который [link href=“http://dko-mogilev.by/2024/12/03/glavnyj-ofis-deda-moroza-2/” target=“_blank” rel=“noopener”] расположен [/link] во Дворце культуры области . За визит там родителям придётся раскошелиться на 20 рублей.

Кроме того, можно прогуляться в компании Деда Мороза и его внучки по Могилёвскому зоосаду в Буйничах. Там с 6 по 30 декабря также [link href=“http://www.zoosad.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] организуют [/link] праздничные мероприятия, а цена входного билета составит 20 рублей.

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